La banque norvégienne DNB va acquérir la banque d’investissement suédoise Carnegie pour 1,14 milliard de dollars

La plus grande banque norvégienne, DNB (DNB.OL), s’apprête à acquérir la banque d’investissement et gestionnaire d’actifs suédois Carnegie pour 12 milliards de couronnes suédoises (1,14 milliard de dollars).

La transaction entièrement en espèces, convenue avec la société de capital-investissement Altor et les actionnaires minoritaires, devrait être finalisée au premier semestre 2025, sous réserve de l’approbation réglementaire.

L’accord s’inscrit dans le cadre de la stratégie de DNB visant à étendre sa portée dans la région nordique et à améliorer ses revenus basés sur les frais, s’alignant sur les efforts de la banque pour diversifier et stimuler ses flux de revenus dans un contexte de dynamique de marché changeante.

Avec l’acquisition de Carnegie, DNB vise la croissance des revenus et non la suppression d’emplois

DNB prévoit que l’acquisition entraînera principalement une croissance des revenus plutôt que des synergies de coûts.

La directrice financière de la banque, Ida Lerner, a souligné que l’accent était mis sur l’exploitation des capacités combinées des deux entreprises.

DNB s’attend à ce que l’opération génère un retour sur capital investi supérieur à 15 %, grâce à une efficacité améliorée et à une offre client renforcée.

Contrairement à d’autres fusions bancaires récentes, cette acquisition n’inclut pas de plans de réduction d’emplois, ce qui témoigne de l’importance accordée par DNB au maintien de l’expertise et de la continuité de ses opérations.

Le secteur bancaire nordique connaît une reprise de l’activité de fusions et acquisitions

Cette acquisition intervient alors que les fusions et acquisitions dans le secteur bancaire nordique prennent de l’ampleur.

L’achat de Carnegie par DNB fait suite à d’autres opérations régionales, telles que l’acquisition par Nordea des opérations norvégiennes de Danske Bank et la vente par Handelsbanken de ses activités finlandaises pour 1,3 milliard d’euros.

Alors que les banques européennes font face à des conditions économiques changeantes et à des taux d’intérêt en baisse, des accords comme DNB visent à garantir la croissance grâce à des services clients élargis et à une empreinte géographique plus large.

DNB s’attend à un retour sur capital de 15 % grâce à l’intégration de Carnegie

En intégrant Carnegie, qui gère 436 milliards de couronnes d’actifs, DNB prévoit de créer une plateforme bancaire nordique plus compétitive. Cette acquisition devrait améliorer l’offre de DNB à ses clients et ouvrir de nouvelles opportunités de revenus, positionnant ainsi la banque sur une croissance soutenue.

Les conseillers financiers de DNB pour la transaction incluent DNB Markets et Morgan Stanley, tandis que Carnegie est conseillé par Goldman Sachs, Carnegie Investment Bank et Lenner & Partners.

L’acquisition de Carnegie, qui compte 850 collaborateurs, est considérée par DNB comme une opportunité d’intégrer une expertise précieuse et de renforcer ses capacités de service. La banque a souligné l’adéquation culturelle et le potentiel de partage des connaissances entre les deux entités, soulignant le caractère stratégique de cette acquisition.

Alors que le marché financier nordique connaît des changements, DNB souhaite tirer parti de la forte position de Carnegie sur le marché pour renforcer ses offres de services et ses relations avec ses clients.

L’achat de Carnegie s’inscrit dans une tendance plus générale en Europe, où les banques se tournent de plus en plus vers les fusions et acquisitions pour diversifier leurs sources de revenus.

Alors que des géants comme BNP Paribas et UniCredit adoptent des mesures similaires sur leurs marchés respectifs, l’accent mis par DNB sur les synergies de revenus plutôt que sur la réduction des coûts distingue son approche.

Alors que DNB se prépare à publier ses résultats trimestriels, l’acquisition devrait être un facteur clé dans l’élaboration de ses perspectives et de sa stratégie pour les années à venir.