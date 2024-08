Le protocole NEAR prévoit plus de 300 000 $ de longues liquidations alors que les prix baissent

Le protocole NEAR (NEAR) a fait face à une forte baisse, chutant de 3 % au cours des dernières 24 heures et de plus de 11 % la semaine dernière. Ce ralentissement survient dans un contexte de pertes plus importantes sur le marché des cryptomonnaies, effaçant les gains qui ont suivi le discours de Donald Trump au Bitcoin 2024.

Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

La tendance baissière du marché a conduit à d’importantes liquidations, impactant notamment les positions longues.

Actuellement, NEAR se négocie autour de 5,23 $, se situant près de la barre psychologiquement critique de 5 $.

Les taureaux ont du mal à repousser les ours, car les données de Coinglass indiquent que les paris haussiers sur NEAR ont vu plus de 313 000 $ liquidés au cours des seules dernières 24 heures.

Le total des liquidations pour les traders NEAR a dépassé 352 000 $, dont seulement 39 000 $ représentent les positions courtes.

Cette tendance s’aligne sur le marché plus large des cryptomonnaies, qui a connu plus de 134 millions de dollars de liquidations, les positions longues étant celles qui ont le plus souffert, à plus de 109 millions de dollars. Les positions courtes ont été liquidées pour environ 25 millions de dollars, ce qui met en évidence la volatilité actuelle du marché.

Le protocole NEAR et le marché décentralisé de l’IA

Copy link to section

Malgré les récents déclins, le protocole NEAR continue de susciter l’intérêt, en particulier sur les marchés décentralisés de l’IA et du Web3. NEAR est une blockchain de preuve de participation de couche 1 conçue pour prendre en charge les applications décentralisées (dApps), ce qui en fait un point focal pour les investisseurs cherchant à exploiter ces secteurs innovants.

Un indicateur de cet intérêt croissant est le lancement récent par le gestionnaire d’actifs numériques Grayscale d’un fonds d’IA qui inclut le protocole NEAR parmi ses premiers actifs.

Le Grayscale Decentralized AI Fund cible les investisseurs accrédités cherchant à s’exposer aux jetons natifs des principaux protocoles d’IA décentralisés.

Aux côtés de NEAR, le fonds propose des jetons tels que Filecoin, Render, Livepeer et Bittensor.

Grayscale a également introduit le NEAR Trust, un produit d’investissement offrant des opportunités exclusives d’investir dans NEAR, soulignant le potentiel de croissance et d’adoption futures du protocole.

Quelle est la prochaine étape pour le prix NEAR ?

Copy link to section

Le marché des crypto-monnaies semblait prêt pour une percée plus tôt cette semaine lorsque Bitcoin a atteint la barre des 70 000 $ à la suite de la conférence Bitcoin 2024. Cependant, les craintes d’une vente potentielle de BTC par le gouvernement américain ont conduit à un recul du marché, les altcoins comme NEAR retombant à des niveaux de support clés.

Actuellement, NEAR se négocie à un seuil critique. Les indicateurs techniques suggèrent que les baissiers pourraient continuer à exercer des pressions, ce qui pourrait entraîner de nouvelles baisses. Néanmoins, les perspectives à long terme de NEAR restent prometteuses en raison de son positionnement stratégique sur les marchés décentralisés de l’IA et du Web3.

NEAR price chart. Source: TradingView

L’indice de force relative et les indicateurs de divergence de convergence des moyennes mobiles sur le graphique journalier favorisent tous deux les vendeurs à court terme. Les prix clés à surveiller sont de 5,00 $ et 4,41 $.

Cependant, si les taureaux restent au-dessus de 5,00 $, un rebond au-delà du principal obstacle autour de 6,46 $ pourrait leur permettre d’atteindre le sommet annuel à 9,00 $.