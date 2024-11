Circle s’associe à HKT pour développer des solutions de fidélité blockchain à Hong Kong

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Circle, l’émetteur du stablecoin USDC, a officiellement signé un protocole d’accord (MOU) avec HKT, un important fournisseur de technologie, de médias et de télécommunications à Hong Kong.

Selon un communiqué de presse publié conjointement par les deux entreprises, cette collaboration stratégique vise à explorer le développement de solutions de fidélisation de la clientèle basées sur la blockchain adaptées aux commerçants de la région.

Solutions de fidélisation de la clientèle basées sur la blockchain pour les commerçants de Hong Kong

Ce partenariat s’appuie sur l’expertise de Circle en matière de services Web3 ainsi que sur le vaste écosystème marchand et les capacités d’engagement client de HKT.

En exploitant la puissance de la technologie blockchain, les deux sociétés visent à créer des solutions de fidélisation qui transforment la façon dont les consommateurs découvrent et interagissent avec les commerçants, favorisant des expériences plus dynamiques et socialement engageantes.

Les services Web3 de Circle fournissent une suite complète d’outils de développement de niveau entreprise conçus pour rationaliser l’expérience blockchain pour les entreprises.

Au cœur de cette offre se trouvent les portefeuilles programmables de Circle, qui permettent aux entreprises établies et aux startups d’utiliser efficacement les actifs numériques et les contrats intelligents au sein de leurs applications grand public et d’entreprise existantes.

Ces outils améliorent non seulement l’efficacité opérationnelle, mais facilitent également une intégration de blockchain plus sûre et plus accessible.

Le cofondateur et PDG de Circle, Jeremy Allaire, a exprimé son enthousiasme pour cette collaboration, déclarant :

« Nous sommes ravis de collaborer avec HKT pour placer nos services Web3 au premier plan de l’innovation en matière de fidélisation de la clientèle. Cette collaboration témoigne de notre engagement à aider les entreprises à exploiter le potentiel de la technologie blockchain pour créer des expériences client axées sur la valeur, redéfinir les programmes de fidélisation et fournir aux commerçants les outils dont ils ont besoin pour prospérer dans l’économie numérique. »

Faisant écho à ce sentiment, Monita Leung, PDG de HKT Digital Ventures, a souligné l’objectif commun de stimuler l’innovation dans la fintech et l’économie numérique.

Monita Leung a déclaré :

« Chez HKT, nous nous engageons à stimuler l’innovation dans le domaine de la fintech et de l’économie numérique. Nous sommes ravis de collaborer avec Circle. Leur expertise en matière de technologie Web3 complète nos atouts en matière d’engagement client et de services aux commerçants. Ensemble, nous souhaitons proposer des solutions de fidélisation uniques qui permettent aux commerçants de nouer des liens plus étroits avec leurs clients à Hong Kong. »

Circle explore les opportunités commerciales en Asie

Ce partenariat marque une initiative stratégique de Circle visant à explorer les opportunités commerciales en Asie, notamment suite à l’évolution du paysage réglementaire à Hong Kong.

Alors que l’économie numérique continue de croître, l’engagement de Circle à étendre ses solutions basées sur la blockchain s’aligne parfaitement sur la mission de HKT visant à améliorer l’engagement client et les services aux commerçants grâce à des technologies innovantes.

La collaboration entre Circle et HKT représente une avancée notable dans la redéfinition des programmes de fidélisation de la clientèle sur le marché dynamique de Hong Kong.

En intégrant la technologie blockchain dans le cadre de fidélisation de la clientèle, les deux sociétés sont prêtes à créer des solutions uniques qui non seulement profitent aux commerçants mais enrichissent également l’expérience des consommateurs, stimulant ainsi l’avenir de l’engagement client dans la région.