L’Indonésie prolonge le délai accordé aux échanges de crypto-monnaies pour se conformer aux nouvelles règles de licence

L’Agence indonésienne de régulation du commerce des contrats à terme sur matières premières (Bappebti) a annoncé dans un communiqué de presse qu’elle avait prolongé le délai pour que les échanges de crypto-monnaies se conforment à ses nouvelles exigences de licence jusqu’à la dernière semaine de novembre 2024.

Cette extension s’applique aux bourses déjà répertoriées en tant que futurs traders physiques d’actifs cryptographiques.

Cette décision s’inscrit dans le cadre du nouveau règlement Bappebti numéro 9 de 2024, récemment révisé, visant à créer un cadre plus robuste pour l’industrie de la cryptographie.

Dans ce cadre, les bourses doivent former des partenariats avec les organismes gouvernementaux locaux et mettre en œuvre des protocoles Know Your Transaction (KYT), tandis que les institutions bénéficient de nouvelles opportunités commerciales.

Le nouveau projet de loi de Bappebti, le règlement numéro 9 de 2024, vise à moderniser l’environnement réglementaire du marché indonésien des crypto-monnaies.

Les échanges de crypto-monnaies sont tenus de s’associer à la Direction générale de la population et de l’état civil du ministère de l’Intérieur.

Parallèlement à cela, ils doivent adhérer aux normes Know Your Transaction (KYT). Le respect de ces règles est nécessaire pour que les bourses obtiennent une licence de négociant en actifs cryptographiques physiques.

Les bourses qui ne respectent pas ces normes risquent de voir leur demande de licence révoquée.

Avec le règlement numéro 9 de 2024, Bappebti a élargi le champ des entités éligibles au commerce d’actifs numériques.

Auparavant, le marché se concentrait uniquement sur les commerçants individuels, mais la réglementation mise à jour inclut désormais les personnes morales et les entités commerciales comme participants potentiels.

Ce changement devrait attirer davantage d’investisseurs institutionnels sur le marché indonésien des crypto-monnaies, créant ainsi de nouvelles opportunités de croissance et d’expansion du marché.

Cette inclusion plus large pourrait aider l’Indonésie à devenir un centre régional clé pour le trading institutionnel de crypto-monnaies.

Prolongation du délai

Cette prolongation permet aux bourses comme INDODAX de disposer de plus de temps pour répondre aux exigences réglementaires mises à jour. INDODAX est actuellement en cours de validation, en vue d’obtenir l’approbation de Bappebti pour obtenir sa licence de négociant en actifs cryptographiques physiques.

L’entreprise s’adapte aux nouvelles normes et reste concentrée sur le respect des réglementations révisées.

INDODAX, comme d’autres bourses, doit s’assurer qu’il respecte les directives pour continuer à fonctionner sur le marché de la cryptographie en pleine évolution en Indonésie.

L’un des éléments clés de la réglementation révisée de Bappebti est l’obligation pour les bourses de s’inscrire à la National Crypto Asset Futures Exchange et de devenir membres de la Crypto Asset Clearing House. Ces étapes sont cruciales pour maintenir la transparence et la conformité au sein du secteur.

Le nouveau cadre vise à créer un environnement sécurisé et réglementé pour le trading de crypto-monnaies, ce qui peut contribuer à renforcer la confiance des investisseurs dans le marché indonésien.

Les réglementations mises à jour de Bappebti, en particulier le règlement numéro 9 de 2024, sont conçues pour créer un écosystème solide et adaptable qui peut répondre aux besoins dynamiques du marché de la cryptographie.

L’agence prévoit d’aligner les règles existantes sur la loi sur le commerce des contrats à terme sur matières premières afin de garantir que l’Indonésie reste compétitive dans le secteur mondial des crypto-monnaies en pleine évolution. La nouvelle structure réglementaire vise à équilibrer l’innovation et la protection des investisseurs, positionnant l’Indonésie comme un leader régional de la réglementation des crypto-monnaies.