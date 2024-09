Le régulateur britannique enquête sur l’investissement de 4 milliards de dollars d’Amazon dans la société d’IA Anthropic

L’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a ouvert une enquête formelle sur l’investissement de plusieurs milliards de dollars d’Amazon dans la société américaine d’intelligence artificielle Anthropic.

L’enquête vise à déterminer si le partenariat pourrait potentiellement nuire à la concurrence au Royaume-Uni. La CMA a annoncé jeudi avoir ouvert une enquête de « phase 1 » pour évaluer si l’accord Amazon-Anthropic constitue une situation de fusion pertinente susceptible d’avoir un impact négatif sur le paysage concurrentiel.

Les premières conclusions donnent lieu à une enquête formelle

Après un examen préliminaire, la CMA a conclu qu’elle avait rassemblé suffisamment d’informations pour ouvrir une enquête formelle sur l’alliance Amazon-Anthropic. L’avis du régulateur sur son site Internet indique qu’il dispose désormais de 40 jours ouvrables pour décider si la transaction justifie une enquête plus approfondie, de « phase 2 ».

Cette étape déterminera si l’accord pourrait effectivement nuire à la concurrence et, si tel est le cas, quelles mesures pourraient être nécessaires pour atténuer ces effets.

Détails de l’investissement d’Amazon dans Anthropic

Amazon a finalisé son investissement de 4 milliards de dollars dans Anthropic en mars. L’accord, finalisé en deux étapes, comprenait une première participation de 1,25 milliard de dollars acquise en septembre, suivie d’une transaction supplémentaire de 2,75 milliards de dollars plus tôt cette année.

Dans le cadre de l’accord, les grands modèles de langage avancés d’Anthropic seront intégrés à la plateforme Bedrock d’Amazon, utilisée pour développer des applications d’IA générative. Ces modèles seront formés et déployés sur les puces d’IA personnalisées d’Amazon, développées par sa division de cloud computing Amazon Web Services (AWS).

Réponses d’Amazon et d’Anthropic à l’enquête

En réponse à la décision de la CMA de procéder à une première enquête de fusion de phase 1, un porte-parole d’Amazon a exprimé sa déception. Le porte-parole a souligné que la collaboration avec Anthropic ne soulève aucun problème de concurrence et ne répond pas au seuil d’examen de la CMA.

Amazon a souligné son rôle dans l’élargissement du choix et de la concurrence au sein du secteur technologique grâce à son investissement dans Anthropic. Ils ont également noté qu’Amazon ne détient aucun siège au conseil d’administration ni pouvoir de décision chez Anthropic, qui conserve la liberté de s’associer avec d’autres fournisseurs.

Anthropic a fait écho aux sentiments d’Amazon, réaffirmant son indépendance en tant qu’entreprise. Un porte-parole d’Anthropic a déclaré que les partenariats stratégiques et les relations avec les investisseurs de la société ne compromettent pas sa gouvernance d’entreprise ou sa liberté de collaborer avec d’autres.

Le porte-parole s’est félicité de l’opportunité de coopérer avec la CMA et de fournir une compréhension globale de l’investissement d’Amazon et de leur collaboration commerciale.

Contexte plus large du contrôle réglementaire

Le partenariat Amazon-Anthropic n’est pas le seul accord soumis à l’examen de la CMA. Le régulateur examine également le partenariat de plusieurs milliards de dollars entre le géant américain du logiciel Microsoft et le leader de l’IA OpenAI. La CMA n’a pas encore annoncé si elle lancerait une enquête de phase 1 sur l’accord Microsoft-OpenAI.

Aux États-Unis, la Federal Trade Commission (FTC) a également manifesté son intérêt pour les récents investissements et partenariats au sein du secteur technologique. En janvier, la FTC a ordonné à de grandes entreprises technologiques, notamment Microsoft, Amazon et Google, ainsi qu’à des sociétés d’IA comme OpenAI et Anthropic, de divulguer des informations sur leurs récentes collaborations et investissements.

Cette décision souligne une attention réglementaire croissante sur les implications d’investissements et de partenariats importants dans le domaine en évolution rapide de l’intelligence artificielle.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.