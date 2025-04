Prédiction de prix pour PepeX alors que l’incertitude liée aux taxes douanières agite les marchés des cryptomonnaies et des actions

Les marchés des cryptomonnaies et des actions ont connu une forte volatilité cette semaine.

Après des gains massifs pour les actions, le prix du Bitcoin a également grimpé à 82 000 $, mais l’incertitude concernant les nouvelles taxes douanières américaines, notamment sur les importations chinoises, a catalysé de nouvelles pertes. Cependant, au milieu de cette volatilité, les investisseurs trouvent des pépites, PepeX, une plateforme de lancement de pièces de mème alimentée par l’IA, attirant l’attention.

Que représentent les taxes douanières et quelles sont les perspectives du marché pour le prix de PepeX ?

Réaction du marché des cryptomonnaies face à l’incertitude liée aux taxes douanières

Les actions américaines ont chuté jeudi 10 avril, malgré la publication de données clés sur l’inflation aux États-Unis.

Ce renversement des principaux indices s’est également répercuté sur les cryptomonnaies, le sentiment de prise de risque ayant fait chuter le prix du Bitcoin sous les 80 000 $. Auparavant, la cryptomonnaie de référence avait bondi de plus de 6 % pour dépasser la barre des 82 000 $. Ces baisses ont suivi la « pause » de 90 jours du président Donald Trump sur les taxes douanières réciproques.

Cependant, cela excluait la Chine. En fait, Trump a augmenté les taxes sur les importations chinoises à 125 %, avant que la Maison Blanche ne précise plus tard qu’ils s’élevaient en réalité à 145 %.

Alors que l’or dépassait la barre des 3 200 $ et que le rendement des bons du Trésor à 10 ans approchait les 4,5 % suite à ces événements, les actions ont subi un coup dur, le Dow Jones perdant près de la moitié de ses gains de la veille. Les investisseurs restent attentifs à l’incertitude qui règne au milieu de cette escalade entre la Chine et les États-Unis, et le Bitcoin en ressent également les effets.

Alors, qu’est-ce que cela signifie pour le reste du marché, y compris le projet de lancement de pièces de mème PepeX ?

Les analystes de CryptoQuant affirment que le marché actuel offre une opportunité de commencer une stratégie d’investissement progressif en dollars sur les altcoins.

« Nous sommes entrés dans une zone d’achat, définie par la moyenne mobile sur 30 jours passant sous la moyenne annuelle… la dernière fois que nous avons atteint ces niveaux, c’était en septembre 2023, juste après la fin du marché baissier », a noté Darkfost, analyste chez CryptoQuant.

La prévente de PepeX prend de l’ampleur

PepeX cherche à se démarquer de Pump.fun et d’autres plateformes de lancement de pièces de mème, ce qui explique l’attention qu’il suscite. Comme indiqué dans le livre blanc du projet, PepeX est la « première plateforme de lancement de tokénisation au monde alimentée par l’IA ».

L’objectif est une plateforme qui corrige les lacunes de Pump.fun et d’autres en priorisant l’équité et la transparence. Cela signifie qu’un plafond de 5 % sur les allocations aux fondateurs, une redistribution des liquidités des projets ayant échoué à la communauté et des protections anti-sniping seront ajoutées.

Un moteur alimenté par l’IA est au cœur de l’offre de PepeX. Jusqu’à présent, PepeX a levé 1,34 million $ lors de sa prévente, avec des jetons au prix de 0,0255 $. La prévente comptera 30 étapes et verra le prix du jeton PEPX augmenter de 5 % à chaque étape.

Cet intérêt notable pour PepeX avant son lancement sur le marché suggère un fort potentiel d’explosion pour le projet de mème après sa prévente. Capturer l’enthousiasme du marché en défiant Pump.fun pourrait être énorme. C’est une raison pour laquelle la pression d’achat augmente.

Prédiction de prix pour PepeX : PEPX, atteindra-t-il 1 $ en 2025 ?

Malgré la volatilité du marché, le succès actuel de la prévente de PepeX et l’intérêt croissant pour son écosystème basé sur l’IA constituent un avantage. Cela le positionne non seulement pour la croissance, mais aussi sur la bonne voie pour offrir des solutions aux problèmes des plateformes de lancement de pièces de mème, tels que les actions des initiés et la manipulation des prix.

En ce qui concerne sa performance sur le marché, les investisseurs se concentreront sur le sentiment général concernant les cryptomonnaies et les actifs à risque.

Cependant, avec des projections optimistes voyant le prix de BTC rebondir au-dessus de 100 000 $ et les altcoins susceptibles de suivre le mouvement, PEPX pourrait en bénéficier.

Il est possible que PEPX atteigne 0,50 $ d’ici la fin de l’année 2025, avec un gain d’un facteur 10 qui pourrait avoir lieu si les principaux actifs connaissent une hausse de 1x. Néanmoins, cela dépendra des conditions du marché et une hausse à 1 $ après la prévente pourrait se matérialiser au cours d’un important cycle haussier.

Pour l’instant, la prévente de PepeX offre une opportunité d’achat à bas prix alors que les marchés naviguent dans l’incertitude liée aux taxes douanières.

