21Shares annonce le premier ETP Dogecoin « officiel » sur la SIX Swiss Exchange

Le gestionnaire d’actifs cryptographiques 21Shares a lancé le premier ETP officiel Dogecoin en partenariat avec la House of Doge.

Selon un communiqué de presse du 9 avril, la société, l’un des plus grands émetteurs mondiaux de produits négociés en exchange crypto, lancera l’ETP adossé physiquement sur la SIX Swiss Exchange sous le symbole « DOGE ».

Qu’est-ce qu’un ETP DOGE ?

Copy link to section

Le produit, développé exclusivement avec la Maison de Doge, est le seul ETP Dogecoin officiellement approuvé par la Fondation Dogecoin selon 21Shares.

Il offrira aux investisseurs institutionnels et particuliers une exposition réglementée à l’un des actifs numériques les plus reconnaissables et les plus axés sur la communauté dans le secteur des cryptomonnaies.

Duncan Moir, président de 21Shares, a qualifié le lancement de « moyen le plus direct et le plus accessible » pour les investisseurs d’accéder à l’écosystème Dogecoin.

« Le Dogecoin est devenu plus qu’une cryptomonnaie : il représente un mouvement culturel et financier qui continue de stimuler son adoption par le grand public, et le DOGE offre aux investisseurs une voie réglementée pour participer à ce projet passionnant », a-t-il ajouté.

L’ETP Dogecoin de 21Shares est adossé à 100 % à des actifs physiques, ce qui signifie que chaque unité est garantie par des Dogecoin réels stockés hors ligne.

Il est conçu pour rendre l’investissement dans le DOGE aussi simple que l’achat d’actions traditionnelles, offrant aux investisseurs une voie familière vers cet actif numérique sans les tracas liés à la gestion de portefeuilles ou de clés privées.

Créé en 2013 comme une version humoristique du Bitcoin, le Dogecoin a évolué pour devenir un actif cryptographique largement accepté, connu pour ses transactions rapides, ses faibles frais et sa liste croissante de cas d’utilisation dans le monde réel.

De grandes entreprises comme AMC Theatres l’ acceptent désormais comme moyen de paiement, ce qui a contribué à faire sortir le DOGE de son statut de mème pour le propulser vers une pertinence grand public.

Jens Wiechers, membre du conseil consultatif de la Chambre des Doges, a déclaré que l’ETP pourrait aider le Dogecoin à « atteindre son plein potentiel » en offrant aux institutions un moyen réglementé de rejoindre le mouvement, ajoutant :

Cette initiative avec 21Shares offre aux institutions un moyen réglementé de participer et d’amplifier la vision « Dogecoin est de l’argent », tout en respectant l’esprit de la communauté.

Au moment de la mise sous presse, 21Shares n’avait pas indiqué la date de lancement du DOGE ETP.

Bien que la nouvelle n’ait pas déclenché une nouvelle hausse pour la cryptomonnaie mème, elle a contribué à atténuer certaines des pertes de la veille.

Au dernier pointage, le DOGE était en baisse de 3,6 % sur la journée, à 0,1466 $.

Les ETF Doge gagnent du terrain

Copy link to section

Le produit négocié en bourse de 21Share a été annoncé suite à plusieurs demandes d’enregistrement d’ETF aux États-Unis.

Au 9 avril, au moins trois émetteurs d’ETF, à savoir Grayscale, Bitwise et Rex Shares, ont déposé des demandes auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine pour lancer des ETF Dogecoin au comptant.

La proposition de Grayscale a été reconnue par la SEC en février et fait actuellement l’objet d’une période d’examen qui pourrait durer jusqu’à 240 jours.

Bitwise, un autre acteur majeur du secteur des investissements en cryptomonnaies, a déposé une demande 19b-4 pour inscrire son ETF Dogecoin sur le NYSE Arca.

Pendant ce temps, Rex Shares est également dans la course avec sa propre demande d’ETF Dogecoin.