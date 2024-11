Ratan Tata, l’un des magnats des affaires les plus vénérés de l’histoire, est décédé récemment à Mumbai, laissant derrière lui un héritage chéri par des millions de personnes.

Alors que le monde pleure sa perte, son testament a suscité la curiosité, se révélant tout aussi remarquable que l’homme lui-même.

Selon le Times of India , le testament de Tata contient un geste touchant pour son fidèle berger allemand, Tito.

Une partie de sa fortune a été destinée à fournir des soins « illimités » à Tito, son cuisinier de longue date, Rajan Shaw, étant chargé de veiller au bien-être de son animal de compagnie bien-aimé.

La générosité de Tata ne s’arrête pas là.

Avec un patrimoine évalué à plus de Rs 10 000 crore, son testament apporte également son soutien à sa fondation, à son frère Jimmy Tata, à ses demi-sœurs Shireen et Deanna Jejeebhoy et au personnel de confiance de la maison, soulignant ainsi les liens personnels et les valeurs qui ont façonné sa vie extraordinaire.

Chien, personnel de maison, mention dans le testament de Tata

Les soins prodigués à Tito garantissent le maintien du niveau de vie dont il a bénéficié pendant la vie de Tata, reflétant le lien partagé entre Tata et ses animaux de compagnie bien-aimés.

L’affection de Tata pour Tito n’est pas un secret. Adopté il y a cinq ou six ans après le décès du précédent chien de Tata, Tito est devenu un compagnon familier dans la résidence de Tata à Colaba, Halekai.

Le testament de Tata comprend également des dispositions pour son personnel de maison de longue date, qui l’a soutenu tout au long de sa vie personnelle et professionnelle.

Son majordome, Subbiah, qui l’a servi pendant plus de trois décennies, fait partie des bénéficiaires.

Ratan Tata était connu pour acheter des vêtements de créateurs pour son personnel de maison, notamment Shaw et Subbiah, lors de ses voyages à l’étranger.

Ils ont été reconnus pour leur loyauté et leur dévouement, Tata assurant leur bien-être après son décès.

Shantanu Naidu, un associé de longue date de Ratan Tata, devrait recevoir une part du testament de 10 000 crores de roupies du défunt industriel, selon le rapport du TOI.

En outre, le magnat a renoncé à sa participation dans l’entreprise de compagnie de Naidu, Goodfellows, et a renoncé aux frais d’éducation de Naidu à l’étranger.

La majorité des richesses est réservée à des activités philanthropiques

Bien que la disposition spéciale concernant Tito ait attiré l’attention, la grande majorité de la succession de Ratan Tata est destinée à des fondations et des fiducies caritatives.

L’élément central du testament est le transfert de la participation de 0,83 % de Tata dans Tata Sons, la société holding du groupe Tata d’une valeur de 165 milliards de dollars, à la Ratan Tata Endowment Foundation (RTEF).

Créée en 2022 en tant que société de la section 8 axée sur les causes à but non lucratif, RTEF devrait recevoir la majorité de la succession estimée de Tata à 10 000 crores de roupies.

Le président de Tata Sons, N Chandrasekaran, devrait diriger la fondation, poursuivant ainsi la vision de Tata en matière de bien-être social et de service.

Connu pour son engagement envers la philanthropie, l’affectation de sa richesse à des œuvres caritatives s’inscrit dans la tradition de longue date de la famille Tata d’utiliser ses actifs pour soutenir des causes sociales.

L’héritage de la Maison Halekai et d’autres atouts clés

Le patrimoine de Tata comprend une gamme d’actifs, allant d’un précieux bungalow de plage de 2 000 pieds carrés à Alibaug à des dépôts fixes substantiels de plus de 350 crores de roupies.

La résidence principale de Tata, Halekai à Colaba, où il a vécu jusqu’à son décès, appartient à Ewart Investments, une filiale de Tata Sons.

La maison, conçue par Tata lui-même, a une valeur sentimentale, mais son futur propriétaire sera déterminé par Ewart.

La propriété de Tata à Alibaug et une maison en bord de mer à Juhu font également partie de son domaine.

La maison Juhu, héritée par Tata et sa famille, est restée fermée pendant plus de deux décennies, et des initiés suggèrent que des plans pourraient être en cours pour la vendre.

La vaste collection de voitures de Tata, composée de 20 à 30 véhicules de luxe, est actuellement hébergée à Halekai et dans les appartements Taj Wellington Mews.

Cette collection, qui comprend des modèles rares et précieux, est à l’étude pour une vente aux enchères ou un transfert vers un musée Tata à Pune.

Si elles étaient acquises, ces voitures seraient préservées dans le cadre de l’héritage de Tata, mettant en valeur sa passion pour les automobiles auprès du public.

Ratan Tata a confié l’exécution de son testament à des proches, dont l’avocat Darius Khambata et Mehli Mistry, administrateur au conseil d’administration de Tata Trusts.

Les demi-sœurs de Tata, Shireen et Deanna Jejeebhoy, sont également impliquées dans la supervision de l’exécution de sa succession.

Mistry, qui entretenait un lien étroit avec Tata et a siégé aux conseils d’administration des principaux organismes de bienfaisance de Tata, le Sir Dorabji Tata Trust et le Sir Ratan Tata Trust, a joué un rôle important dans la promotion des objectifs philanthropiques de Tata.

Mehli Mistry, également confidente du demi-frère éloigné de Tata, Cyrus Mistry, a maintenu une relation solide avec la famille Tata et est profondément liée à la mission philanthropique plus large du groupe.

Les Tata Trusts, détenant collectivement une participation de 66 % dans Tata Sons, jouent un rôle essentiel dans la promotion de la vision de Tata en matière de progrès sociétal, notamment par le biais d’initiatives dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la protection sociale.