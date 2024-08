Wells Fargo fait face à un procès pour mauvaise gestion présumée du régime de santé et gonflement des coûts des ordonnances

Le géant américain des services financiers Wells Fargo & Co. a fait l’objet d’un recours collectif accusant la banque d’avoir mal géré son régime d’assurance maladie pour ses employés, ce qui aurait contraint des dizaines de milliers d’employés américains à payer trop cher pour leurs médicaments sur ordonnance.

Déposée mardi devant le tribunal fédéral du Minnesota, la poursuite affirme que la banque a violé la loi sur la sécurité du revenu de retraite des employés (ERISA), qui oblige les entreprises à gérer prudemment les régimes de santé et de retraite de leurs employés.

Cette action en justice a été intentée par quatre anciens employés et fait suite à une surveillance croissante de Wells Fargo.

La veille, un juge américain avait ordonné à la banque de faire face à un autre procès, alléguant qu’elle avait fraudé ses actionnaires en prétendant s’engager en faveur de la diversité en matière de recrutement, en menant de faux entretiens d’embauche avec des candidats non blancs et des femmes sans avoir l’intention de les embaucher.

La juge de district américaine Trina Thompson à San Francisco a trouvé des preuves directes et indirectes suggérant que la banque avait l’intention de frauder les actionnaires sur ses pratiques d’embauche, annulant ainsi un précédent rejet du procès en août dernier.

Allégations de prix gonflés des médicaments

Le cœur du procès du Minnesota tourne autour des affirmations selon lesquelles le plan de santé de Wells Fargo paie des prix gonflés aux gestionnaires de prestations pharmaceutiques (PBM).

Les PBM négocient avec les fabricants de médicaments, les régimes d’assurance maladie et les pharmacies pour fixer les prix des médicaments sur ordonnance et déterminer quels médicaments sont inclus dans leurs formulaires.

Les plaignants affirment que le régime d’assurance maladie paie des prix exorbitants pour les médicaments, bien au-dessus des prix du marché.

Un exemple frappant cité dans le procès concerne le médicament anticancéreux bexarotène.

Le plan de santé de Wells Fargo aurait payé plus de 69 000 dollars pour un tube de bexarotène, qui pouvait être acheté pour aussi peu que 3 750 dollars dans d’autres pharmacies.

En outre, le procès affirme que le plan de santé a majoré de près de 400 % les prix des « médicaments spécialisés » génériques utilisés pour traiter certaines affections.

Le procès propose une classe nationale de participants et de bénéficiaires de régimes de santé, comprenant potentiellement des dizaines de milliers de personnes.

Les plaignants réclament des dommages-intérêts non précisés et des sanctions légales, dans le but de tenir Wells Fargo pour responsable de la mauvaise gestion et des prix excessifs allégués.

Contrôle national des PBM

Ce procès contre Wells Fargo s’inscrit dans une tendance plus large de surveillance accrue des PBM et de leur rôle dans la hausse des coûts des médicaments sur ordonnance aux États-Unis.

Les PBM font l’objet de critiques croissantes de la part des organismes gouvernementaux et des groupes de défense qui affirment que leurs pratiques contribuent de manière significative à la hausse des prix des médicaments.

Plus tôt ce mois-ci, la Federal Trade Commission (FTC) a voté par 4 voix contre 1 en faveur de la publication d’un rapport intérimaire contenant les conclusions de son enquête de deux ans sur les six plus grands PBM du pays.

L’agence a affirmé que l’intégration verticale et la consolidation du marché ont permis à quelques PBM d’exercer un pouvoir significatif sur les prix des médicaments et les coûts pour les consommateurs, ainsi qu’aux pharmacies non affiliées.

Le procès de Wells Fargo est le dernier d’une série d’actions en justice contre les régimes de santé parrainés par les employeurs, accusés de ne pas avoir réussi à garantir une baisse des prix des médicaments à leurs participants.

Johnson & Johnson fait face à un recours collectif similaire déposé devant le tribunal fédéral du New Jersey en février.

Les plaignants dans cette affaire allèguent que la mauvaise gestion par l’entreprise de son plan de santé a entraîné des millions de dollars de trop-payés pour les médicaments.

Johnson & Johnson a décidé de classer l’affaire, arguant que son plan avait en fait permis aux participants d’économiser de l’argent et que le plaignant désigné n’avait pas la capacité juridique de poursuivre.

Pour l’instant, Wells Fargo n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur le procès.

L’issue de cette affaire pourrait avoir des implications significatives sur la manière dont les régimes de santé parrainés par l’employeur négocient les prix des médicaments et gèrent les relations PBM à l’avenir.