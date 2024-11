Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Au moment de la rédaction de cet article, Shiba Inu (SHIB) a connu une volatilité importante dans son taux de combustion, les données de Shibburn révélant une baisse spectaculaire de -100,00 % au cours des dernières 24 heures, indiquant qu’aucun jeton SHIB n’a été brûlé pendant cette période.

Source: Shibburn

Malgré cette forte baisse, la tendance générale montre une baisse des chiffres hebdomadaires de brûlures, avec 58 389 212 SHIB brûlés cette semaine, soit une baisse de 81,73 % par rapport aux 320 186 507 SHIB brûlés la semaine précédente.

Cette incohérence dans les taux de combustion soulève des questions sur la durabilité de la stratégie à long terme de ShibArmy visant à réduire l’approvisionnement en circulation de SHIB.

La chute du taux de combustion du SHIB met en évidence les défis

L’Armée du Shib est restée résolue dans son objectif de réduire les réserves de SHIB en circulation en les brûlant. Cette semaine, le taux de combustion a d’abord augmenté, enregistrant une augmentation de 880,1 % au cours des premiers jours.

L’élan s’est rapidement estompé, entraînant une baisse significative à la fin de la semaine, y compris la dernière baisse de -100,00 %.

Bien que les efforts de la communauté soient évidents, une stratégie de brûlage plus généralisée et plus soutenue pourrait être nécessaire pour obtenir une réduction significative de l’approvisionnement.

Les fluctuations du taux de combustion de SHIB coïncident avec une augmentation significative de l’activité transactionnelle sur Shibarium, la solution de mise à l’échelle de couche 2 de Shiba Inu.

Selon Shibariumscan, les transactions quotidiennes ont atteint le chiffre impressionnant de 3,24 millions le 24 octobre.

Cette augmentation de l’activité de la plateforme pourrait potentiellement contribuer à de futures destructions de SHIB, car les transactions Shibarium incluent un mécanisme de destruction.

La croissance du Shibarium pourrait-elle stabiliser les taux de combustion du SHIB ?

L’activité accrue de Shibarium offre l’opportunité d’un taux de combustion SHIB plus stable et plus cohérent, compte tenu de son mécanisme qui intègre les combustions dans chaque transaction.

Si l’utilisation de la plateforme continue de croître, elle pourrait contribuer à générer des combustions SHIB plus régulières et plus substantielles, compensant potentiellement la récente baisse des combustions hebdomadaires.

Le lien entre la croissance de Shibarium et la réduction de l’offre de SHIB pourrait jouer un rôle crucial dans la définition de la dynamique future du jeton.

La nature imprévisible du taux de combustion de SHIB rend difficile l’évaluation de son effet immédiat sur le prix du jeton.

Bien que la détermination de ShibArmy à brûler du SHIB soit claire, l’absence de taux de combustion cohérents pourrait limiter l’impact potentiel de la réduction de l’offre globale et, par la suite, de l’appréciation des prix.

Un taux de combustion plus uniforme serait probablement nécessaire pour produire un effet notable sur la valeur marchande de SHIB.

Alors que Shiba Inu navigue dans ces modèles de combustion volatils, la communauté continue d’explorer des moyens d’améliorer l’utilité et la valeur à long terme de SHIB.

Bien que le potentiel de Shibarium pour soutenir les taux de combustion offre une voie prometteuse, il reste à voir s’il peut offrir la cohérence nécessaire pour influencer positivement la trajectoire des prix de SHIB.

Pour l’instant, la ShibArmy se concentre sur le maintien de l’effort de combustion, dans l’espoir d’un changement à plus long terme qui pourrait soutenir une augmentation des performances du marché du jeton.