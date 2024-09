Près de 50 % des emprunteurs étudiants prévoient une future remise de dette : ce que vous devez savoir

Dans une enquête récente, près de la moitié des emprunteurs étudiants sont optimistes quant à l’annulation future de leurs dettes.

Le rapport « Comment l’Amérique paie pour l’université » de Sallie Mae révèle que 48 % des emprunteurs s’attendent à ce que le gouvernement excuse leurs prêts d’études.

Ce rapport annuel, réalisé entre le 8 avril et le 14 mai par la société mondiale d’études de marché Ipsos, a recueilli les opinions de 1 000 étudiants de premier cycle et de 1 000 parents d’étudiants de premier cycle.

Malgré l’optimisme généralisé, les défenseurs des consommateurs mettent en garde contre toute décision d’emprunt basée sur l’hypothèse que les dettes seront annulées.

Cet avertissement fait suite au rejet par la Cour suprême du projet du président Joe Biden d’annuler jusqu’à 20 000 dollars de dette étudiante par emprunteur l’été dernier, affectant des dizaines de millions d’emprunteurs qui n’ont pas bénéficié de l’allégement prévu.

Les prochaines élections introduisent encore plus d’incertitude

La prochaine élection présidentielle introduit davantage d’incertitude concernant les programmes existants d’exonération des prêts étudiants.

Au cours de son mandat, l’ancien président Donald Trump a appelé à l’abandon des programmes d’allègement des prêts du ministère américain de l’Éducation, y compris l’initiative largement utilisée de pardon des prêts au service public (PSLF).

Ce programme profite aux employés du secteur public tels que les membres des forces armées américaines, les premiers intervenants, les défenseurs publics, les procureurs et les enseignants.

Trump avait pour objectif de réduire le budget du département et a mis fin à une réglementation visant à accorder l’annulation des prêts aux étudiants fraudés par leurs écoles.

D’autre part, l’administration du président Joe Biden a introduit un nouveau plan de remboursement abordable connu sous le nom de SAVE, qui vise à accélérer l’annulation pour de nombreux emprunteurs.

Cette initiative est actuellement suspendue en raison d’une série de contestations juridiques.

Stratégies alternatives pour gérer les coûts de l’éducation

« Emprunter pour l’université est logique pour certaines familles, mais il est essentiel d’avoir un plan et de le faire de manière responsable », a déclaré Rick Castellano, vice-président de Sallie Mae, dans un communiqué.

L’avenir de l’exonération des prêts étudiants étant incertain, les familles sont encouragées à explorer des stratégies alternatives pour gérer les coûts de l’éducation.

Ces stratégies incluent la recherche de bourses, de subventions et d’opportunités d’alternance travail-études, ainsi que la prise en compte des collèges communautaires ou des universités d’État pour réduire les frais de scolarité.

De plus, la création d’un budget et d’un plan financier détaillés peut aider les familles à éviter des emprunts excessifs et à gérer plus efficacement leurs dépenses liées aux études.

La dette étudiante reste un problème important aux États-Unis, les emprunteurs devant collectivement plus de 1 700 milliards de dollars.

Ce fardeau de la dette a de vastes implications, affectant la capacité des emprunteurs à acheter une maison, à démarrer une entreprise et à épargner pour la retraite.

En tant que tel, le débat sur les politiques d’annulation et de remboursement des prêts étudiants reste un sujet crucial dans les discussions nationales.

Alors que le débat sur l’exonération des prêts étudiants se poursuit, il est essentiel que les emprunteurs se tiennent informés des changements politiques potentiels et abordent l’emprunt avec prudence.

En envisageant des stratégies alternatives et en maintenant une approche responsable en matière d’emprunt, les familles peuvent mieux gérer leurs dépenses liées aux études et éviter les pièges d’un endettement excessif.

