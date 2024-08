Pourquoi les États-Unis enquêtent-ils sur l’acquisition par Nvidia de cette startup israélienne pour 700 millions de dollars ?

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Le ministère américain de la Justice (DoJ) a ouvert une enquête sur l’acquisition par Nvidia de la startup israélienne d’intelligence artificielle Run:ai (Run), pour enquêter sur d’éventuelles violations des lois antitrust.

L’enquête met en lumière les inquiétudes croissantes concernant la domination du marché de Nvidia et les implications concurrentielles de ses évolutions stratégiques dans le secteur de l’IA.

Préoccupations concurrentielles et impact sur le marché

Nvidia a annoncé l’acquisition de Run en avril, la transaction étant estimée à 700 millions de dollars par TechCrunch.

L’enquête du DoJ soulève cependant la question de savoir si cet accord pourrait étouffer la concurrence émergente et renforcer davantage la position dominante de Nvidia sur le marché du matériel d’IA.

La personne proche des discussions a indiqué que le DoJ a contacté les acteurs du marché pour évaluer l’impact concurrentiel de la transaction.

L’objectif de l’enquête consiste notamment à déterminer si l’acquisition de Nvidia pourrait supprimer des concurrents potentiels dans le secteur de l’IA en évolution rapide.

Réponse de Nvidia à l’enquête

En réponse à l’enquête, Nvidia a souligné son engagement en faveur de la conformité et du soutien à l’innovation.

La société a déclaré :

“Nvidia gagne au mérite et adhère scrupuleusement à toutes les lois. Nous continuerons à soutenir les aspirants innovateurs dans tous les secteurs et tous les marchés et serons heureux de fournir toutes les informations dont les régulateurs ont besoin.”

Surveillance accrue de l’IA et des grandes technologies

L’enquête sur l’acquisition de Run par Nvidia intervient dans un contexte de surveillance accrue de la part des régulateurs américains sur les comportements anticoncurrentiels dans le secteur de l’IA, en particulier concernant les grandes entreprises technologiques.

Jonathan Kanter, chef de la division antitrust du DoJ, a exprimé ses inquiétudes en juin concernant les « points d’étranglement monopolistiques » dans le secteur de l’IA, en se concentrant sur l’accès au matériel essentiel comme les GPU et les données utilisées pour former de grands modèles de langage (LLM).

Nvidia domine le marché des GPU avancés, essentiels à la formation et au déploiement de systèmes d’IA. Run, qui a déjà collaboré avec Nvidia, a développé une plate-forme qui optimise l’utilisation du GPU, améliorant potentiellement les capacités de Nvidia sur le marché de l’IA.

Sonder les pratiques de Nvidia

Dans le cadre de l’enquête, le DoJ recherche des informations détaillées sur la manière dont Nvidia alloue ses puces, un domaine d’intérêt clé compte tenu de la rareté des GPU et de leur rôle vital dans le développement de l’IA.

De plus, les avocats du gouvernement enquêtent sur la plate-forme logicielle de Nvidia, Cuda, qui permet aux GPU d’accélérer les applications d’IA et est considérée comme l’un des outils les plus importants de l’entreprise.

L’enquête fait partie d’un effort plus large déployé par les régulateurs américains pour résoudre les problèmes antitrust potentiels dans le secteur de l’IA.

En juin, le DoJ et la Federal Trade Commission (FTC) ont conclu un accord pour diviser la surveillance antitrust des acteurs critiques de l’IA, le DoJ se concentrant sur Nvidia et la FTC supervisant Microsoft et OpenAI, le développeur derrière ChatGPT.

Implications pour Nvidia et l’industrie de l’IA

Le résultat de l’enquête du DoJ pourrait avoir des implications significatives pour Nvidia et l’ensemble du secteur de l’IA.

Si l’enquête révèle que l’acquisition de Run par Nvidia est susceptible de nuire à la concurrence, elle pourrait conduire à des mesures réglementaires destinées à empêcher la consolidation du pouvoir de marché et à garantir des règles du jeu équitables pour les startups émergentes de l’IA.

La domination de Nvidia sur le marché du matériel d’IA et ses acquisitions stratégiques soulignent l’importance du contrôle réglementaire pour maintenir la dynamique du marché concurrentiel.

L’enquête met en évidence les défis auxquels les régulateurs sont confrontés pour trouver un équilibre entre la promotion de l’innovation et la prévention des pratiques monopolistiques.

L’enquête du DoJ sur l’acquisition de Run par Nvidia reflète les inquiétudes croissantes concernant les comportements anticoncurrentiels dans le secteur de l’IA et les manœuvres stratégiques des grandes entreprises technologiques.

Alors que les régulateurs continuent d’examiner les actions de géants de l’industrie comme Nvidia, le résultat de cette enquête pourrait façonner le futur paysage du développement et de la concurrence de l’IA.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.