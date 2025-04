La prévente de PepeX atteint 1,3 million $, le marché des cryptomonnaies faisant preuve de résilience

Le prix du Bitcoin a grimpé d’environ 3 % samedi, se maintenant juste au-dessus de 83 000 $, après que la présidente de la Fed de Boston, Susan Collins, a indiqué que la banque centrale pourrait intervenir sur les marchés si des tensions sur les liquidités apparaissent.

Dans une interview accordée au Financial Times, Collins a souligné la volonté de la Fed de déployer « divers outils » au-delà des ajustements des taux d’intérêt pour soutenir la stabilité financière.

Bien qu’elle ait reconnu que les variations de taux constituent le principal mécanisme de politique monétaire de la Fed, Collins a suggéré qu’elles ne sont peut-être pas la solution la plus efficace pour remédier aux dysfonctionnements du marché.

Ses commentaires interviennent alors que des signes de tension apparaissent sur le marché des obligations, où les investisseurs ont vendu des bons du Trésor à 10 ans, faisant grimper les rendements vers 4,5 %, malgré une aversion pour le risque sur les marchés boursiers.

Ces propos ont ravivé les comparaisons avec l’intervention agressive de la Fed sur le marché obligataire pendant la pandémie de 2020, qui a contribué à débloquer les marchés et a indirectement déclenché une hausse historique du Bitcoin, passant de près de 5 000 $ à plus de 60 000 $ en un an.

C’est une bonne nouvelle non seulement pour Bitcoin, mais aussi pour de nombreux projets émergents comme PepeX.

L’opportunité que représente PepeX

Au milieu du rebond actuel du marché, certains investisseurs recherchent activement des opportunités en phase de démarrage susceptibles de générer des rendements exceptionnels.

Parmi les projets émergents suscitant un intérêt spéculatif, on retrouve PepeX, une plateforme de lancement de pièces de mème de nouvelle génération construite autour de l’IA.

PepeX se distingue par son modèle de prévente unique et son ambition de concurrencer des acteurs établis comme Pump.fun.

Des projets comme PepeX tentent de se tailler des niches en proposant une infrastructure différenciée et des capacités de lancement de jetons rationalisées.

Pourquoi PepeX attire-t-il autant l’attention ?

PepeX gagne du terrain en se positionnant comme une alternative plus intelligente et plus sûre dans un paysage chaotique de plateformes de lancement de pièces de mème.

À une époque où des plateformes comme Pump.fun sont critiquées pour avoir permis le développement de projets de faible qualité, PepeX propose une expérience plus soignée, fondée sur la transparence, la responsabilité des développeurs et une infrastructure pilotée par l’IA.

La caractéristique principale de la plateforme de lancement est le Moonshot Engine, un outil alimenté par l’IA qui automatise et simplifie la création de jetons.

Il est associé à des robots d’IA promotionnels conçus pour accroître la visibilité des nouveaux projets sur les réseaux sociaux, un élément crucial dans un secteur où la tendance est reine.

PepeX applique également des mesures de protection essentielles : une limite de 5 % sur les avoirs en jetons pour les créateurs de projets et des frais de 500 $ pour le lancement d’un jeton.

Ce ne sont pas seulement des mesures dissuasives pour les acteurs malveillants, ce sont aussi des signaux destinés à attirer davantage de développeurs légitimes.

Ensemble, ces éléments contribuent à résoudre les problèmes de confiance de longue date dans le secteur des pièces de mème.

Avec des volumes de transactions de pièces de mème qui se chiffrent toujours en milliards, et un appétit des investisseurs particuliers qui reste intact malgré la volatilité du marché, PepeX arrive à un moment opportun.

La prévente que tout le monde surveille

La prévente de PepeX s’accélère, avec plus de 1,3 million $ récoltés.

Le jeton PEPX est actuellement au prix de 0,0268 $, et selon la feuille de route du projet, les acheteurs à ce stade pourraient réaliser un gain de plus de 200 % d’ici la fin de la prévente.

Ceux qui sont entrés en phase 1 sont en lice pour le rendement théorique le plus élevé, avec des gains potentiels pouvant atteindre 332 %.

Cependant, à mesure que le jeton passera à des nouvelles étapes, les rendements continueront de diminuer.

La rapidité de la levée de fonds de PepeX reflète une insatisfaction croissante à l’égard des plateformes de lancement de pièces de mème plus chaotiques, qui ont été critiquées pour avoir permis aux arnaques et aux projets de faible qualité de s’installer.

En revanche, PepeX propose un modèle de plateforme de lancement structuré, alimenté par l’IA, qui met l’accent sur l’équité, la qualité des projets et la sécurité.