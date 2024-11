Swiggy Ltd. est sur le point de faire des vagues sur le marché boursier indien avec une offre publique initiale (IPO) au prix de ₹390 par action, l’extrémité supérieure de sa fourchette de prix.

Advertisement Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

Prévue pour ouvrir du 6 au 8 novembre, Swiggy vise à lever environ 1,35 milliard de dollars (11 700 crores de roupies), devenant potentiellement l’une des plus grandes introductions en bourse de l’histoire récente de l’Inde.

Advertisement

À la suite d’une soumission confidentielle et d’une récente approbation du Securities and Exchange Board of India (SEBI), l’offre de Swiggy a attiré l’attention considérable des investisseurs et des analystes.

Qu’est-ce qui se cache derrière l’introduction en bourse de Swiggy à 11 700 crores de roupies ?

Copy link to section

L’introduction en bourse de Swiggy combine une composante d’émission principale, désormais augmentée à 4 500 crores de roupies, avec une composante d’offre de vente (OFS) pour s’adapter aux plans de sortie des premiers investisseurs.

Les premiers dépôts ont révélé un nouvel objectif d’émission de ₹3 750 crores avec 182,3 millions d’actions ordinaires disponibles via OFS.

Swiggy a l’intention de consacrer le produit de son introduction en bourse à l’expansion de son réseau de magasins sombres, à l’amélioration de l’infrastructure cloud et au financement de sa filiale de commerce rapide, Scootsy, se positionnant ainsi pour une croissance à long terme sur le marché indien de la livraison de nourriture.

Swiggy a soumis son dossier préliminaire confidentiel à la SEBI en avril, dissimulant des mesures commerciales détaillées jusqu’à l’obtention de l’approbation réglementaire en septembre.

La récente mise à jour publique de son projet de prospectus de hareng rouge (RHP) suggère une base commerciale solide et un intérêt des investisseurs alors que l’introduction en bourse se prépare pour novembre.

Prosus, SoftBank et Accel, les principaux bailleurs de fonds de Swiggy, ont collectivement augmenté la valorisation de l’entreprise à 9,3 milliards de dollars en août 2023, soulignant une solidité financière significative avant l’introduction en bourse.

Utilisation des fonds de l’introduction en bourse

Copy link to section

Swiggy prévoit d’utiliser les fonds de son introduction en bourse de manière stratégique dans plusieurs domaines clés. L’investissement ciblera sa filiale Scootsy, l’expansion du réseau de magasins sombres et les améliorations apportées à la technologie et à l’infrastructure cloud.

Ces initiatives visent à renforcer les capacités opérationnelles de Swiggy, à améliorer les délais de livraison et à soutenir sa position concurrentielle face à des concurrents comme Zomato, qui a lancé son introduction en bourse en juillet 2021, levant 9 375 crores de roupies.

L’approche de Swiggy souligne son engagement à renforcer sa présence sur le marché et à stimuler la croissance dans le secteur en plein essor de la livraison de nourriture en ligne en Inde.

Trajectoire de valorisation et performances récentes de Swiggy

Copy link to section

Le parcours de valorisation de Swiggy a été remarquable.

Estimé à 9,3 milliards de dollars en août, il continue de susciter l’intérêt des investisseurs, d’autant plus que les actions ont bondi de plus de 135 % au cours de l’année dernière.

Cette croissance est attribuée à la forte présence de Swiggy sur le marché dans plus de 580 villes en Inde et à des partenariats avec plus de 200 000 restaurants.

L’expansion dans le commerce rapide et les investissements technologiques a alimenté la valorisation boursière de Swiggy, lui permettant de concurrencer directement Zomato.

L’introduction en bourse de Swiggy intervient dans un contexte de succès fluctuants des introductions en bourse en Inde. Si l’introduction en bourse de Hyundai Motor au début du mois a attiré l’attention, les lancements récents comme Paytm et LIC ont eu des résultats mitigés.

La réponse du marché à ces offres reflète le sentiment prudent des investisseurs, en particulier dans un contexte de défis économiques mondiaux.

Le prix fixé par Swiggy dans la partie supérieure de la fourchette démontre sa confiance dans une demande robuste, mais les analystes prédisent une surveillance attentive du marché lors des premiers jours de négociation.

Swiggy a nommé des gestionnaires de haut niveau pour diriger son introduction en bourse, notamment Citi, JP Morgan, Kotak Mahindra Capital, Jefferies, ICICI Securities, Avendus Capital et Bofa Securities.

Les conseils juridiques sont fournis par Cyril Amarchand Mangaldas, un cabinet d’avocats réputé en Inde.

Ce support consultatif complet reflète l’engagement de Swiggy en faveur d’un processus d’introduction en bourse fluide, conforme aux attentes des investisseurs et aux réglementations du marché.