TD Cowen déclasse Molson Coors et abaisse son objectif de cours à 58 $ : est-il temps de sortir ?

Molson Coors Beverage Company (NYSE : TAP) est sous les projecteurs aujourd’hui à la suite d’un déclassement par TD Cowen. Bien que Molson Coors ait publié des résultats meilleurs que prévu au deuxième trimestre et réaffirmé hier ses perspectives pour 2024, TD Cowen a ajusté sa note sur la société, passant d’un achat à un maintien et abaissant l’objectif de cours de 68 $ à 58 $.

Cet objectif révisé indique un potentiel de hausse modeste de seulement 7 % par rapport au récent cours de clôture du titre. La décision de TD Cowen de déclasser Molson Coors a été influencée par l’incapacité de l’entreprise à capitaliser pleinement sur les gains de parts de marché résultant du boycott de Bud Light.

Les avantages attendus de l’augmentation de l’espace de stockage (en hausse de 13 % cette année) ne se sont pas traduits par des gains de revenus attendus. La lenteur des efforts de premiumisation, en particulier autour du changement de marque Blue Moon, a également été prise en compte dans ce déclassement.

Malgré ces défis, les analystes de TD Cowen estiment que les prévisions de Molson Coors pour 2024 sont réalisables, mais qu’elles ne sauront probablement pas enthousiasmer les investisseurs à moins que la société ne démontre une voie vers une croissance organique plus robuste.

Résultats du deuxième trimestre de Molson Coors

Le deuxième trimestre de 2024 a été un moment positif pour Molson Coors, la société ayant déclaré une augmentation de 7,9 % de ses bénéfices, se traduisant par 1,92 $ par action, dépassant les estimations consensuelles de 0,24 $.

Les revenus ont légèrement diminué de 0,6 % sur un an à 3,25 milliards de dollars, mais ont tout de même dépassé les prévisions de 70 millions de dollars. La capacité de Molson Coors à maintenir son chiffre d’affaires tout en améliorant son résultat net (en hausse de 5,2 %) dans un environnement difficile souligne sa résilience opérationnelle.

En ce qui concerne ses perspectives pour 2024, Molson Coors reste optimiste, maintenant sa prévision d’une croissance faible à un chiffre des ventes nettes en devises constantes.

La société s’attend à ce que le bénéfice sous-jacent avant impôts augmente dans la moyenne des chiffres, avec une croissance similaire attendue pour le bénéfice dilué par action.

Les dépenses en capital sont projetées à 750 millions de dollars et les flux de trésorerie disponibles sont estimés à 1,2 milliard de dollars, ce qui témoigne d’une santé financière et d’une capacité d’investissement continues.

Défis à venir

Fondamentalement, Molson Coors évolue dans un paysage complexe caractérisé par des préférences changeantes des consommateurs et une concurrence intense. Son portefeuille de marques diversifié, comprenant des marques principales comme Coors Light et Miller Lite et des offres haut de gamme comme Blue Moon, la positionne bien pour conquérir divers segments de marché.

Cependant, la dépendance de l’entreprise à l’égard des ventes de bière traditionnelles, dans un contexte d’évolution des tendances de consommation vers des boissons haut de gamme et alternatives, présente à la fois des opportunités et des défis.

Les moteurs de croissance de Molson Coors comprennent des initiatives stratégiques telles que le plan d’accélération, qui vise à augmenter les revenus grâce à l’innovation et à la premiumisation, ainsi que des investissements ciblés dans des marchés clés comme l’EMEA et l’APAC.

La société explore également des opportunités dans les catégories de boissons non alcoolisées et de spiritueux, reflétant une tendance plus large du secteur à la diversification au-delà des offres de bières traditionnelles.

Valorisation et risques

Sur le plan de la valorisation, Molson Coors présente un argument convaincant avec un ratio cours/bénéfice (P/E) nettement inférieur à la moyenne du secteur. Négociant à un ratio P/E à terme inférieur à 10, le titre est actuellement sous-évalué par rapport à des pairs comme Anheuser-Busch InBev, qui affiche un multiple beaucoup plus élevé.

Le rendement en dividendes de Molson Coors de plus de 3,27 % et un solide programme de rachat d’actions renforcent encore son attrait en tant qu’investissement de valeur.

Malgré ces aspects positifs, Molson Coors est confrontée à plusieurs risques que les investisseurs devraient prendre en compte. La nature mondiale de ses activités expose l’entreprise à des tensions géopolitiques, telles que le conflit russo-ukrainien, et à des facteurs macroéconomiques tels que la fluctuation des coûts du carburant et de l’électricité.

De plus, la consommation de bière est sensible aux conditions économiques, ce qui peut avoir un impact sur les ventes en période de ralentissement économique.

Le solide bilan de l’entreprise, avec près de 1,65 million de dollars de liquidités et des niveaux d’endettement gérables, offre une marge de sécurité pour relever ces défis.

Molson Coors a été proactive dans la gestion de sa structure de capital, avec un programme de rachat d’actions de 2 milliards de dollars, soulignant son engagement à restituer de la valeur aux actionnaires tout en conservant une flexibilité pour les investissements de croissance.

Alors que les investisseurs évaluent les performances de l’entreprise par rapport aux attentes du marché, l’examen des indicateurs techniques du titre peut fournir des informations supplémentaires sur les mouvements potentiels de ses prix et orienter les décisions d’investissement futures. Examinons les graphiques pour mieux comprendre la trajectoire des prix et le positionnement de Molson Coors sur le marché.



Dans une fourchette comprise entre 49 $ et 68 $

L’action de Molson Coors suit une tendance à la baisse à long terme depuis 2016. Bien qu’elle ait rebondi sensiblement après être tombée à 30 $ lors du krach de 2020, elle reste nettement en dessous de son sommet de 2016.

TAP graphique de TradingView

Depuis 2023, le titre a tenté à deux reprises de dépasser le niveau de 68 $, mais a échoué, renforçant la tendance baissière à long terme. Par conséquent, les investisseurs qui sont optimistes à l’égard du titre et s’attendent à une hausse significative doivent attendre que ce niveau soit franchi pour tout mouvement à la hausse significatif. Si ce n’est pas le cas, le titre peut rester limité pendant une longue période.



Les traders baissiers sur le titre ne doivent pas non plus le vendre à découvert aux niveaux actuels, car il se négocie près de son support à long terme, proche de 49 $, comme le montre le graphique. Si le titre ne parvient pas à descendre en dessous de ce niveau de support, il peut continuer à s’échanger dans une fourchette de 49 à 68 dollars dans un avenir proche.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.