Devriez-vous acheter Cadence après la récente baisse de 23 % ? Piper Sandler le pense

Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ : CDNS) a récemment connu un ralentissement notable, chutant de plus de 23 % au cours du mois dernier, mais les analystes de Piper Sandler y voient une opportunité.

Les analystes restent optimistes

En faisant passer le titre de neutre à surpondéré, ils ont maintenu un objectif de cours haussier de 318 $, suggérant une hausse potentielle de 25 %.

Ce point de vue repose en grande partie sur la conviction que la récente baisse offre un point d’entrée lucratif vers un actif logiciel robuste dans le secteur des semi-conducteurs.

L’analyste de Piper Sandler, Clarke Jeffries, a souligné que malgré les performances médiocres du deuxième trimestre qui ont contribué à ce déclin – dans un contexte d’incertitudes plus larges dans le secteur – l’entreprise est prête à se redresser.

Jeffries a souligné des défis spécifiques tels que la transition en cours dans les technologies de vérification et les pressions du marché chinois, tout en restant optimiste quant à l’accélération des livraisons de vérification et aux améliorations financières ultérieures au cours des prochains trimestres.

Les analystes de Baird ont récemment réaffirmé leur confiance dans Cadence, en maintenant une note de surperformance mais en ajustant légèrement leur objectif de cours de 341 $ à 338 $ après la publication des résultats du deuxième trimestre.

Ils ont attribué ce léger ajustement à un recalibrage des attentes, mais prévoient des révisions plus fortes des estimations au cours de l’exercice 25, ce qui pourrait propulser davantage le titre.

Résultats du deuxième trimestre de Cadence

Ce sentiment est étayé par les résultats de Cadence au deuxième trimestre, où ils ont dépassé les attentes avec un BPA non-GAAP de 1,28 $, dépassant les estimations de 0,05 $, et un chiffre d’affaires de 1,06 milliard de dollars qui a dépassé les prévisions de 20 millions de dollars.

L’entreprise a bénéficié d’une forte demande dans les secteurs de l’IA, de l’hyperscale et de l’automobile, renforçant ainsi sa situation financière.

En regardant la santé financière de Cadence de manière plus générale, la société a enregistré un deuxième trimestre résilient avec un carnet de commandes de 6,0 milliards de dollars, signalant une forte demande continue pour ses offres.

Les perspectives budgétaires pour 2024 semblent prometteuses avec des revenus projetés allant de 4,60 milliards de dollars à 4,66 milliards de dollars et des marges opérationnelles non-GAAP attendues entre 41,7 % et 43,3 %.

Pour les prochains trimestres, Cadence s’attend à réaliser un chiffre d’affaires compris entre 1,165 et 1,195 milliard de dollars. Ils prévoient également de maintenir un bénéfice par action non-GAAP solide, ce qui met en évidence leur capacité à maintenir de bons résultats financiers même lorsque le marché est imprévisible.

Acquisition récente et fossé concurrentiel

En approfondissant les opérations fondamentales de Cadence, les prouesses de l’entreprise dans le secteur EDA sont notamment renforcées par ses offres de produits innovants et ses acquisitions stratégiques, comme le récent achat de systèmes BETA CAE.

Cette acquisition diversifie non seulement le portefeuille de simulation de Cadence, mais renforce également sa présence dans plusieurs secteurs critiques, notamment l’automobile et l’aérospatiale, ajoutant potentiellement 40 millions de dollars de revenus pour l’exercice 24.

De telles évolutions stratégiques sont cruciales dans la mesure où Cadence capitalise sur la demande croissante sur le marché des semi-conducteurs basés sur l’IA, en tirant parti de son portefeuille Cadence.AI et de systèmes matériels de nouvelle génération comme le Palladium Z3 et le Protium X3, qui établissent de nouvelles normes en matière de vérification et de performances.

Les perspectives commerciales restent optimistes alors que Cadence continue de consolider son leadership en matière de vérification.

Ses déploiements de partenariats majeurs et ses innovations de produits devraient générer un débit et des performances plus élevés, cruciaux pour la conception de puces IA.

Ces avancées positionnent Cadence favorablement au sein du secteur dynamique des semi-conducteurs, qui devrait connaître une croissance significative, alimentée par l’augmentation des dépenses en R&D des acteurs clés de l’IA et d’autres secteurs à forte croissance.

Du point de vue de la valorisation, malgré la récente baisse du cours de l’action, avec un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 42, Cadence se négocie toujours à une prime par rapport à ses pairs, reflétant les attentes élevées ancrées dans sa trajectoire de croissance future.

En gardant ces aspects à l’esprit, nous nous tournons maintenant vers l’analyse technique pour explorer ce que les graphiques suggèrent sur la trajectoire du cours des actions de Cadence, en particulier à la lumière des récents mouvements du marché et des mises à jour des analystes.

Cette analyse fournira une autre perspective à travers laquelle évaluer les opportunités d’investissement potentielles dans Cadence alors que l’entreprise continue d’innover et de devenir leader dans le domaine de la conception de semi-conducteurs.

La tendance haussière à long terme reste intacte

L’action de Cadence a enregistré des performances remarquables dans le secteur des semi-conducteurs, ayant été multipliée par six par rapport à ses plus bas de 2020 au cours des quatre dernières années.

Ce qui rend cette performance vraiment remarquable, c’est que le titre a affiché une volatilité bien inférieure à celle de ses pairs du secteur des semi-conducteurs, qui est hautement cyclique.







Graphique CDNS de TradingView

Bien que le titre connaisse une dynamique baissière à court et moyen terme, sa tendance haussière à long terme reste intacte, de sorte que les actionnaires existants qui ont acheté le titre à des prix inférieurs n’ont pas besoin de paniquer.

Le titre a récemment trouvé un support au-dessus de son retracement de Fibonacci de 38,2 % par rapport aux plus bas de 2020 et au plus haut de cette année à environ 241 $.

Les investisseurs optimistes sur les actions, comme les analystes, peuvent l’acheter à près de 250 $ avec un stop loss à 38,2 %, un retracement de Fibonacci à 222 $.

Les traders qui sont baissiers sur le titre, mais qui n’ont pas encore initié de position courte, doivent s’abstenir de le faire aux niveaux actuels car le titre a récemment connu une baisse spectaculaire et le RSI sur les graphiques journaliers a atteint des niveaux de survente.



Toute nouvelle position courte ne doit être envisagée que si le titre rebondit au-dessus de 280 $ ou s’il tombe en dessous de 223 $.

