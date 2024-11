Les actions de Polycab India chutent de plus de 5 % malgré de solides résultats au deuxième trimestre, voici pourquoi

Les actions de Polycab India ont chuté de plus de 5 % le 18 octobre, même si la société a rapporté des bénéfices solides pour le deuxième trimestre de l’exercice 25.

La société de produits électriques a enregistré une hausse de 3,6 % d’une année sur l’autre (YoY) de son bénéfice net à 445,2 crores de ₹, avec un revenu total en hausse à 5 574,6 crores de ₹, contre 4 253 crores de ₹ au cours de la même période l’année dernière.

Malgré des ventes au deuxième trimestre record, tirées par une croissance nationale de 28 % dans son segment câbles et fils (C&W), les actions de Polycab ont chuté en raison de problèmes de marge.

Au moment de la rédaction de cet article, les actions de Polycab se négociaient en baisse de 3 %, à 6 910,35 ₹, à la Bourse nationale (NSE).

Des ventes solides, mais des marges sous pression

La performance de Polycab a été principalement tirée par son activité principale, les fils et câbles, qui a connu une croissance supérieure à celle des autres segments.

Toutefois, les analystes ont souligné que les marges bénéficiaires d’exploitation ont été affectées par une concurrence accrue et des changements dans la composition des produits.

La société a également signalé une croissance de 18 % dans son segment des produits électriques à rotation rapide (FMEG), bien que le segment continue de fonctionner à perte.

Jefferies a émis une note « acheter » avec un objectif de cours de ₹8 315 par action, reconnaissant les solides performances du deuxième trimestre mais notant les pressions sur les marges comme un défi majeur.

Nuvama a également maintenu son appel « acheter », fixant un objectif de prix de ₹8 340, citant le potentiel de croissance de la société sur les marchés nationaux et internationaux.

Une stratégie d’exportation génératrice de croissance à long terme

Polycab a également étendu sa présence au-delà de l’Inde, les exportations représentant désormais 10 % des revenus de C&W.

Les analystes estiment que cette évolution vers les marchés internationaux offre des opportunités de croissance à marges plus élevées.

Nuvama a souligné le passage de Polycab d’un modèle d’exportation basé sur les commandes à un modèle basé sur la distribution, ce qui pourrait positionner l’entreprise pour une croissance soutenue sur les marchés mondiaux.

« Une fois la demande rétablie, la hausse des revenus du FMEG pourrait conduire à des améliorations de marges plus importantes que ce que le marché attend actuellement », a déclaré Nuvama.

Surperformance boursière de Polycab et perspectives d’avenir

Malgré la baisse d’aujourd’hui, les actions Polycab ont augmenté de 24 % cette année, surperformant le gain de 15 % du Nifty.

Au cours des 12 derniers mois, le cours de l’action Polycab a augmenté de 30 %, contre une hausse de 25 % pour le Nifty au cours de la même période.

L’entreprise reste le plus grand fabricant indien de fils et de câbles et l’un des acteurs à la croissance la plus rapide dans le secteur FMEG.

Avec 23 usines de fabrication, plus de 15 bureaux et plus de 25 entrepôts à travers l’Inde, Polycab est bien positionné pour une croissance future.

Les courtiers restent optimistes quant à la capacité de l’entreprise à maintenir sa dynamique de croissance, en mettant l’accent sur l’expansion de ses activités d’exportation et sur la reprise potentielle des marges dans le segment FMEG.