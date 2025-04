Les autorités russes peuvent désormais convertir les Bitcoins saisis en fonds publics.

Les autorités russes mettent en place un cadre juridique et opérationnel pour convertir les Bitcoins (BTC) saisis en espèces pour le trésor public, alors que le pays est confronté à une incertitude réglementaire concernant les crypto-actifs.

Cette initiative, menée par le Service fédéral des huissiers de justice (FSSP), fait suite à la confiscation de 1 032 BTC à l’ancien enquêteur Marat Tambiev, d’une valeur d’environ 10 millions de dollars, constituant un cas test majeur pour les politiques russes en matière de cryptomonnaies en constante évolution.

Dans une vidéo publiée sur la chaîne RuTube du Conseil de la Fédération, le chef du FSSP, Dmitri Aristov, a déclaré que la Russie utilisait ce précédent juridique pour explorer les mécanismes de transformation des cryptomonnaies confisquées en recettes publiques.

Cependant, une solution législative globale est toujours en attente.

La FSSP prépare une vente de cryptomonnaies.

Dmitri Aristov, chef du FSSP, s’est adressé à la commission de la législation constitutionnelle et de la construction de l’État du Conseil de la Fédération, qualifiant le Bitcoin d’« actif problématique » pour les forces de l’ordre.

Il a confirmé que des huissiers avaient saisi des BTC dans au moins une affaire pénale et qu’ils collaborent désormais avec d’autres organismes étatiques pour convertir ces cryptomonnaies en fonds publics.

L’enquête du comité s’est concentrée sur les protocoles de confiscation des cryptomonnaies, et Aristov aurait cité l’affaire Tambiev comme base juridique.

Au cours de l’enquête, les forces de l’ordre ont saisi des BTC auprès de l’ancien enquêteur principal, reconnu coupable d’avoir accepté des pots-de-vin en cryptomonnaie de membres du groupe de pirates informatiques Infraud Organization. Tambiev a été condamné à 16 ans de prison.

Aristov a souligné que tant qu’un projet de loi définissant le statut juridique du Bitcoin et des autres cryptomonnaies n’aura pas été adopté, un cadre solide pour la saisie et la conversion cohérentes restera hors de portée.

L’affaire Tambiev crée un précédent.

L’affaire Marat Tambiev est devenue un cas emblématique pour les autorités judiciaires et répressives russes.

En 2024, il a été reconnu coupable d’avoir accepté des pots-de-vin en Bitcoin d’un groupe international de cybercriminalité en échange de l’obstruction d’une enquête criminelle.

Le FSSP a saisi 1 032 BTC auprès de Tambiev, une somme d’une valeur approximative de 10 millions de dollars, ce qui en fait l’une des plus importantes saisies de cryptomonnaies par un organisme d’État russe.

Suite à la saisie, le Trésor russe a commencé à travailler sur la monétisation des BTC confisqués.

En janvier 2025, les autorités ont confirmé avoir commencé à transférer les cryptomonnaies sur les comptes de l’État et prévu de commencer à les vendre.

La Chambre civique a également donné son avis, proposant un nouveau fonds d’État pour gérer les crypto-actifs confisqués.

La Chambre a recommandé que les recettes de la vente de monnaies numériques soient affectées au financement de projets publics, liant ainsi la nécessité d’une clarté législative à des objectifs de politique économique et sociale plus larges.

La politique en matière de cryptomonnaies reste divisée.

Malgré deux lois clés adoptées en 2024 — l’une reconnaissant l’extraction de cryptomonnaies comme une activité légitime, et l’autre autorisant les cryptomonnaies dans le commerce international au sein d’un environnement de test géré par la banque centrale — la position plus large du pays sur les actifs numériques reste ambiguë.

Une loi ancienne interdit toujours l’utilisation des cryptomonnaies pour les paiements en Russie.

La Banque centrale continue de plaider pour des contrôles plus stricts, proposant des interdictions sur les investissements de détail en cryptomonnaies et sur les plateformes crypto opérant en dehors de son environnement de test.

Cependant, d’autres ministères et les principaux mineurs industriels préfèrent la réglementation à l’interdiction. Ils plaident pour une approche plus ouverte, autorisant les plateformes crypto réglementées et des normes juridiques plus claires pour les transactions.

Le résultat est une impasse politique qui complique les efforts d’application de la loi, comme ceux du FSSP.

Fonds crypto et projets de bac à sable

La proposition de la Chambre civique de créer un fonds centralisé pour les cryptomonnaies saisies indique une tentative d’institutionnaliser la gestion des actifs numériques au sein du système étatique.

S’il était adopté, il formaliserait la redistribution des revenus issus des cryptomonnaies vers le bien-être public.

Parallèlement, le bac à sable de la Banque centrale continue de permettre aux investisseurs qualifiés de négocier des cryptomonnaies dans un environnement restreint.

Bien que cela offre une voie limitée vers l’avenir, un cadre plus large est toujours nécessaire pour aider des organismes comme le FSSP à transformer les saisies d’actifs numériques en résultats financiers concrets.