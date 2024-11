Mise à jour sur les crypto-monnaies en Amérique latine : l’essor de la Colombie, le Meli Dólar de Mercado Libre et la réglementation des stablecoins au Brésil

Cette semaine, dans le paysage des crypto-monnaies en Amérique latine, la Colombie et le Brésil émergent comme des leaders avec des opportunités de croissance prometteuses.

Selon le récent rapport Géographie des crypto-monnaies 2024 de Chainalysis, la région a connu une augmentation remarquable de 42,5 % des transactions en crypto-monnaies d’une année sur l’autre, consolidant son statut de deuxième marché à la croissance la plus rapide au monde.

Le rapport souligne qu’environ 700 millions de personnes en Amérique latine ont effectué des transactions cryptographiques, pour un total stupéfiant de 415 milliards de pesos de juillet 2023 à juin 2024.

En comparaison, l’Afrique subsaharienne est en tête au niveau mondial avec une augmentation de 45 % de l’activité cryptographique.

La Colombie se classe au cinquième rang en termes d’adoption de crypto-monnaie, avec un afflux impressionnant de 25 milliards de dollars de transactions cryptographiques au cours de la période spécifiée.

Le pays est également le sixième pays à la croissance la plus rapide dans ce secteur, affichant une augmentation notable de 25 % de la valeur de ses transactions cryptographiques, selon Chainalysis.

Meli Dólar : l’initiative révolutionnaire de Mercado Libre

L’introduction par Mercado Libre de Meli Dólar, un stablecoin lié au dollar américain, marque un changement significatif dans l’environnement des crypto-monnaies en Amérique latine pour 2024.

Cette initiative renforce le programme de fidélité de Mercado Libre au Brésil et au Mexique, offrant aux utilisateurs la stabilité du dollar américain dans un contexte de marchés fluctuants.

Dans une interview avec Forbes, Ignacio Estivariz, vice-président des services Fintech chez Mercado Libre, a rapporté que des millions d’utilisateurs ont déjà reçu Meli Dólar grâce à des récompenses de fidélité ou à des achats directs.

Bien que l’attention reste concentrée sur le Brésil pour l’instant, Estivariz a mentionné qu’il n’y a pas de plans immédiats pour étendre Meli Dólar à d’autres pays.

Les efforts du Brésil en matière de réglementation des cryptomonnaies

Le gouvernement brésilien travaille en étroite collaboration avec la banque centrale pour relever les défis réglementaires liés à la crypto-monnaie et aux bons de repas.

Avec Gabriel Galipolo comme nouveau président de la banque centrale, le gouvernement souhaite unifier son approche réglementaire, qui a été fragmentée dans le passé.

Pendant ce temps, le secteur des stablecoins au Brésil connaît une croissance rapide et a commencé à dépasser le Bitcoin en termes de volumes de transactions sur les bourses locales.

Les stablecoins sont attrayants pour les utilisateurs à la recherche de moins de volatilité, positionnant le Brésil comme une plaque tournante pour les paiements transfrontaliers B2B.

Des données récentes de Chainalysis révèlent que l’Amérique latine est la deuxième région à la croissance la plus rapide en termes d’utilisation de stablecoins, avec un taux de croissance supérieur à 42 %.

Impact des élections américaines sur les marchés cryptographiques d’Amérique latine

Alors que la course à la présidence américaine s’intensifie, les marchés financiers réagissent. Les sondages indiquent que la course se resserre entre le candidat républicain Donald Trump et la vice-présidente démocrate Kamala Harris, ce qui influence des actifs comme le Bitcoin et le peso mexicain.

Trump a pris la tête des marchés de prédiction en ligne tels que PredictIt et Polymarket. Polymarket l’a favorisé à 61% contre 39% pour Harris, a rapporté Reuters.

Selon un rapport du Wall Street Journal publié vendredi, les gains de Trump sur Polymarket pourraient être attribués à un groupe de quatre comptes qui ont collectivement parié environ 30 millions de dollars en crypto-monnaie sur sa victoire potentielle.

Les investisseurs sont prudents, notant que les mouvements actuels du marché sont également influencés par l’optimisme économique croissant suite aux bons rapports sur l’emploi aux États-Unis et aux récentes baisses des taux d’intérêt de la Réserve fédérale.

Le paysage des crypto-monnaies en Amérique latine évolue rapidement, avec des pays comme la Colombie et le Brésil en tête de l’adoption des actifs numériques et de l’intégration de la technologie blockchain.

Ce changement reflète non seulement l’évolution des préférences des consommateurs, mais signifie également une transformation plus large des cadres financiers.