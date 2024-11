UBS relève la note d’AO Smith à neutre : est-ce un signal d’achat ?

Le 23 octobre 2024, les analystes d’UBS ont rehaussé la note d’AO Smith (NYSE : AOS) à « Neutre » contre une précédente note « Vendre ».

Cette mise à niveau intervient alors qu’UBS estime que la société est valorisée de manière plus juste après une période de sous-performance boursière par rapport à ses pairs et aux marchés plus larges.

La société a relevé son objectif de cours pour AO Smith à 80 $ contre 75 $ auparavant, reflétant un multiple révisé de 18x les bénéfices pour 2025 et 2026.

L’analyste d’UBS, Damian Karas, a cité le bilan solide de la société et ses attributs défensifs comme des facteurs isolants face à d’éventuels ralentissements économiques.

Il a également noté que l’entreprise était de plus en plus optimiste quant aux mesures de relance du gouvernement chinois et à son impact positif sur l’activité de filtration d’eau par osmose inverse d’AO Smith, malgré un marché de consommation et de logement difficile.

Analyse des résultats du troisième trimestre

AO Smith a publié ses résultats du troisième trimestre le 22 octobre 2024.

La société a affiché un BPA non-GAAP de 0,82 $, ce qui était conforme aux attentes, tandis que les revenus ont été inférieurs aux estimations, s’établissant à 903 millions de dollars, en baisse de 3,7 % par rapport à l’année précédente et manquant les estimations d’environ 54,75 millions de dollars.

Les ventes ont diminué principalement en raison de la baisse des volumes en Chine et d’une baisse des ventes de chauffe-eau en Amérique du Nord.

Notamment, la société a connu une baisse de 4 % de son chiffre d’affaires net par rapport à la même période l’année dernière, avec un bénéfice net en baisse de 11 % à 120,2 millions de dollars.

La faible performance dans des segments clés comme la Chine, où les ventes ont diminué de 17 % sur un an, et l’Amérique du Nord, où la demande de chauffe-eau a diminué, ont contribué de manière significative à ces résultats.

Fondamentaux de l’entreprise et développements récents

D’un point de vue plus large, AO Smith reste fondamentalement solide avec un portefeuille diversifié et une concentration claire sur la croissance durable.

Le segment nord-américain de la société a fait preuve de résilience, les ventes de chaudières commerciales et de traitement de l’eau ayant enregistré une croissance à deux chiffres, compensant partiellement la baisse des volumes de chauffe-eau.

En Chine, où l’entreprise a dû faire face à des vents contraires persistants, les récentes mesures de relance du gouvernement pourraient être une lueur d’espoir, favorisant potentiellement une amélioration de la demande résidentielle.

De plus, l’acquisition de Pureit par AO Smith auprès d’Unilever pour 120 millions de dollars s’inscrit parfaitement dans sa stratégie visant à étendre sa part de marché en Inde et en Asie du Sud.

Malgré les vents contraires causés par une demande plus faible des consommateurs en Chine et des volumes fluctuants de chauffe-eau en Amérique du Nord, AO Smith continue de capitaliser sur les opportunités de croissance en Inde.

Le bilan de la société constitue également un atout notable, maintenant un faible ratio d’endettement de 5,9 % et une génération de trésorerie disponible de 282,5 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024.

Toutefois, la hausse des coûts de l’acier et la faiblesse des ventes en Chine présentent des risques pour la rentabilité à court terme.

Informations sur la valorisation

AO Smith se négocie à un ratio cours/bénéfice prévisionnel d’environ 20x sur la base du BPA de l’exercice 25, légèrement supérieur à sa moyenne à long terme.

Bien qu’UBS considère que la valorisation actuelle de l’action est juste, l’incertitude économique actuelle et les perspectives de croissance incohérentes en Chine pourraient limiter la hausse à court terme.

Les investisseurs ont été prudents après la réduction des prévisions de la société au début du mois d’octobre, qui a abaissé ses prévisions de BPA pour l’ensemble de l’année à une fourchette de 3,70 à 3,85 dollars, contre des prévisions précédentes de 3,95 à 4,10 dollars.

Après avoir passé en revue les fondamentaux de l’entreprise et les actualités récentes, examinons ce que les indicateurs techniques révèlent sur la trajectoire des actions d’AO Smith.

Trading proche du support

Les actions d’AO Smith n’ont pas bougé depuis presque 2 ans maintenant.

L’action a atteint un double sommet à 92 $ au cours de la dernière année et s’est inversée à partir de là. Actuellement, elle se négocie très près de son support à près de 764 $.

Source: TradingView

Par conséquent, les investisseurs optimistes sur l’action peuvent l’acheter aux niveaux actuels avec un stop loss de 75,8 $.

Si l’action parvient à nouveau à trouver un support proche des niveaux actuels et change de cap, elle peut à nouveau se diriger vers 92 $.

Les traders qui sont baissiers sur l’action doivent éviter de la vendre à découvert aux niveaux actuels, étant donné qu’elle a déjà considérablement chuté.

Une nouvelle position courte ne doit être initiée que si le titre affiche une clôture quotidienne inférieure à 76,4 $.