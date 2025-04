Marchés asiatiques vendredi : le Hang Seng et le Nifty terminent en hausse, le Nikkei chute fortement.

Les actions asiatiques ont terminé en baisse vendredi, réduisant les gains de la séance précédente déclenchés par la pause de 90 jours sur les droits de douane annoncée par le président américain Donald Trump.

Alors que les actions chinoises continentales et hongkongaises ont progressé sur les anticipations de mesures de soutien politique, la plupart des autres marchés régionaux ont reculé, pénalisés par les inquiétudes renouvelées concernant les tensions commerciales et un yen plus fort.

Les actions chinoises et hongkongaises progressent sur l’espoir de mesures de relance.

L’indice composite de Shanghai a légèrement progressé de 0,45 % pour atteindre 3 238,23 points, les investisseurs attendant les signaux d’une réunion gouvernementale de haut niveau qui devrait définir de nouvelles mesures de relance.

À Hong Kong, l’indice Hang Seng a progressé de 1,13 % pour atteindre 20 914,69 points après les déclarations de Trump selon lesquelles les premiers accords commerciaux étaient « très proches » et qu’il restait optimiste quant aux futures négociations avec Pékin.

Les flux d’investisseurs de Chine continentale ont contribué à réduire les pertes au cours de ce qui a été la pire semaine du Hang Seng depuis 2018.

Les actions des entreprises de véhicules électriques et de semi-conducteurs ont enregistré de fortes hausses.

BYD a bondi de 7,2 %, Li Auto a progressé de 5,6 % et SMIC a grimpé de 5,9 %.

En revanche, Trip.com a chuté de 4,6 %, tandis qu’Alibaba et Meituan ont reculé respectivement de 1,7 % et 1,3 %.

Le marché japonais recule.

Les actions japonaises ont fortement reculé, entraînées à la baisse par un yen plus fort qui a pesé sur les secteurs fortement exportateurs.

L’indice Nikkei 225 a chuté de 2,96 % à 33 585,58 points, et l’indice Topix, plus large, a reculé de 2,85 % à 2 466,91 points.

Les principaux exportateurs ont subi de fortes ventes. Toyota, Panasonic, Sony et Canon ont chacun chuté entre 4 % et 7 %.

Fast Retailing, la société mère d’Uniqlo, a reculé de plus de 2 %, et le fournisseur d’équipements pour semi-conducteurs Advantest a perdu 4,6 %.

À contre-courant de la tendance, Baycurrent a bondi de 12,5 % après avoir relevé ses prévisions de bénéfices et annoncé un rachat d’actions.

Les marchés indiens clôturent en hausse.

Les marchés indiens, qui ont rouvert après un jour férié le 10 avril, ont terminé la séance en forte hausse.

À la clôture des marchés, le Sensex a bondi de 1 310,11 points, soit 1,77 %, pour s’établir à 75 157,26. Le Nifty a suivi le mouvement, progressant de 429,40 points, soit 1,92 %, pour terminer à 22 828,55.

Parmi les plus fortes hausses du Nifty, on retrouve Hindalco Industries, Tata Steel, JSW Steel, Coal India et Jio Financial.

Autres marchés régionaux

En Corée du Sud, le Kospi a reculé de 0,5 % à 2 432,72 points, la tension commerciale entre les États-Unis et la Chine pesant sur le moral des investisseurs.

Des actions clés telles que Samsung Electronics, POSCO Holdings, LG Energy Solution et Hyundai Motor ont chuté de 2 % à 5 %.

Les marchés australiens ont également reculé en raison des inquiétudes concernant la croissance mondiale.

L’indice S&P/ASX 200 a reculé de 0,82 % à 7 646,50 points, tandis que l’indice All Ordinaries a baissé de 0,76 % à 7 853,70 points. Les actions des secteurs minier, énergétique et de la santé ont accusé les plus fortes pertes.

Wall Street jeudi

Après un rallye historique mercredi, les actions américaines ont connu une forte baisse lors de la séance de jeudi.

Les principaux indices ont enregistré des pertes substantielles, mais sont restés bien au-dessus de leurs récents plus bas.

Le Nasdaq a chuté de 737,66 points, soit 4,3 %, à 16 387,31, le S&P 500 a reculé de 188,85 points, soit 3,5 %, à 5 268,05, et le Dow Jones a perdu 1 014,79 points, soit 2,5 %, à 39 593,66.

Le repli du marché est intervenu dans un contexte de préoccupations croissantes concernant l’escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

La décision du président Trump d’exclure la Chine de la pause tarifaire et d’imposer un droit de douane de 125 % sur les importations chinoises a accentué la pression sur le moral des investisseurs.