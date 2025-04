Le Brésil prévoit une vente aux enchères de pétrole offshore face aux pressions budgétaires : voici ce que nous savons.

Le gouvernement brésilien se prépare à mettre aux enchères des participations dans des champs pétrolifères offshore cette année, en se concentrant sur les portions non contractées de ses lucratifs gisements pré-salifères.

According to Reuters, two sources familiar with the matter said the initiative serves both as a financial strategy and as a response to the shifting global economic landscape, which threatens Brazil’s fiscal stability.

La vente aux enchères portera sur des sections plus petites et non contractuelles des principaux champs de Tupi, Mero et Atapu, ont indiqué les sources.

Selon les sources, le gouvernement vise à lever environ 20 milliards de reais (3,4 milliards de dollars américains) dans un scénario « du pire ».

Bien que le ministère brésilien des Finances et le ministère des Mines et de l’Énergie n’aient pas commenté publiquement la vente aux enchères, le soutien interne à cette initiative semble important.

Cette vente prévue souligne les difficultés financières croissantes du Brésil.

Les récentes taxes douanières américaines ont assombri les perspectives économiques mondiales, faisant chuter les prix du pétrole à un plus bas de quatre ans, sous les 60 dollars le baril.

Le prix du Brent a clôturé à 65,48 dollars américains mercredi, un léger rebond, mais toujours bien en deçà de l’hypothèse de la loi budgétaire brésilienne pour 2025, qui était de 80,79 dollars le baril.

Les préoccupations budgétaires sous les feux de la rampe

Cette vente aux enchères reflète les inquiétudes croissantes concernant la santé budgétaire du Brésil. Les recettes pétrolières constituent une part cruciale du budget national, contribuant par le biais des redevances, des impôts sur les sociétés et des bénéfices du géant pétrolier public Petrobras. La baisse des prix du pétrole pourrait entraîner d’importants déficits budgétaires.

« Il est crucial d’avoir des soupapes de sécurité lorsque les revenus deviennent plus incertains en raison de chocs externes », a déclaré l’une des sources.

Les responsables gouvernementaux et les acteurs du secteur s’accordent à dire que la gestion des risques est essentielle pour préserver la stabilité budgétaire du Brésil, compte tenu notamment de l’imprévisibilité des marchés mondiaux.

L’objectif du gouvernement n’est pas seulement de générer des revenus immédiats, mais aussi de créer un tampon contre d’éventuelles turbulences économiques.

La prochaine étape consiste à adopter une loi autorisant la vente aux enchères. Le gouvernement travaillerait en étroite collaboration avec les législateurs pour accélérer le processus, signalant l’urgence de renforcer les défenses fiscales avant que les pressions extérieures ne s’intensifient davantage.

En cas de succès, la vente aux enchères pourrait constituer un coussin financier essentiel pour le Brésil, offrant une stabilité à court terme tout en donnant au gouvernement une plus grande marge de manœuvre pour s’adapter à une économie mondiale volatile.