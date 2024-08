La RCN indienne a un nouvel appétit pour les maisons de luxe (rapport)

La région de la capitale nationale (RCN) de l’Inde, qui comprend New Delhi, Gurugram, Noida et Greater Noida, connaît une augmentation de la demande de logements de luxe.

Ce changement est motivé par la hausse des revenus et un désir croissant d’installations haut de gamme.

Selon le consultant immobilier indien ANAROCK, sur environ 32 200 logements vendus dans la RCN au premier semestre 2024, plus de 45 % étaient des logements de luxe, tandis que 24 % étaient des logements abordables.

Au premier semestre 2024, environ 14 630 unités de luxe ont été vendues dans la RCN, contre 1 580 unités vendues pour l’ensemble de l’année 2019.

Le rapport ANAROCK classe les maisons de luxe comme celles vendues pour Rs 1,5 crore (environ 180 000 $) ou plus, et les maisons abordables comme celles vendues pour Rs 40 lakh ou moins.

Le consultant immobilier a déclaré dans une note :

D’épicentre d’activités immobilières sans scrupules à l’un des marchés immobiliers les plus dynamiques du pays, NCR a parcouru un long chemin.

Gurugram, centre d’affaires du nord de l’Inde, ouvre la voie en matière de demande de luxe dans la RCN

Parmi l’augmentation globale observée dans le segment de Delhi-NCR, Gurugram a connu le plus d’activité.

Anuj Puri, président du groupe ANAROCK a déclaré :

Parmi toutes les villes de la RCN, Gurugram a été le marché immobilier le plus actif ces dernières années. La Millennium City a vu environ. 17 570 unités ont été vendues dans différents segments budgétaires au premier semestre 2024. Parmi celles-ci, 59 % (environ 10 365 unités) étaient des maisons de luxe, suivies de 27 % (environ 4 710 unités) dans le segment abordable.

Puri a souligné qu’en 2019, seules 13 245 unités ont été vendues dans la ville, dont seulement 4 %, soit environ 470 unités résidentielles, relevaient du segment du luxe.

Les unités résidentielles de luxe à Gurugram comprennent des propriétés comme les Trump Towers et des propriétés du principal promoteur indien DLF comme The Crest, The Camellias et bien d’autres.

Noida et Greater Noida ont suivi Gurugram dans la vente d’unités de luxe. Ensemble, les deux villes ont vu environ 8 425 unités vendues au premier semestre 2024. Sur ce total, 42 % (environ 3 550) unités étaient des maisons de luxe et seulement 13 % (environ 1 100) unités appartenaient au segment abordable.

La part de ventes la plus élevée – 3 770 unités ou 45 % – se situait dans les segments milieu et haut de gamme, dont le prix était compris entre 40 lakh INR et 1,5 Cr INR.

En 2019, ces deux villes ont enregistré ensemble les ventes les plus élevées de la RCN – env. 21 770 unités. Sur ce total, 44 % (environ 9 565) unités ont été vendues dans le segment abordable, et seulement 4 % (environ 990) unités étaient dans le segment du luxe.

Les ventes maximales de 11 215 unités, soit 52 %, ont concerné ensemble les segments milieu et haut de gamme.

Ghaziabad, Faridabad, Delhi et Bhiwadi ont vu ensemble env. 6 205 unités vendues au premier semestre 2024, dont le segment du luxe représentait plus de 715 unités, tandis que le logement abordable a vu 1 920 unités vendues.

Les ventes maximales d’environ 3 570 unités ont été réalisées dans les segments milieu et haut de gamme. En 2019, seules 115 maisons de luxe ont été vendues dans ces villes.

Le rapport ANAROCK dit :

L’augmentation des revenus disponibles, l’urbanisation croissante et la demande d’équipements haut de gamme ont tous contribué à une augmentation de la demande des Indiens pour l’immobilier de luxe. Il est considéré comme un bon investissement et un symbole de statut social par les Indiens riches qui veulent – et peuvent se permettre – un style de vie exceptionnel.

Il a ajouté que les NRI expriment également un intérêt croissant pour le marché, même s’ils ont accès à un financement attractif, et que l’impact de Covid-19 a changé la façon dont les Indiens perçoivent leur maison.

Le marché indien de l’immobilier de luxe voit ses ventes augmenter de 27 % au premier semestre

L’augmentation de la demande de propriétés de luxe à Delhi-NCR est synchronisée avec une augmentation globale de la demande dans ce segment à travers le pays.

Le marché indien des logements de luxe d’un prix supérieur à Rs 4 crore a connu une augmentation notable de 27 % des ventes d’une année sur l’autre au premier semestre 2024, avec un total de 8 500 logements de luxe vendus au cours de cette période, indique un rapport de CBRE.

La tendance à la hausse de la demande résidentielle de luxe reflète l’augmentation de la demande d’espace de vente au détail dans la catégorie du luxe, qui a connu une croissance exponentielle de 162 % sur un an en 2023, selon CBRE.

Les marques de luxe établies ont cherché à capitaliser sur la croissance en élargissant leur présence dans les grandes villes métropolitaines et en pénétrant stratégiquement de nouveaux marchés.

Le nombre d’UHNWI en Inde connaîtra la croissance la plus rapide à travers le monde

Le nombre d’UHNWI en Inde, définis comme les individus disposant d’une valeur nette de 30 millions de dollars ou plus, devrait augmenter de 50 % au cours des cinq prochaines années, selon un rapport de Knight Frank publié en février.

Le rapport ajoute que 32 % de la richesse des ultra-riches indiens est investie dans l’immobilier résidentiel, même si 14 % de cette richesse est située à l’extérieur du pays.

Cependant, Delhi est encore loin derrière Mumbai dans le classement des marchés résidentiels de luxe.

Sur les 100 marchés résidentiels de luxe suivis dans le Prime International Residential Index de Knight Frank, Mumbai a bondi de 29 places en 2023 pour décrocher la 8e position, tandis que Delhi et Bengaluru se sont classées respectivement 37e et 59e.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.