CartelFi : de la liquidité des pièces de mème aux revenus passifs grâce à une combustion 24h/24 et 7j/7 et des récompenses déflationnistes

Les pièces de mème trouvent toujours le moyen de dominer les tendances dans l’industrie des actifs numériques.

Alors que des projets établis comme Dogecoin et Shiba Inu peinent à susciter l’intérêt des investisseurs, CartelFi semble prêt à prendre la tête lors de la prochaine hausse du marché.

CartelFi est un nouveau projet de cryptomonnaie qui prétend faire le pont entre les pièces de mème et la finance décentralisée (DeFi).

Les chiffres indiquent un fort appétit des investisseurs, avec plus de 835 000 $ récoltés lors de sa prévente en direct.

Le marché des cryptomonnaies reste inondé de pièces de mème aux promesses vagues et aux cas d’utilisation concrets incertains.

CartelFi vise à inverser cette tendance grâce à une utilité massive : transformer la liquidité des pièces de mème via des combustions automatiques de jetons et des rendements déflationnistes.

Ce projet révolutionnaire exploite la liquidité des pièces de mème et les pools de jalonnement pour transformer les cryptomonnaies thématiques, actifs spéculatifs, en machines à générer des revenus. De plus, les mécanismes déflationnistes de CartelFi promettent des rendements quotidiens.

Leur site web officiel indique :

Nos pools de liquidité et de jalonnement axés sur les mèmes transforment les pièces de mème en machines à imprimer de l’argent, débloquant des dizaines de milliards de dollars de capital en pièces de mème et les libérant dans le monde de la DeFi. Les frais de protocole sont utilisés pour brûler les jetons CARTFI, ce qui signifie que vos avoirs sont toujours plus importants qu’hier. Vous gagnez, nous brûlons, 24h/24 et 7j/7.