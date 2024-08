L’indice des prix alimentaires de l’ONU baisse légèrement en juillet

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a publié vendredi ses dernières données, indiquant une légère baisse de l’indice mondial des prix alimentaires pour juillet.

L’indice, qui surveille les prix des produits alimentaires les plus échangés au niveau international, est tombé à 120,8 points, contre 121,0 révisé en juin. Cette légère baisse marque une pause dans la tendance à la hausse observée au cours des quatre mois précédents.

L’indice des céréales connaît une baisse significative

Le principal facteur à l’origine de la baisse globale de l’indice a été la baisse notable des prix des céréales.

Cette composante de l’indice a enregistré une baisse, atténuant quelque peu la pression sur les marchés alimentaires mondiaux. L’indice des prix des céréales de la FAO a chuté en raison de l’amélioration des conditions des cultures et des attentes de bonnes récoltes dans les principales régions productrices.

En revanche, les prix des autres catégories alimentaires ont connu une tendance à la hausse. L’indice des huiles végétales, de la viande et du sucre a augmenté, contribuant ainsi à la dynamique complexe du marché alimentaire mondial.

Les indices de la viande, des huiles végétales et du sucre augmentent

L’indice des prix de la viande a connu une hausse, reflétant une demande plus élevée et une offre limitée dans plusieurs régions. L’indice des prix des huiles végétales a augmenté, influencé par le resserrement des stocks mondiaux et des niveaux de production inférieurs aux prévisions.

Les prix du sucre ont également grimpé, poussés par les inquiétudes concernant les conditions météorologiques défavorables affectant les principaux pays producteurs de sucre.

L’analyse d’une année sur l’autre montre une baisse significative

Malgré une légère baisse de juin à juillet, l’indice FAO était inférieur de 3,1 % à son niveau d’il y a un an.

Plus frappant encore, il était inférieur de 24,7 % au sommet atteint en mars 2022, à la suite des troubles géopolitiques provoqués par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, deux grands exportateurs de produits agricoles.

Facteurs influençant les mouvements de l’indice

Les données de juillet soulignent la volatilité des marchés alimentaires mondiaux, influencée par une multitude de facteurs, notamment les conditions météorologiques, les événements géopolitiques et les changements dans la dynamique de l’offre et de la demande.

Par exemple, l’amélioration des conditions météorologiques aux États-Unis et au Brésil a contribué à de meilleures conditions de récolte, ce qui a contribué à faire baisser les prix des céréales.

D’autres produits de base, comme les huiles végétales et le sucre, ont été confrontés à des contraintes d’approvisionnement, en partie à cause des conditions météorologiques défavorables dans les principales régions productrices comme l’Asie du Sud-Est et le Brésil, respectivement.

L’augmentation de l’indice de la viande est en partie attribuée à la demande toujours élevée sur les principaux marchés, associée aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement et aux épidémies dans certains secteurs de l’élevage.

Des implications plus larges pour la sécurité alimentaire mondiale

Les fluctuations de l’indice FAO des prix alimentaires ont des implications plus larges sur la sécurité alimentaire mondiale.

Même si la récente baisse apporte un certain soulagement, les prix globalement élevés continuent de poser des problèmes, en particulier pour les pays à faible revenu qui dépendent fortement des importations alimentaires.

Les coûts élevés des produits essentiels tels que les huiles végétales et le sucre peuvent mettre à rude épreuve les budgets des ménages et aggraver l’insécurité alimentaire.

En outre, le conflit en cours en Ukraine continue de présenter des risques pour les chaînes d’approvisionnement alimentaire mondiales. Les perturbations des activités de production et d’exportation de l’Ukraine et de la Russie ont des conséquences importantes, compte tenu de leur rôle de principaux fournisseurs de blé, de maïs et d’huile de tournesol.

Perspectives : un optimisme prudent

Pour l’avenir, on observe un optimisme prudent concernant les prix alimentaires mondiaux. De meilleures prévisions de récoltes et des attentes de récoltes abondantes dans les principales régions productrices pourraient contribuer à stabiliser les prix.

La FAO prévient que les tensions géopolitiques actuelles, les perturbations liées au climat et les incertitudes économiques pourraient continuer à affecter les marchés alimentaires.

Les décideurs politiques et les organisations internationales sont invités à suivre de près ces évolutions et à mettre en œuvre des mesures pour soutenir les populations vulnérables.

Garantir la résilience des chaînes d’approvisionnement alimentaire mondiales et s’attaquer aux causes sous-jacentes de la volatilité des prix sont des étapes cruciales vers la réalisation de la sécurité alimentaire pour tous.

