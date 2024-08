Perte de Microsoft, gain de Nvidia : les investisseurs devraient-ils s’inquiéter des dépenses toujours croissantes en matière d’IA ?

Microsoft vient d’annoncer ses résultats du quatrième trimestre et le titre n’a pas bien réagi. Le titre a chuté jusqu’à 7 % après l’annonce, même si la majeure partie a été récupérée à l’approche de la séance de bourse d’aujourd’hui.

La raison de cette chute était le ralentissement de la croissance du segment cloud. Cela ne constituerait pas en soi un gros problème, d’autant plus que le PDG a déclaré que l’entreprise s’attend à une meilleure croissance au cours des 6 prochains mois.

Ce qui inquiète les investisseurs, c’est le fait que l’entreprise a l’intention de continuer à augmenter ses dépenses en matière d’IA. Il ne s’agit pas seulement de Microsoft, car d’autres sociétés continuent de dépenser de l’argent pour être les meilleures en matière d’IA. Cependant, Wall Street s’empresse de voir les résultats de ces dépenses se refléter dans les revenus, ce qui n’est pas le cas des éditeurs de logiciels. #

Daniel Morgan, de Synovus Trust, a déclaré :

La rue n’a pas beaucoup de patience. Ils voient que vous dépensez des milliards de dollars et veulent voir une augmentation des revenus correspondant à ce montant.

Les entreprises de matériel informatique comme Nvidia et AMD peuvent quantifier le retour sur investissement de leurs investissements en IA lorsqu’elles vendent le matériel. Cependant, les entreprises qui forment des modèles sur le matériel ou vendent des logiciels ont du mal à donner une image claire des revenus générés par l’IA.

Alors que le cours de l’action de Microsoft a chuté après l’annonce d’une augmentation des dépenses, l’action de Nvidia a bondi car elle sera un bénéficiaire direct de ces dépenses. Nvidia est déjà en hausse de 9% à l’ouverture du marché.

L’IA a un problème de dépenses

Microsoft et OpenAI prévoient déjà un projet de centre de données de 100 milliards de dollars. Google et Amazon dépensent de grosses sommes d’argent soit pour acquérir des sociétés d’IA, soit pour former des partenariats. De tels investissements massifs génèrent d’excellents retours sur investissement pour les fabricants de puces, et peut-être aussi, à terme, pour les services publics qui fournissent l’énergie nécessaire au fonctionnement de cette infrastructure.

Mais le fait que les éditeurs de logiciels hésitent à donner un retour sur investissement précis sur leurs investissements est préoccupant et soulève la question des dépenses excessives.

En d’autres termes, si les entreprises dépensent des milliards de dollars en IA, l’IA résoudra-t-elle des problèmes valant des milliards de dollars ?

Jim Covello, Goldman Sachs, a déclaré : Remplacer les emplois à bas salaires par une technologie extrêmement coûteuse est fondamentalement à l’opposé des transitions technologiques antérieures dont j’ai été témoin au cours de mes trente années de suivi attentif de l’industrie technologique.

Covello est sceptique pour une bonne raison. Il a assisté à la mise en œuvre de l’IA dans son entreprise et est perplexe quant au coût que cela représente.

Nous avons constaté que l’IA peut mettre à jour les données historiques dans nos modèles d’entreprise plus rapidement que de le faire manuellement, mais pour un coût six fois supérieur, la proposition de valeur n’est tout simplement pas encore là.

D’autres analystes du monde entier sont plus optimistes quant à l’IA. Mais tant qu’il n’y aura aucun moyen de quantifier le retour sur investissement, nous continuerons à vivre des jours comme aujourd’hui où le malheur d’une entreprise sera le gain d’une autre.

