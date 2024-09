La prévente de jetons de Poodlana ignore les évolutions du marché et lève 5,6 millions $

Les marchés des cryptomonnaies et boursier subissent beaucoup de bruit alors que les investisseurs évaluent les risques croissants de récession et de dénouement du commerce du yen japonais. En conséquence, malgré les récents gains du marché, l’indice de peur et de cupidité a sombré dans la zone de peur extrême tandis que l’indice VIX est en hausse.

Poodlana tourne à plein régime

Malgré ces pertes, certaines parties de l’industrie de la cryptographie se portent bien. Poodlana (POODL), une prochaine pièce de mème basée sur Solana, tourne à plein régime alors qu’elle réalise l’une des préventes de jetons les plus performantes de l’année.

Au cours des trois dernières semaines, des investisseurs du monde entier ont investi plus de 5,59 millions $ dans le projet.

Ils ont une bonne raison de le faire puisque les pièces de mème font partie des actifs les plus performants de l’année. Les données montrent qu’une nouvelle pièce de mème comme Dogwifhat (WIF) a atteint une capitalisation boursière de plus de 1,72 milliard $.

Selon Solscan, Dogwifhat compte 176 127 détenteurs de jetons. En supposant que tous les détenteurs disposent du même montant – ce qui n’est pas le cas – cela signifie qu’ils détiennent chacun près de 10 000 $. On estime que WIF a fait quelques millionnaires.

La même chose se produit avec d’autres jetons comme Bonk, Popcat, Brett et Cat dans un monde de chiens, qui ont une capitalisation boursière de plus de 500 millions $.

Poodlana s’est positionné comme un meilleur jeton sur le thème du chien. D’une part, il porte le nom de Poodl, l’une des races les plus chères du Japon. De plus, les développeurs l’ont qualifié de crème de la crème du marché du luxe.

Dans ce cas, ils l’ont décrit comme l’Hermès de l’industrie de la cryptographie. Comme je l’ai déjà écrit, Hermès est devenue l’une des marques de luxe les plus résilientes au monde, continuant à battre des marques comme Dior et Kering.

De plus, Poodlana a choisi Solana comme blockchain de choix. Solana est devenu l’un des réseaux blockchain les plus populaires pour les développeurs de pièces de mème en raison de ses coûts de transaction sensiblement faibles.

Poodlana ne ressemble pas à la plupart des préventes de jetons

Les utilisateurs achètent des jetons POODL pour plusieurs autres raisons. L’une des plus importantes est qu’il commencera à être négocié peu de temps après la fin de la prévente de jetons. Le jeton apparaîtra sur certaines plateformes d’échange décentralisées de Solana (DEX) comme Raydium à 12 h 00 UTC le 16 août.

Il s’agit d’une approche importante car elle signifie que les acheteurs de jetons auront la possibilité de clôturer leurs positions immédiatement. Dans le passé, certains jetons n’étaient pas répertoriés ou sont restés pendant plusieurs mois sans être disponible sur des plateformes d’échange, entraînant des pertes substantielles pour les utilisateurs.

De plus, les utilisateurs peuvent utiliser plusieurs devises pour acheter le jeton. Les plus populaires sont les pièces stables comme Tether, USD Coin et même le dollar américain. De plus, ils ont créé une prévente de jetons échelonnée dans laquelle le prix continue d’augmenter après deux jours, ce qui signifie que les premiers acheteurs ont acheté avec une forte remise par rapport à ceux qui achèteront le jeton le dernier jour de la prévente.

Soyons clairs : investir dans des jetons en prévente comporte certains risques, ce qui explique pourquoi les investisseurs devraient avoir les meilleures stratégies de gestion des risques. La meilleure approche consiste à vous assurer que vous n’investissez que les fonds que vous êtes prêt à perdre, car les choses peuvent mal tourner. Vous pouvez acheter le jeton de Poodlana ici.