Les prix de l’or s’envolent pour atteindre un niveau record de 2 474 $ dans un contexte de faiblesse du rapport sur l’emploi aux États-Unis

Les prix de l’or ont grimpé à 2 474 dollars l’once vendredi, portés par un rapport décevant sur l’emploi aux États-Unis et par des incertitudes économiques plus larges. Ce sommet historique souligne le rôle de l’or en tant que valeur refuge en période de turbulences économiques et géopolitiques.

Le catalyseur de cette augmentation spectaculaire a été la publication du rapport sur l’emploi aux États-Unis pour juillet, qui a révélé un chiffre de création d’emplois bien inférieur aux prévisions, soit seulement 114 000, bien en deçà de l’augmentation attendue de 175 000.

Pour aggraver le problème, le taux de chômage a atteint des niveaux jamais vus depuis 2021 et la croissance des salaires a ralenti plus que prévu, ce qui a encore plus perturbé les investisseurs.

Les faibles chiffres de l’emploi ont suscité d’importantes inquiétudes quant à la capacité de la Réserve fédérale à piloter efficacement l’économie.

La contraction du secteur manufacturier, comme le soulignent les récentes données ISM, a intensifié ces inquiétudes.

De plus, les résultats décevants des grandes entreprises ont mis en lumière les vulnérabilités associées à la hausse des taux d’intérêt, atténuant ainsi la confiance du marché.

Spéculation sur les baisses de taux de la Fed et facteurs géopolitiques

Au milieu de cette incertitude économique, les spéculations se multiplient selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait envisager une réduction substantielle de 50 points de base de son taux directeur lors de sa prochaine réunion de septembre.

Cette spéculation a été alimentée par la faiblesse des indicateurs économiques et les craintes croissantes d’un ralentissement économique prolongé.

Dans le même temps, les tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient ont stimulé la demande d’or en tant qu’investissement sûr.

Ces incertitudes mondiales ont contribué à la hausse des prix de l’or, soulignant son attrait comme refuge en période d’instabilité.

Le rôle de l’or comme valeur refuge

La combinaison de données désastreuses sur le marché du travail, d’éventuelles mesures accommodantes de la Réserve fédérale et des risques géopolitiques persistants a poussé l’or à de nouveaux niveaux records.

Cette hausse renforce le statut de l’or en tant qu’actif essentiel pour les investisseurs en quête de stabilité dans un contexte d’instabilité économique et politique.

Historiquement, l’or a servi de valeur refuge lors des crises financières et des bouleversements géopolitiques.

Par exemple, lors de la crise financière mondiale de 2008, les prix de l’or ont fortement grimpé alors que les investisseurs affluaient vers lui pour des raisons de sécurité.

De même, une inflation élevée et une dépréciation monétaire font souvent grimper les prix de l’or, car il est considéré comme une réserve de valeur fiable et une protection contre l’inflation.

Les événements géopolitiques tels que les conflits, les différends commerciaux et les guerres entraînent généralement une augmentation de la demande d’or, ce qui fait grimper encore son prix.

Les politiques des banques centrales, la dynamique de l’offre et de la demande et les indicateurs économiques clés tels que les chiffres de l’emploi et la croissance du PIB jouent également un rôle crucial dans l’influence des prix de l’or.

