Le Venezuela bloque l’accès à Binance en raison des troubles électoraux

Les Vénézuéliens se voient interdire de faire du trading sur Binance. La plateforme d’échange de cryptomonnaies est actuellement bloquée, tout comme plusieurs autres plateformes, car les récents résultats des élections nationales ont semé le chaos.

Selon le compte X de Binance, axé sur l’Amérique latine, la bourse a été confrontée à des restrictions d’accès. Le message du 10 août a souligné que ce blocage ne se limitait pas à Binance mais affectait également d’autres entités opérant dans le pays.

Les fonds restent en sécurité

Les restrictions sont initialement entrées en vigueur le 9 août, comme l’a confirmé l’organisation locale anti-censure VE sin Filtro le jour même.

Selon l’organisation, un « blocage DNS » a été mis en place. Les restrictions ont également affecté l’application mobile de la bourse.

🚨 Bloqueado Binance en CANTV 🚨



Esta noche detectamos un bloqueo DNS al exchange de criptomonedas @Binance, el cual afecta el normal funcionamiento de su web y su aplicación móvil.



El bloqueo fue detectado por primera vez a las 8:15 PM de hoy #9Ago pic.twitter.com/aivmVT2VNi — VE sin Filtro (@vesinfiltro) August 10, 2024

Les restrictions imposées à Binance ont coïncidé avec des rapports antérieurs selon lesquels la plateforme de médias sociaux X avait également été bloquée. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a accusé Elon Musk de favoriser les troubles dans le pays via X avant d’ordonner le blocage de 10 jours.

Cependant, aucune annonce officielle n’a été faite concernant Binance et les raisons de son blocage. Il n’y a pas non plus de confirmation si le blocage est limité à 10 jours, comme c’est le cas pour X.

Pour le moment, la bourse de crypto-monnaies a assuré à ses clients que les fonds sur la plateforme ne restaient pas affectés, ajoutant que la situation était surveillée et que la bourse cherchait à résoudre la situation « de la manière la meilleure et la plus rapide possible ».

Plusieurs Vénézuéliens ont signalé avoir utilisé des VPN pour contourner le blocage, une tactique employée par les inventeurs de crypto-monnaies dans plusieurs juridictions qui ont restreint l’accès aux plateformes de crypto-monnaies. VE sin Filtro a également recommandé cette pratique.

Comme indiqué précédemment par Invezz, les utilisateurs en Inde ont utilisé cette approche pour négocier sur des plateformes restreintes, notamment Binance, en réponse au blocage de la Financial Intelligence Unit.

Une nation en crise

Les Vénézuéliens se tournent depuis longtemps vers les crypto-monnaies, car l’économie du pays est en proie à l’inflation.

Les habitants locaux ont généralement recours au service peer-to-peer de Binance, qui permet aux utilisateurs d’échanger de l’argent contre des crypto-monnaies directement entre eux. Mais cela n’a pas été sans poser de problèmes.

L’année dernière, la plateforme d’échange de crypto-monnaies a supprimé Banco de Venezuela, l’une des plus grandes institutions bancaires du Venezuela, de sa plateforme peer-to-peer. À l’heure actuelle, seules les banques privées comme Banplus et BBVA Provincial sont prises en charge.

Les récentes restrictions découlent des tensions politiques au Venezuela entre le président vénézuélien Nicolas Maduro et son rival aux élections Edmundo González. L’autorité électorale vénézuélienne a déclaré Maduro vainqueur, mais González affirme que les résultats de son parti révèlent qu’il est le vainqueur avec environ 70 % des voix en sa faveur.

Un sondage réalisé sur le marché des prédictions basées sur les crypto- monnaies Polymarket penche également en faveur de González.

Pendant ce temps, le pays continue de tirer parti des cryptomonnaies pour atténuer les effets d’une économie en déclin et de la pression des sanctions américaines. Plus tôt cette année, des rapports ont révélé que PDVSA, le cinquième exportateur mondial de pétrole, utilisait l’USDT de Tether pour ses exportations de carburant.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.