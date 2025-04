Les taxes douanières de Trump provoquent un bain de sang de 208 milliards $ chez les plus riches du monde en une seule journée

Un vaste dispositif de taxes douanières annoncé par le président américain Donald Trump a déclenché une vente massive brutale sur les marchés mondiaux jeudi, effaçant 208 milliards $ de la fortune des 500 personnes les plus riches du monde.

Cette chute brutale représente la quatrième plus forte baisse en une seule journée de l’histoire de l’indice Bloomberg Billionaires Index, qui a vu le jour il y a 13 ans, et la pire turbulence affectant les marchés depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Plus de la moitié des milliardaires suivis par Bloomberg ont vu leur fortune diminuer, avec une baisse quotidienne moyenne de 3,3 %.

Les magnats américains de la technologie ont subi le plus gros des pertes, Mark Zuckerberg de Meta Platforms Inc. et Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, figurant en tête de la liste des plus grands perdants.

Zuckerberg et Bezos accusent les plus importantes pertes alors que les valeurs technologiques s’effondrent

Le fondateur de Meta, Mark Zuckerberg, a enregistré la plus forte perte en dollars, une baisse de 9 % du cours de l’action de la société réduisant sa fortune de 17,9 milliards $, soit environ 9 % de sa valeur nette totale.

Meta avait été l’une des plus performantes parmi les sept géants technologiques dits « magnifiques » en début d’année, gagnant plus de 350 milliards $ de capitalisation boursière entre janvier et la mi-février.

Cependant, depuis lors, l’action a baissé d’environ 28 %.

Jeff Bezos a également subi un revers important, perdant 15,9 milliards $ suite à une chute de 9 % des actions Amazon – leur plus forte baisse depuis les mois d’avril 2022.

L’action du géant de la vente en ligne a désormais perdu plus d’un quart de sa valeur depuis son pic enregistré il y a deux mois, plombée par les incertitudes liées à la chaîne d’approvisionnement et une exposition accrue aux taxes douanières.

Musk perd 11 milliards $ suite aux revers de Tesla et à sa prise de poste dans le gourvernement

Elon Musk a vu sa fortune diminuer de 11 milliards $ jeudi, contribuant à une perte de 110 milliards $ depuis le début de l’année 2025.

Les actions Tesla, qui avaient connu une brève reprise sur l’espoir que Musk se recentrerait sur le constructeur automobile, ont chuté de 5,5 % après l’annonce des taxes douanières.

Malgré ses avantages en matière de fabrication nationale, Tesla reste vulnérable au sentiment du marché lié aux imbroglios politiques de Musk, notamment sa nomination très médiatisée à la tête du nouveau département de l’efficacité gouvernementale de Trump.

Ernest Garcia III, PDG de la plateforme de vente de voitures d’occasion Carvana, a vu sa fortune diminuer de 1,4 milliard $ suite à une chute de 20 % du cours de l’action.

Tobi Lutke de Shopify a perdu 1,5 milliard $, soit 17 % de sa fortune nette, après que les actions de la société canadienne de commerce électronique ont chuté de 20 % à Toronto.

L’entreprise dépend fortement des ventes transfrontalières de marchandises importées, ce qui la rend très sensible aux changements de taxes douanières.

Les actions de LVMH, le conglomérat de luxe dirigé par Bernard Arnault et propriétaire de marques comme Christian Dior, Bulgari et Loro Piana, ont baissé à la Bourse de Paris, réduisant de 6 milliards $ la fortune nette de l’homme le plus riche d’Europe.

Zhang Congyuan, fondateur du fabricant de chaussures chinois Huali Industrial Group Co., a vu sa fortune diminuer de 1,2 milliard $, soit environ 13 % de son patrimoine total, après qu’une nouvelle taxe douanière américaine de 34 % sur les marchandises chinoises a fait chuter les actions de la société.

Cela s’est répercuté sur l’ensemble de l’industrie mondiale de la chaussure, les grandes marques telles que Nike Inc., Lululemon Athletica Inc. et Adidas AG — chacune fortement dépendante de l’Asie du Sud-Est pour la fabrication — enregistrant des baisses à deux chiffres sur le marché boursier.

Les gagnants sont rares, le Mexique et le Moyen-Orient faisant exception à la règle

Carlos Slim, l’homme le plus riche du Mexique, a été l’un des rares milliardaires hors des États-Unis à profiter des turbulences du marché boursier.

La Bourse mexicaine a progressé de 0,5 % après que le Mexique a été retiré de la liste des pays visés par des taxes douanières réciproques établies par la Maison Blanche, augmentant ainsi la fortune nette de Slim d’environ 4 %, qui a atteint 85,5 milliards $.

Le Moyen-Orient a été la seule autre région où les membres de l’indice de richesse de Bloomberg ont enregistré des gains nets sur la journée.