Les actions asiatiques ont rebondi mardi, se redressant après avoir atteint des plus bas de 18 mois, les marchés reprenant leur souffle après une période de ventes intenses.

L’optimisme entourant les négociations commerciales potentielles avec les États-Unis a contribué à améliorer le moral, les contrats à terme sur les actions américaines indiquant également une hausse.

Les rendements des bons du Trésor américain ont poursuivi leur ascension depuis leurs plus bas niveaux en six mois, tandis que les prix de l’or se sont stabilisés près d’un plus bas de deux semaines et demie, et les prix du pétrole brut se sont redressés après avoir atteint des plus bas de près de quatre ans, les traders se tournant prudemment vers des actifs plus risqués au détriment des valeurs refuges traditionnelles.

L’indice Nikkei japonais a mené la reprise régionale, bondissant de 5,6 %, dépassant largement les autres marchés.

Cette augmentation intervient alors que le secrétaire au Trésor Scott Bessent et le représentant au commerce Jamieson Greer ont été chargés de diriger les négociations commerciales avec Tokyo, alimentant les espoirs d’une percée potentielle.

Des chefs d’entreprise américains ont également commencé à s’exprimer sur les dommages potentiels à l’économie et aux marchés financiers qui pourraient résulter de la guerre commerciale mondiale du président Donald Trump.

Le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a par exemple mis en garde lundi contre les risques d’inflation et de ralentissement économique aux États-Unis.

Trump s’accroche : il promet de nouveaux droits de douane contre la Chine

Copy link to section

Malgré ces inquiétudes, Trump a réaffirmé sa position intransigeante envers la Chine, promettant d’imposer des droits de douane supplémentaires de 50 % si Pékin ne retire pas ses tarifs de représailles contre les États-Unis.

Pékin a réagi mardi, déclarant qu’il n’accepterait jamais le « caractère de chantage » des menaces tarifaires américaines, ouvrant la voie à des tensions commerciales continues.

Malgré cela, l’indice Hang Seng de Hong Kong a grimpé de 1,7 % en début de séance, tandis que les valeurs vedettes chinoises ont progressé de 0,6 %, reflétant une certaine résilience face au conflit commercial en cours.

Cependant, le yuan chinois s’est affaibli à 7,36 pour un dollar sur le marché offshore, atteignant son plus bas niveau en deux mois.

« Il est important de noter qu’un petit rayon de soleil commence à apparaître, donnant l’espoir que les États-Unis sont réellement ouverts aux négociations commerciales, … le plus significatif étant le Japon avec le secrétaire au Trésor Bessent », a déclaré Tapas Strickland, responsable de l’économie de marché à la National Australia Bank, cité par un article de Business Insider.

Strickland a toutefois mis en garde contre la volatilité qui reste extrêmement élevée, l’indice VIX ayant atteint le niveau exceptionnel de 60 du jour au lendemain, soulignant la fragilité du sentiment du marché.

Le KOSPI sud-coréen a progressé de 1,3 % et l’indice boursier australien de référence a gagné 1 %, contribuant ainsi à la reprise régionale.

L’indice boursier de référence de Taïwan, cependant, a chuté de 3 %, après sa pire journée de tous les temps lundi, où il a dégringolé de 10 %.

Le principal producteur de semi-conducteurs fait face à un droit de douane de 32 % imposé par Washington, ce qui suscite des inquiétudes quant à ses perspectives d’avenir.

Les marchés européens et américains anticipent des gains : les contrats à terme indiquent une hausse.

Copy link to section

Les contrats à terme sur l’indice paneuropéen STOXX 50 ont progressé de 2,2 %, laissant présager une ouverture positive pour les marchés européens.

Les contrats à terme sur l’indice S&P 500 américain ont progressé de 0,9 %, après que l’indice au comptant a clôturé une séance mouvementée avec une perte de 0,2 % lundi, soulignant la volatilité qui a secoué Wall Street.

Le comportement erratique du marché reflète les forces contradictoires en jeu, le sentiment des investisseurs oscillant entre l’optimisme quant à de potentielles résolutions commerciales et l’anxiété face aux politiques imprévisibles de Trump.

Wall Street a oscillé entre de lourdes pertes et des gains tout au long de la séance, les investisseurs étant ballottés par les gros titres sur les tarifs douaniers.

Un article de presse affirmant que Trump envisageait une pause de 90 jours dans les droits de douane pour tous les pays sauf la Chine a brièvement fait passer les actions américaines en territoire positif en début de séance, mais il a rapidement été qualifié de « fausse information » par la Maison Blanche, replongeant le marché dans le rouge.

« Les signes indiquent que si le marché entend ce qu’il veut entendre, les actifs risqués pourraient exploser à la hausse », a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.

Cependant, Weston a mis en garde contre un optimisme excessif, arguant que « ce qui s’est produit correspondait davantage à un rebond de marché baissier et que les traders devraient chercher à le contrer, plutôt que de croire que nous avons atteint un point d’inflexion clé pour une tendance haussière durable ».

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté jusqu’à 6 points de base (pb) pour atteindre 4,216 % mardi, après avoir bondi d’environ 17 pb lundi, rebondissant après avoir atteint des plus bas de six mois, reflétant un mouvement de désengagement des actifs refuges.

Cette hausse des rendements a également contribué à relever les rendements des obligations d’État japonaises de leurs plus bas niveaux depuis plusieurs mois, le rendement à 10 ans augmentant de 12,5 points de base pour atteindre 1,235 %.

Le dollar américain a légèrement reculé face à un panier de six principales devises, mais cela après une progression de 1,2 % sur deux jours, depuis un creux de six mois.

Le dollar a reculé de 0,06 % à 147,70 yens. L’euro a bondi de 0,4 % à 1,0944 $, et la livre sterling a grimpé de 0,3 % à 1,2762 $.

L’UE cherche un accord : elle propose un plan tarifaire « zéro pour zéro »

Copy link to section

La Commission européenne a déclaré lundi avoir proposé un accord tarifaire « zéro pour zéro » afin d’éviter une guerre commerciale avec les États-Unis. Les ministres de l’UE ont convenu de donner la priorité aux négociations tout en ripostant par des droits de douane de 25 % sur certaines importations américaines, signalant ainsi leur volonté de défendre leurs intérêts.

Le dollar australien, sensible aux risques, a gagné 0,2 % pour atteindre 0,6001 $.

Le prix de l’or s’est stabilisé autour de 2 985 $ l’once, mais il est resté bien en deçà du pic record de jeudi dernier à 3 167,57 $, atteint immédiatement après l’annonce des droits de douane de Trump, qualifiée de « Jour de la Libération ».

Le pétrole brut a fortement rebondi après avoir atteint lundi des plus bas de près de quatre ans.

Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 1,26 % à 65,02 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate américain ont progressé de 1,52 % à 61,61 dollars.