La Niña menace d’aggraver la sécheresse aux États-Unis et pourrait affecter les récoltes de blé d’hiver

Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), un phénomène La Niña qui se développe lentement devrait entraîner des conditions de sécheresse modérées à extrêmes dans les plaines américaines pendant les mois d’hiver.

Advertisement Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

Les conditions de sécheresse devraient persister dans les Grandes Plaines aux États-Unis et dans certaines parties des montagnes Rocheuses, en particulier plus au sud, a déclaré la NOAA dans une mise à jour.

Advertisement

« Les conditions de La Niña devraient se développer plus tard cet automne et entraîner généralement une trajectoire de tempête plus au nord pendant les mois d’hiver, laissant la partie sud du pays plus chaude et plus sèche », a déclaré l’agence météorologique américaine.

Les principales zones de culture du blé seront touchées

Copy link to section

Les conditions de sécheresse dans les plaines américaines devraient également affecter la production de blé aux États-Unis.

Les agriculteurs du pays sèment du blé d’hiver et devraient récolter au début de l’été prochain.

Les prix du blé sont en hausse depuis quelques mois, car les perspectives d’une baisse des récoltes en Russie et aux États-Unis suscitent des inquiétudes.

Selon les dernières prévisions du ministère américain de l’Agriculture, la sécheresse dans les plaines américaines et dans d’autres régions productrices importantes comme la Russie devrait limiter l’offre mondiale de cette culture de base à son niveau le plus bas depuis neuf ans.

Les États-Unis sont le cinquième producteur mondial de blé.

Brad Pugh, responsable opérationnel de la sécheresse au Centre de prévision climatique de la NOAA :

Malheureusement, après une brève période au printemps 2024 avec des conditions de sécheresse minimales à travers le pays, plus d’un quart de la masse terrestre des États-Unis continentaux est actuellement au moins dans une sécheresse modérée.

« Et les prévisions de précipitations hivernales ne sont pas de bon augure pour un soulagement généralisé », a ajouté Pugh.

Au cours de la semaine dernière, environ 52 % des zones de culture de blé aux États-Unis ont connu des conditions de sécheresse, contre 44 % il y a deux semaines, selon les données du National Drought Mitigation Center.

L’IGC maintient ses prévisions de production mondiale de blé

Copy link to section

Dans le même temps, le Conseil international des céréales (IGC) a estimé la production mondiale de blé pour 2024-25 à 798 millions de tonnes, un chiffre largement inchangé par rapport à l’estimation précédente.

Une révision à la hausse de la récolte de blé au Kazakhstan a été compensée par des révisions à la baisse en Argentine et en Australie.

Les estimations de la consommation mondiale de blé ont été légèrement revues à la hausse, mais le déficit de l’offre a été revu à la hausse à 6 millions de tonnes. La consommation devrait se situer autour de 804 millions de tonnes, en légère hausse par rapport aux 803 millions de tonnes précédentes.

La Russie interdit les importations de céréales du Kazakhstan

Copy link to section

La Russie a temporairement interdit les importations de céréales en provenance du Kazakhstan la semaine dernière.

Le transit de céréales à travers le territoire russe vers d’autres pays devrait toutefois continuer à être possible sous certaines conditions.

La mesure russe est probablement une mesure de représailles en réponse à l’interdiction des importations en provenance de Moscou par le Kazakhstan en août, invoquant la menace d’une offre excédentaire sur les marchés locaux.

Selon Commerzbank AG, le Kazakhstan devrait produire sa plus grande récolte de céréales depuis 13 ans.

La plupart de ses céréales sont exportées vers l’Asie.

Commerzbank AG a déclaré dans un rapport :

Elle dépend toutefois de la Russie pour ses exportations vers l’Europe ou la région méditerranéenne. Cet itinéraire va désormais devenir nettement plus difficile.

Une offre réduite de blé en provenance du Kazakhstan pourrait avoir un effet haussier sur le prix mondial du blé.

Au moment de la rédaction de cet article, les contrats à terme sur le blé américain étaient stables à 5,729 dollars le boisseau.