VanEck réduit ses prévisions de prix d’Ethereum à 7 334 $ : qu’est-ce qui a conduit à cette forte révision ?

VanEck, une société de gestion d’actifs de premier plan, a considérablement réduit ses prévisions de prix à long terme pour Ethereum (ETH) à 7 333 $ d’ici 2030, soit une baisse significative par rapport à l’estimation précédente de 22 000 $.

Cette révision signale une baisse de 67 % et a incité les investisseurs et les analystes à réévaluer l’avenir d’Ethereum dans un contexte de concurrence croissante et d’évolution des conditions de marché.

Matthew Siegel, responsable de la recherche sur les actifs numériques chez VanEck, a annoncé ce changement de perspective, soulignant que les prédictions antérieures de l’entreprise étaient trop optimistes.

Initialement, VanEck prévoyait que les prix de l’Ethereum pourraient atteindre 22 000 $ dans des conditions de marché standard, 154 000 $ dans un marché haussier et même 360 000 $ dans un scénario exceptionnellement favorable.

Cependant, l’évolution du paysage du marché des crypto-monnaies a nécessité cette réévaluation.

Les réseaux de couche 2 mettent à mal la croissance d’Ethereum

L’une des principales raisons de la révision des prévisions de prix de VanEck est l’importance croissante des réseaux de couche 2 (L2), qui fonctionnent au-dessus de la couche de base d’Ethereum et ont attiré à la fois de la valeur et des utilisateurs loin d’Ethereum lui-même.

Auparavant, VanEck s’attendait à une distribution équilibrée de la valeur totale verrouillée (TVL) et de la valeur extractible par le mineur (MEV) entre les réseaux Ethereum et L2.

Cependant, des données récentes indiquent que les réseaux L2 représentent désormais environ 90 % des parts de marché, laissant Ethereum avec seulement 10 %.

Ce changement significatif souligne que les solutions L2 comme Arbitrum et Optimism répondent efficacement aux problèmes d’évolutivité et de coûts de transaction, les rendant plus attrayantes pour les développeurs et les utilisateurs.

Par conséquent, la diminution de la demande pour les services de couche de base d’Ethereum a incité VanEck à ajuster son objectif de prix, Siegel avertissant que cette tendance pourrait limiter davantage le potentiel de prix d’Ethereum.

L’approbation de l’ETF par la SEC n’aide pas Ethereum

Malgré l’approbation par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis des fonds négociés en bourse (ETF) Ethereum au comptant plus tôt cette année, les performances du marché d’Ethereum n’ont pas répondu aux attentes.

Les prévisions révisées de VanEck reflètent cette sous-performance par rapport à d’autres crypto-monnaies de premier plan comme Bitcoin et Solana.

Au départ, l’approbation des ETF spot était considérée comme un catalyseur potentiel pour la croissance d’Ethereum, offrant aux investisseurs institutionnels un accès plus facile à l’actif.

Cependant, la réponse du marché a été tiède, ce qui a conduit VanEck à réévaluer ses perspectives.

Les perspectives de Bitcoin malgré la dégradation d’Ethereum

Bien que VanEck ait réduit ses prévisions pour Ethereum, la société maintient une vision optimiste pour Bitcoin. Siegel suggère que les résultats des prochaines élections présidentielles américaines pourraient avoir un impact significatif sur la trajectoire du prix du Bitcoin.

Il estime qu’une victoire de Donald Trump pourrait déclencher une augmentation rapide de la valeur du Bitcoin, le poussant potentiellement vers de nouveaux sommets historiques.

VanEck a fixé un objectif de prix ambitieux de 350 000 $ pour Bitcoin d’ici 2030, reflétant la confiance dans la capacité de Bitcoin à capturer une part plus importante du marché mondial de l’or.

Cette prédiction contraste fortement avec les perspectives revues à la baisse de l’entreprise pour Ethereum, renforçant l’idée que Bitcoin est une réserve de valeur plus robuste dans le paysage économique actuel.

Les blockchains concurrentes comme Solana et Avalanche, qui offrent des vitesses de transaction plus rapides et des frais moins élevés, érodent la domination d’Ethereum sur le marché.

De plus, l’essor des réseaux L2 sape encore davantage le contrôle d’Ethereum sur les marchés de la finance décentralisée (DeFi) et des jetons non fongibles (NFT).

Les prévisions révisées de VanEck indiquent que la position d’Ethereum sur le marché n’est peut-être pas aussi sûre qu’elle le semblait autrefois.

Les changements de réglementation, notamment concernant les protocoles DeFi et les services de jalonnement, pourraient avoir un impact sur l’écosystème d’Ethereum et influencer sa trajectoire de prix.

Bien que l’approbation des ETF spot par la SEC représente une évolution positive, la réaction médiocre du marché souligne les défis permanents auxquels Ethereum est confronté pour maintenir l’intérêt des investisseurs.

Pour les investisseurs, l’objectif de prix Ethereum révisé de VanEck signale une approche plus prudente du marché des actifs numériques.

Bien qu’Ethereum reste un acteur essentiel dans l’espace blockchain, la dynamique changeante des parts de marché et la concurrence des solutions L2 suggèrent que la croissance future pourrait être plus modérée que prévu.

À l’inverse, la perspective optimiste de VanEck sur Bitcoin présente un récit d’investissement alternatif, suggérant que ceux qui recherchent des gains à long terme pourraient envisager de diversifier leurs portefeuilles vers Bitcoin, en particulier compte tenu de son potentiel de prospérité au milieu des événements géopolitiques et de son statut croissant de réserve de valeur numérique.