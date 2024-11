Book of Meme bondit de 18% alors que MOG, MEW, FLOKI et WIF grimpent

Book of Meme a bondi au cours des dernières 24 heures, les pièces meme ayant mené le rallye du marché des crypto-monnaies le 18 octobre.

Advertisement Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

Après l’impressionnante hausse du Bitcoin (BTC) au-dessus de 68 000 $, les pièces mèmes ont pris le devant de la scène.

Advertisement

Dogecoin (DOGE) a bondi de 10 %, atteignant un sommet de 11 semaines, tandis que d’autres jetons sur le thème des chiens comme Brett, Bonk et Popcat ont également enregistré des gains significatifs.

Selon DEGEN NEWS sur X, sept des dix plus gros gagnants parmi les 100 premières pièces par capitalisation boursière lors des premiers échanges américains de vendredi étaient des pièces mèmes.

Le BOME bondit de 18%

Copy link to section

Selon les données de CoinMarketCap au moment de la rédaction de cet article, les trois premiers tokens en termes de gains sur 24 heures parmi les 100 premiers par capitalisation boursière sont Book of Meme (BOME), Mog Con (MOG) et cat in a dogs world (MEW). Floki (FLOKI) et dogwifhat (WIF) figuraient également parmi les plus grands gagnants.

Pour Book of Meme, la hausse a également vu une augmentation du volume des transactions, les traders réalisant plus de 337 millions de dollars, soit une hausse de 26 % sur la même période.

Bien que cette augmentation décente suggère que les taureaux sont agressifs, BOME se négociait à des niveaux observés pour la dernière fois le 15 octobre, alors que les prix chutaient de plus de 0,011 $ dans un contexte de volatilité accrue.

La monnaie mème basée sur Solana a augmenté de plus de 55 % au cours de la semaine dernière et de plus de 986 % au cours de l’année écoulée.

Les jetons MOG, MEW, FLOKI et WIF gagnent

Copy link to section

D’autres pièces mèmes ont également bondi alors que les analystes prévoyaient un renforcement du récit mème dans le cycle haussier attendu.

MOG et MEW ont tous deux enregistré un mouvement à la hausse qui a dépassé les principaux altcoins. Par exemple, le prix de Mog Coin a changé de mains environ 11 % plus haut, et le chat dans le monde des chiens a augmenté de 9 %.

FLOKI et WIF ont également enregistré une augmentation du prix et du volume quotidien, avec un bond respectivement de 19% et 14%.

L’écosystème TRON a bénéficié de la montée en puissance des pièces mèmes

Copy link to section

Les 100 plus gros gagnants en termes de capitalisation boursière des pièces mèmes sont en grande partie sur Ethereum et Solana.

Cependant, un rapport récent de la plateforme crypto Messari souligne comment les pièces mèmes ont joué un rôle crucial dans les gains de prix de TRON (TRX) au cours du dernier trimestre.

SunPump, la nouvelle plateforme de lancement de pièces mèmes de TRON, est à l’origine de cette croissance, a déclaré Messari sur X. Cette croissance s’est reflétée dans les indicateurs de la finance décentralisée (DeFi) pour TRON, notamment une augmentation des revenus du troisième trimestre de 29 % pour atteindre un nouveau record historique.

Les pièces de monnaie mèmes basées sur Tron telles que Sundog (SUNDOG) sont à la traîne.

Mais les mesures en chaîne montrent qu’au cours du dernier trimestre, elles ont conduit le volume de l’échange décentralisé (DEX) de TRON à une augmentation de 150 % en glissement trimestriel.

La valeur totale bloquée de la plateforme a atteint 8,09 milliards de dollars avec une hausse de 4 %.