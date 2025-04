Le prix du RENDER peut-il dépasser 4 $ avant la RenderCon 2025 ?

La Render Foundation a annoncé des changements clés au sein de son équipe dirigeante avant la RenderCon 2025, déclenchant une hausse du prix de son jeton natif, RENDER.

Le jeton a rebondi de 16 %, faisant remonter son prix au-dessus de 3,7 $ sur Binance après une longue tendance baissière.

Cette augmentation soudaine intervient dans un contexte de reprise plus large du marché des cryptomonnaies, laissant entrevoir que la correction du jeton a peut-être atteint un point bas local.

Mais cet élan peut-il porter le prix au-dessus de 4 $ ?

Pourquoi le prix du RENDER s’envole-t-il ?

L’un des principaux facteurs à l’origine de la récente flambée du prix du RENDER est la nomination de Silvia Lacayo au poste de responsable du marketing et de la communication et la promotion de Luke Duncan au poste de responsable de la communauté et de la gouvernance chez Render Network.

Silvia Lacayo, responsable du marketing et de la communication, apporte à la Render Foundation plus de 15 ans d’expérience dans les secteurs de la blockchain et du SaaS. Son expertise devrait accroître la visibilité du réseau Render et attirer un public plus large de créateurs et de développeurs.

Parallèlement, la promotion de Luke Duncan au poste de responsable de la communauté et de la gouvernance souligne une volonté renouvelée de construire une communauté solide et engagée autour du projet.

Ces améliorations en matière de leadership signalent une orientation stratégique vers l’innovation et l’expansion pour le réseau Render.

La confiance des investisseurs a bondi en conséquence, entraînant une augmentation de la pression d’achat et faisant grimper le prix du RENDER.

Le modèle de calcul GPU décentralisé du réseau, conçu pour l’IA et le rendu 3D, gagne également du terrain dans les secteurs à forte demande.

Un autre facteur contribuant à la récente flambée du prix du RENDER est l’engouement autour de la très attendue RenderCon 2025, prévue le 15 avril à Hollywood, en Californie.

Cette combinaison d’un leadership fort et d’une utilité croissante alimente l’optimisme parmi les détenteurs de jetons RENDER et les acteurs du marché.

Le chemin de RENDER vers 4 $ : analyse technique et on-chain

Le graphique journalier RENDER/USD révèle que RENDER a cassé une figure en biseau descendant, une figure haussière qui précède une tendance baissière approchant de sa fin.

L’indice de flux monétaire (MFI) se situe à 42,23, sortant de la zone de survente, indiquant que RENDER est actuellement sur le point de connaître un potentiel renversement haussier.

Render price chart by TradingView

Les données on-chain de la carte In/Out of Money Around Price (IOMAP) montrent une zone de support solide à 2,70 $, où plus de 4 millions de jetons sont détenus par 408 adresses.

Au-dessus du prix actuel, la fourchette de 3,02 $ à 3,47 $ compte moins de jetons détenus à perte, ce qui implique une pression de vente limitée de la part des détenteurs souhaitant sortir.

Cette structure suggère que RENDER pourrait facilement dépasser les 3,47 $ si la dynamique d’achat se poursuit.

Une cassure au-dessus de la ligne de tendance supérieure du biseau descendant pourrait propulser le jeton vers le niveau de Fibonacci 0,786 à 4,53 $.

Cependant, le maintien de cette tendance haussière dépendra fortement du volume des transactions et du sentiment du marché.