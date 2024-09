Prévision de prix pour XRP alors que la prévente de Poodlana (POODL) touche à sa fin avec une cotation immédiate sur un DEX

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Alors que le marché des cryptomonnaies continue de naviguer dans des eaux volatiles, deux cryptomonnaies, XRP et Poodlana (POODL), attirent l’attention des investisseurs.

Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

Le jeton XRP de Ripple, un acteur de longue date dans l’espace crypto, connaît des fluctuations de prix, tandis que Poodlana, une nouvelle pièce de mème, fait des vagues avec son mélange unique de charme en prenant le thème du caniche et de mode.

Alors que la prévente de Poodlana touche à sa fin, les investisseurs évaluent attentivement leurs options. Cet article explore les prévisions de prix du jeton XRP, la prévente de Poodlana et la cryptomonnaie qui pourrait offrir de meilleures perspectives dans le climat actuel du marché.

Prévision de prix pour XRP

Copy link to section

Au moment de la publication, Ripple (XRP) se négociait à 0,6030 $. Malgré une récente baisse de 1,10 % ces dernières 24 heures, le jeton XRP a affiché une performance stable à long terme.

Au cours des sept derniers jours, le prix de la pièce a augmenté de 5,48 %, tandis qu’au cours des 30 derniers jours, il a augmenté de 38,94 %.

Les performances historiques montrent que le plus haut niveau historique du XRP s’élève à 3,32 $, ce qui signifie que le jeton est actuellement 81,84 % plus bas que son pic.

En ce qui concerne les perspectives du jeton XRP, les indicateurs techniques suggèrent des perspectives mitigées mais prudemment optimistes pour le jeton XRP. Néanmoins, les baleines ont accumulé des millions de jetons XRP malgré ces sentiments prudents.

L’indice de force relative (RSI) est actuellement à 49,89, indiquant une condition de marché neutre, tandis que le RSI hebdomadaire se situe à 56,56, suggérant une légère tendance haussière.

Les moyennes mobiles exponentielles (EMA) du XRP montrent un signal haussier, le prix se situant au-dessus des EMA de 10, 20, 50, 100 et 200 jours. Cependant, les niveaux de résistance situés à 0,6566 $ et 0,7252 $ doivent être dépassés pour afficher une tendance haussière soutenue.

En termes de prévisions à long terme, le prix du jeton XRP devrait atteindre 1,00 $ d’ici la fin de l’année 2024, avec un sommet prévu de 8,75 $ d’ici 2025.

Le buzz autour de Poodlana grandit alors que la prévente touche à sa fin

Copy link to section

Poodlana (POODL) suscite un buzz important dans la communauté crypto, notamment en Asie. Avec sa prévente qui se termine dans seulement 7 jours, Poodlana a déjà levé plus de 5,8 millions $.

Le jeton POODL, actuellement au prix de 0,0458 $, devrait voir son prix augmenter toutes les 72 heures, atteignant 0,0499 $ lors de la prochaine étape de sa prévente et sera coté à 0,06 $ le 16 août.

La stratégie autour de cette prévente a été conçue pour attirer les premiers investisseurs avec des remises substantielles avant que le jeton ne soit négocié en bourse.

Le succès de Poodlana peut être attribué à sa stratégie de marque innovante, combinant la haute couture avec le thème du caniche, qui résonne bien avec les préférences culturelles en Corée et au Japon.

L’essor rapide du projet est également renforcé par une forte présence sur les réseaux sociaux, portée par des personnalités influentes d’Asie.

De plus, l’approbation anticipée des ETF et la popularité croissante de Solana devraient soutenir la performance boursière de Poodlana.

Alors que la prévente de Poodlana touche à sa fin, le projet promet une liquidité immédiate sans période de blocage ni de droits acquis après la cotation. Cette transition rapide devrait maintenir la dynamique des investisseurs et potentiellement stimuler une activité significative sur le marché.

L’engagement communautaire du projet, notamment des concours hebdomadaires de mèmes et des récompenses substantielles, a encore alimenté l’enthousiasme de ses adeptes.

Quel est le meilleur choix d’investissement : XRP ou POODL ?

Copy link to section

Lorsque l’on compare XRP et Poodlana en tant que choix d’investissement, plusieurs facteurs doivent être pris en compte. XRP, avec sa position établie et sa capitalisation boursière importante, offre un investissement plus stable avec un potentiel à long terme.

Toutefois, les fluctuations de prix actuelles et les indicateurs techniques suggèrent des perspectives prudentes mais optimistes, en particulier pour ceux qui s’intéressent à une cryptomonnaie plus traditionnelle et largement reconnue.

Par ailleurs, Poodlana représente un investissement à haut risque et à haut rendement. Le positionnement unique du jeton et son succès viral en Asie offrent une opportunité prometteuse, bien que spéculative.

La remise de la prévente et la cotation immédiate du jeton sur un DEX pourraient offrir des gains substantiels à court terme, mais le manque de performance historique et la volatilité du marché doivent être pris en compte.

En fin de compte, le choix entre XRP et Poodlana dépend de la tolérance au risque et de la stratégie d’investissement de l’investisseur.

Ceux qui recherchent la stabilité et la croissance à long terme pourraient préférer le jeton XRP, tandis que les investisseurs à la recherche d’une opportunité de rendement potentiellement élevé à court terme pourraient trouver la prévente de Poodlana plus attrayante.

Comme toujours, une recherche approfondie et la prise en compte des objectifs d’investissement individuels sont essentielles pour prendre une décision éclairée.