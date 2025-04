Actualités crypto LATAM : Decrypto lance une plateforme P2P en Argentine et Bitget obtient une licence au Salvador.

Le paysage crypto en constante évolution de l’Amérique latine continue de croître, affichant une grande diversité.

Les gros titres argentins de cette semaine incluent le lancement d’un nouveau réseau de financement entre pairs par Decrypto.

Le Salvador, quant à lui, continue de montrer la voie en matière de cryptomonnaies en Amérique latine en accordant une licence de fournisseur à Bitget.

Decrypto lance une plateforme de prêt P2P en Argentine

En réponse au besoin croissant d’instruments financiers décentralisés dans l’écosystème Bitcoin, Decrypto, une plateforme d’échange bien connue en Argentine, a lancé une nouvelle plateforme de prêt entre pairs (P2P).

Cette solution innovante permet aux utilisateurs de demander des prêts en USDT en utilisant le Bitcoin comme garantie, leur permettant ainsi d’obtenir des liquidités sans avoir à liquider leurs actifs cryptographiques.

Le projet s’adresse à ceux qui recherchent des options de financement tout en préservant leur exposition au Bitcoin, notamment dans un contexte de marché haussier.

Outre la facilitation de l’accès au crédit, la plateforme Decrypto offre des avantages fiscaux indirects en permettant aux clients d’utiliser leurs actifs comme garantie sans effectuer de transaction, évitant ainsi potentiellement les impôts sur les plus-values.

Les emprunteurs et les prêteurs peuvent négocier les montants et les taux d’intérêt en utilisant des échéances personnalisables allant de 30 à 365 jours, ce qui permet une expérience de financement plus personnalisée.

Bitget obtient une licence de fournisseur d’actifs numériques au Salvador.

Cette semaine, la exchange crypto Bitget a annoncé que la Commission nationale des actifs numériques du Salvador (CNAD) lui avait accordé une licence pour fournir des services liés aux actifs numériques.

Selon un communiqué de presse publié sur le site officiel de Bitget, cette nouvelle licence permettrait à l’entreprise de proposer une gamme de services considérablement plus large aux clients salvadoriens, notamment le trading au comptant et à terme, les produits de staking et d’autres alternatives d’actifs numériques axées sur la performance.

Hon Ng, directeur juridique de Bitget, a souligné l’importance stratégique du Salvador pour l’entreprise.

« La décision de notre entreprise de se développer au Salvador est liée aux efforts continus du pays pour rester en tête grâce à son approche progressive et transparente de la réglementation du Bitcoin et des actifs numériques », a déclaré Ng.

Ce cadre réglementaire fait du Salvador un pays attractif pour les entreprises Web3 de haute qualité cherchant à opérer de manière responsable à grande échelle.

Bitget a l’intention de fournir une gamme complète de services dans un pays qui continue de créer un environnement favorable aux entreprises de cryptomonnaies.

Ng a également souligné l’approche réglementaire mondiale de Bitget, qui consiste à pénétrer les pays disposant de cadres réglementaires existants pour les cryptomonnaies.

L’engagement de Bitget à soutenir les juridictions qui offrent des cadres clairs et encouragent le développement d’une économie crypto sécurisée et efficace s’inscrit dans la tendance croissante des entreprises Web3 à s’implanter au Salvador, consolidant ainsi la réputation du pays comme destination favorable aux cryptomonnaies.

Figment ouvre un nouveau bureau au Brésil, étendant ainsi sa présence en Amérique latine.

Figment, un important fournisseur d’infrastructure de jalonnement, a ouvert un bureau régional à São Paulo, au Brésil, marquant ainsi son entrée en Amérique latine.

Cette initiative témoigne de l’engagement de Figment envers l’écosystème blockchain en pleine croissance de la région et de la demande croissante de solutions de staking institutionnelles.

Dans une récente interview accordée à Cointelegraph Espagne, Figment a exprimé le souhait de capitaliser sur le potentiel du marché local.

Josh Deems, responsable des Amériques chez Figment, a exprimé son enthousiasme pour cette expansion, déclarant : « L’Amérique latine est l’une de nos principales régions de croissance pour 2025, et nous sommes ravis d’accroître notre présence ici en réponse à la demande des clients. »

Pour diriger ce projet, Figment a choisi Sthefano Batista comme responsable de l’Amérique latine.

Fort d’une solide expérience au sein de sociétés telles que Paradigm et MSCI, Batista aura pour responsabilité de piloter l’expansion stratégique et de renforcer les partenariats avec les parties prenantes existantes dans la région.

Le nouveau bureau de Figment à São Paulo comprendra des spécialistes des opérations et des fonctions protocolaires, en accord avec l’objectif mondial de l’entreprise d’aider à la croissance et au succès des réseaux blockchain.

Batista a souligné l’objectif de faire de Figment la solution de staking préférée de la communauté crypto latino-américaine.