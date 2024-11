L’entreprise britannique L&G envisage de se lancer dans la crypto-monnaie avec des fonds de marché basés sur la blockchain

Legal & General (L&G), le géant londonien de la gestion des retraites et des investissements, explore les opportunités du marché croissant de la tokenisation basée sur la blockchain.

Advertisement Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

L’entreprise, qui gère des actifs d’une valeur de 1,5 billion de dollars, cherche à tirer parti de la technologie blockchain pour améliorer son efficacité et élargir ses offres d’investissement.

Advertisement

La tokenisation permet aux actifs traditionnels, tels que les fonds monétaires adossés à des bons du Trésor américain, d’être représentés sous forme de jetons sur une blockchain.

Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large, avec des acteurs majeurs comme BlackRock, Franklin Templeton, State Street et Abrdn s’aventurant déjà dans cet espace.

Qu’est-ce que la tokenisation ?

Copy link to section

La tokenisation fait référence à la conversion d’actifs conventionnels en jetons numériques pouvant être échangés sur une blockchain.

Ce processus permet un transfert de propriété plus facile, une plus grande transparence et des coûts de transaction potentiellement plus faibles. L’intérêt pour cette technologie a augmenté lorsque BlackRock a lancé son fonds BUIDL sur la blockchain Ethereum.

D’autres gestionnaires d’actifs, tels que Franklin Templeton et State Street, ont suivi l’exemple en proposant des versions tokenisées de leurs fonds.

L’entrée de Legal & General sur ce marché pourrait renforcer davantage le rôle de la blockchain dans la refonte de la finance traditionnelle.

L&G évalue les solutions basées sur la blockchain

Copy link to section

L&G évalue les moyens d’introduire des formats tokenisés pour ses fonds de liquidité Legal & General Investment Management.

Cette initiative vise à exploiter les avantages de la blockchain pour fournir des solutions d’investissement plus efficacement et à moindre coût.

Dans le cadre de sa stratégie, L&G vise à offrir un accès plus large à ces solutions, en atteignant un plus large bassin d’investisseurs via des plateformes numériques.

Cette approche s’inscrit dans le cadre des efforts déployés à l’échelle du secteur pour numériser les produits financiers, les rendant plus accessibles et évolutifs.

L’engagement de L&G dans la technologie blockchain remonte à 2019. Cette année-là, l’entreprise a annoncé son intention d’utiliser le système de blockchain géré d’Amazon Web Services pour rationaliser ses activités d’assurance.

Plus précisément, L&G a utilisé la blockchain pour gérer et enregistrer les transactions de rentes en masse, démontrant ainsi son engagement à explorer des solutions innovantes.

Cette adoption précoce a jeté les bases de son exploration actuelle de la tokenisation basée sur la blockchain, reflétant la volonté de l’entreprise de s’adapter aux avancées technologiques.

La tokenisation pourrait remodeler les opportunités d’investissement

Copy link to section

La tokenisation est considérée comme un moyen de démocratiser l’accès aux produits d’investissement en réduisant les barrières.

En convertissant les actifs en jetons, les investisseurs accèdent plus facilement à des portefeuilles diversifiés sans les coûts et les complexités traditionnels.

Le passage de Legal & General à la tokenisation pourrait rendre ses fonds de liquidité plus accessibles à un éventail plus large d’investisseurs, attirant potentiellement l’intérêt des marchés de détail et institutionnels.

Alors que la concurrence dans le domaine de la tokenisation s’intensifie, le pivot stratégique de L&G pourrait fournir un avantage concurrentiel.

Avec 1,5 billion de dollars d’actifs sous gestion, l’incursion de Legal & General dans la tokenisation pourrait signaler un changement important dans le secteur.

La démarche de l’entreprise pourrait encourager d’autres gestionnaires d’actifs à explorer des stratégies similaires, d’autant plus que le secteur financier cherche à adopter des solutions numériques plus efficaces.

Alors que la blockchain continue de gagner du terrain dans la finance traditionnelle, l’implication de L&G pourrait accélérer l’adoption de produits d’investissement tokenisés, créant de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché.