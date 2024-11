Nikkei 225, S&P/ASX 200, rendement à 10 ans, or, USD/EUR/JPY : leurs performances

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Les actions asiatiques ont chuté mardi alors que le dollar américain oscillait près de ses plus hauts niveaux depuis plusieurs mois, avec une forte vente d’obligations et une flambée des prix de l’or indiquant une prudence croissante des investisseurs avant les prochaines élections américaines.

Advertisement Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont augmenté de 11 points de base pendant la nuit et ont continué à augmenter de 1 pb au début des échanges asiatiques, atteignant 4,19 %.

Advertisement

Pendant ce temps, l’or a atteint un niveau record de plus de 2 740 dollars l’once lundi avant de s’établir à 2 725 dollars mardi matin.

L’indice Nikkei japonais a chuté de 1,1% dans les échanges matinaux, marquant son plus bas niveau depuis début octobre.

L’indice MSCI Asie-Pacifique, hors Japon, a reculé de 0,8 %.

Les indices de Wall Street ont également chuté pendant la nuit, et les contrats à terme ont suivi le mouvement dans les échanges asiatiques.

La hausse des prix du pétrole, influencée par le conflit en cours au Moyen-Orient et la mort récente du leader du Hamas Yahya Sinwar, a contribué à la volatilité des marchés obligataires, selon le stratège d’ANZ Jack Chambers.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont gagné 1,7% lundi avant de se stabiliser à 73,89 dollars le baril en Asie.

L’agence de presse Reuters a cité Chambers déclarant que les inquiétudes entourant les prochaines élections américaines, qui auront lieu dans seulement deux semaines, contribuent à l’instabilité du marché.

Il a ajouté : « L’attention portée aux élections américaines et à la dynamique budgétaire pèse probablement sur le sentiment. Quel que soit le résultat des élections, une consolidation budgétaire semble peu probable. »

En Australie, l’indice S&P/ASX 200 était en baisse de 1,3% en milieu de matinée, les actions de l’épicier indépendant Metcash chutant de 6% après que Goldman Sachs a révisé son objectif de cours pour l’action, invoquant des inquiétudes concernant une perte potentielle de parts de marché.

En Chine, les marchés sont restés calmes, les traders attendant de nouvelles mesures de relance gouvernementales pour soutenir le ralentissement de l’économie.

L’indice Hang Seng de Hong Kong et l’indice Shanghai Composite sont restés largement stables.

Les marchés des devises ont reflété le mouvement des bons du Trésor, poussant le dollar à la hausse.

L’euro est resté proche de son plus bas niveau depuis deux mois, à 1,0819 dollar, tandis que le yen oscillait autour de 150,67 pour un dollar.

Les dollars australien et néo-zélandais sont également restés à des plus bas de plusieurs mois, s’échangeant respectivement à 0,6655 $ et 0,6021 $.

Les analystes du marché ont suggéré que la récente hausse du dollar reflète l’anticipation par le marché d’une victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine, ce qui devrait faire grimper l’inflation et les rendements obligataires en raison de ses politiques commerciales et budgétaires.

Joe Capurso, stratège de la Commonwealth Bank of Australia, a noté que « le président Trump étant désormais pris en compte dans les marchés des changes, l’AUD/USD est confronté à des risques de baisse modestes, tandis qu’une victoire de Kamala Harris pourrait déclencher une réaction plus importante du marché. »

Avec des données économiques limitées au programme, l’attention des investisseurs se portera sur les résultats des principales entreprises américaines, notamment ceux de General Motors, Texas Instruments, Verizon, Lockheed Martin et 3M, attendus plus tard dans la journée.