Le bitcoin a connu un départ difficile alors que les marchés mondiaux ressentaient les répercussions des tensions commerciales américaines croissantes.

Au milieu des craintes d’un krach boursier de type « lundi noir » de 1987, la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies a chuté d’environ 10 % pour atteindre 2,44 billions de dollars avant un rebond de courte durée sur l’espoir d’un report des droits de douane. Des rumeurs de pourparlers en cours avec plus de 50 partenaires commerciaux ont offert un bref répit, mais la liquidation a rapidement repris.

Au cours des dernières 24 heures, plus de 1,25 milliard de dollars de positions longues ont été liquidés, alimentant une vague de liquidation brutale de 1,63 milliard de dollars.

La plupart des dégâts ont été enregistrés pendant la période de 12 heures, au cours de laquelle Longs a subi un énorme préjudice de 559 millions de dollars.

Les indicateurs du sentiment du marché étaient au rouge au moment de la mise sous presse, l’indice Crypto Fear & Greed ayant chuté de 10 points pour atteindre la zone de peur extrême.

Le marché plus large des altcoins a reflété la baisse du Bitcoin, seuls quelques-uns des 99 principaux jetons ayant retrouvé la rentabilité en fin de séance asiatique lundi.

Le prix du Bitcoin va-t-il s’effondrer ?

Le Bitcoin n’a pas réussi à maintenir le support crucial des 80 000 $ après que la Maison Blanche a démenti les rumeurs d’un report de 90 jours des nouveaux droits de douane.

Le bref rebond qui a suivi les premières annonces s’est rapidement estompé, et le BTC est retombé sous les 78 000 $, le sentiment devenant fortement baissier, confirmant que les marchés des cryptomonnaies restent très réactifs aux signaux macroéconomiques mondiaux.

QCP Capital, dans un bulletin adressé à ses abonnés Telegram, a déclaré que les marchés devraient rester nerveux alors que les puissances mondiales se précipitent pour se positionner dans les négociations commerciales en cours.

La société a noté que l’incertitude entourant la politique tarifaire pousse les investisseurs à réduire les risques, les cryptomonnaies étant touchées au même titre que les marchés traditionnels.

Ils ont également fait référence aux récentes déclarations du président américain qui, malgré son souhait d’éviter les pertes sur les marchés, a indiqué que « parfois, il faut prendre des médicaments ».

Selon QCP, cela suggère que l’administration pourrait être prête à supporter des difficultés économiques à court terme pour faire avancer son programme commercial, augmentant ainsi les enjeux pour les marchés mondiaux et risquant de faire baisser les cryptomonnaies si aucun progrès n’est réalisé dans les prochains jours.

Malgré la volatilité, le Bitcoin a trouvé un certain équilibre autour de 70 000 $, se rapprochant de ses plus hauts historiques de mars 2024 avant de se stabiliser.

Selon la société d’analyse on-chain Glassnode, les récents plus bas n’étaient pas aléatoires et correspondaient parfaitement aux niveaux clés de coût de base où de grandes quantités de BTC avaient précédemment changé de mains.

Glassnode a souligné qu’environ 50 000 BTC ont été déplacés pour la dernière fois près de 74 200 $, formant le premier grand groupe d’offre en dessous de 80 000 $.

Cette zone est principalement détenue par des investisseurs qui avaient régulièrement augmenté leur coût de base jusqu’au 10 mars et qui sont restés inactifs depuis, ce qui indique qu’il s’agit probablement de détenteurs à long terme.

En dessous, les données on-chain montrent un soutien supplémentaire entre les récents plus bas et le seuil des 70 000 $, avec environ 175 000 BTC concentrés dans cette zone. Les plus grands regroupements de prix de revient ont été identifiés à 71 600 $, représentant environ 41 000 BTC, et à 69 900 $, où environ 68 000 BTC sont détenus.

Au moment de la mise sous presse, le Bitcoin se consolidait juste au-dessus de ces niveaux, ce qui suggère que les détenteurs à long terme pourraient intervenir pour absorber la pression de vente.

Selon l’analyste crypto Ted, pour qu’un rebond de soulagement se produise, le Bitcoin doit reconquérir sa moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 jours hebdomadaires, un niveau qui a historiquement marqué la ligne de démarcation entre la dynamique haussière et baissière.

Source : Ted sur X

Au moment de la rédaction de cet article, le Bitcoin se négociait à 78 468 $, juste au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 50 périodes (50-EMA).

La reprise, si elle est confirmée, pourrait servir de signal haussier à court terme, déclenchant potentiellement un rebond de soulagement alors que la confiance commence à revenir sur le marché.

Cependant, Ted a averti que si le BTC ne parvient pas à maintenir ce niveau, la porte reste ouverte à une baisse vers 69 000 $ – 70 000 $.

Les altcoins pris dans la tourmente

Au cours des dernières 24 heures, la capitalisation boursière des altcoins a chuté de 4 %, s’établissant à environ 1,03 milliard de dollars au moment de la rédaction.

Ce repli brutal a coïncidé avec un faible score de 16 sur l’indice Altcoin Season, ce qui signifie que seulement 16 des 100 principales altcoins ont surperformé le Bitcoin au cours des trois derniers mois.

Ethereum (ETH), la plus grande altcoin en termes de capitalisation boursière, a subi un sérieux revers, chutant de 11,36 % en une seule journée.

D’autres poids lourds comme XRP, Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) et Cardano (ADA) n’ont pas été épargnés non plus, enregistrant des pertes comprises entre 7 % et 10 %.

Même dans la mer de rouge, quelques valeurs aberrantes ont tenu bon. SPX6900 (SPX) a été le seul jeton du top 99 à enregistrer des gains à deux chiffres, défiant l’effondrement général du marché. Parallèlement, Fartcoin (FARTCOIN) et Four (FORM) ont réussi à afficher des gains modestes. Voir ci-dessous :

Source : CoinMarketCap

Ming Wu, PDG de Rabbit, X, a déclaré à Invezz, en commentant la situation, que cette forte baisse n’est pas seulement une histoire de cryptomonnaies ; elle s’inscrit dans une tempête macroéconomique plus large.

« Avec la réintroduction des droits de douane mondiaux par Trump, les marchés étaient déjà nerveux », a-t-il déclaré. « Les marchés boursiers se sont effondrés sur plusieurs séances de négociation, et comme les cryptomonnaies sont négociées 24h/24 et 7j/7, les altcoins ont rapidement été pris dans la tourmente. »

Il a ajouté que ces jetons figurent parmi les actifs spéculatifs les plus liquides, ce qui les rend particulièrement vulnérables en période de panique.

Kadan Stadelmann, directeur technique de Komodo, a également partagé ses réflexions, affirmant que les altcoins sont particulièrement peu éprouvés pendant les périodes de resserrement quantitatif, contrairement aux périodes de forte croissance que nous avons connues lors de politiques monétaires plus souples.

« Les altcoins ont prospéré à l’époque de l’argent facile », a-t-il déclaré. « Mais dans un environnement de prise de risque réduite, avec des taux plus élevés et une liquidité plus faible, ils peinent à faire preuve d’une réelle résilience. »