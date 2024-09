Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Ford Motor Co (NYSE : F) capitalise sur son activité flotte, transformant ce qui était autrefois considéré comme un « sale » mot dans l’industrie automobile en un avantage concurrentiel majeur.

Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

Sous la direction du PDG Jim Farley, le segment connu sous le nom de « Ford Pro » a généré 184,5 milliards de dollars de revenus et 18,7 milliards de dollars de bénéfice ajusté depuis 2021.

Ce changement remet en question l’opinion traditionnelle selon laquelle les ventes de flottes sont moins rentables et négatives pour les constructeurs automobiles traditionnels.

Lors d’une récente conférence téléphonique sur les résultats, Farley a souligné le succès de Ford Pro, qui a réalisé des performances exceptionnelles malgré un deuxième trimestre globalement en baisse pour l’entreprise.

« Aucune autre entreprise ne propose Ford Pro. Nous avons l’intention d’exploiter pleinement cet avantage », a déclaré Farley aux investisseurs.

Bien que le cours de l’action Ford ait chuté d’environ 30 % après des estimations de bénéfices manquantes le 24 juillet, le secteur des flottes reste un point positif.

Ventes de flotte : le joyau caché de Ford

Copy link to section

L’activité flottes de Ford a suscité une attention positive de la part de Wall Street, les analystes la qualifiant de « joyau caché » du constructeur automobile historique. Certains qualifient même le segment Pro de « Ferrari de Ford ».

Alors que les concurrents General Motors (GM) et Stellantis ont restructuré leurs opérations pour stimuler les ventes de flottes, leurs ventes commerciales devraient diminuer cette année par rapport à 2023.

A l’inverse, les volumes commerciaux de Ford sont en hausse de 7 % par rapport à l’an dernier, selon Wolfe Research.

La société d’investissement prévoit que Ford gagnera 9,5 milliards de dollars grâce à son activité flotte cette année, dépassant les 9,0 milliards de dollars combinés attendus pour GM et Stellantis.

S&P Global Mobility estime la part de Ford dans les nouvelles immatriculations de véhicules de flotte depuis 2021 à environ 30 %, bien devant les 22 % de GM et les 9 % de Stellantis.

L’analyste de Bank of America, John Murphy, est optimiste sur Ford

Copy link to section

Le succès de Ford Pro est l’une des principales raisons pour lesquelles l’analyste de Bank of America, John Murphy, est optimiste à l’égard des actions Ford. Son objectif de cours de 22 $ suggère que le titre pourrait plus que doubler par rapport à sa position actuelle.

Murphy voit un potentiel de hausse dans les volumes de Ford Pro ainsi que dans ses logiciels et services.

Il note que Ford Pro représente environ 80 % des abonnements logiciels de Ford, avec un taux d’attachement de seulement 12 %, qui devrait atteindre plus de 35 % au cours des prochaines années.

Ford vise à tirer parti de son segment flotte et commercial pour atteindre 1,0 milliard de dollars de ventes de logiciels et de services d’ici 2025.

De plus, l’action Ford offre un rendement en dividende lucratif de 5,98 % au moment de la rédaction.

L’orientation stratégique de Ford sur son activité flottes contraste fortement avec les approches de ses concurrents.

Alors que GM et Stellantis sont confrontés à des difficultés pour maintenir leurs ventes commerciales, l’investissement proactif de Ford dans son segment de flotte et son engagement en faveur des logiciels et des services la distinguent.

Cette approche garantit non seulement des revenus immédiats, mais permet également à Ford de capitaliser sur les tendances futures du marché.

Malgré les défis plus larges du marché et la performance récente des actions, l’activité flottes de Ford, sous la bannière « Ford Pro », s’avère être un solide moteur de croissance.

La vision du PDG Jim Farley et les investissements stratégiques de l’entreprise portent leurs fruits, faisant de Ford une considération incontournable pour les investisseurs.

À mesure que l’industrie automobile évolue, l’approche innovante de Ford en matière de vente de flottes et son engagement en faveur des logiciels et des services pourraient garantir son succès continu et son leadership sur le marché.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.