Les États-Unis sont devenus l’un des plus grands centres mondiaux de minage de Bitcoin, notamment après la répression massive des activités de minage de cryptomonnaies en Chine en 2021.

La part des États-Unis dans le minage mondial de Bitcoin a bondi de seulement 4,5 % en 2020 à un impressionnant 37,8 % en janvier 2022.

Aujourd’hui, grâce à la position pro-crypto de l’ancien président Donald Trump et aux récentes initiatives concernant la Réserve stratégique de Bitcoin, les mineurs américains sont de plus en plus optimistes quant à l’expansion de leurs opérations.

Dans une interview accordée à Invezz , Mark Zalan, PDG de GoMining — une plateforme de minage numérique — a partagé ses réflexions sur le regain d’optimisme du secteur.

« Si le gouvernement fédéral établit un cadre national pour la réglementation des cryptomonnaies et offre des incitations fiscales aux mineurs, cela consolidera le leadership mondial du secteur minier américain », a déclaré Zalan.

Cependant, le secteur continue de faire face à des critiques concernant sa consommation énergétique. Selon NFTevening , l’extraction d’un seul Bitcoin nécessite autant d’électricité que l’alimentation de 61 foyers américains pendant un an.

Zalan a également abordé la manière dont GoMining fait progresser les pratiques durables, les raisons pour lesquelles les mineurs plus petits peuvent avoir des difficultés sans se regrouper en pools de minage, et comment l’infrastructure minière pourrait être adaptée pour prendre en charge les charges de travail de l’IA — créant ainsi de nouvelles opportunités de revenus pour les mineurs.

Voici des extraits édités de l’interview par courriel :

Mark Zalan

Décision concernant la réserve stratégique de Bitcoin, position de la SEC sur l’exploitation minière renforçant la confiance

Copy link to section

Invezz : Selon des statistiques récentes, les pools de minage basés aux États-Unis contrôlent désormais plus de 40 % du taux de hachage mondial. Qu’est-ce qui motive les investissements et la confiance dans le minage de Bitcoin aux États-Unis ?

Je pense que les États-Unis sont enfin sur la bonne voie pour devenir la « capitale mondiale de la crypto », une perspective que le marché intérieur attend depuis longtemps.

De nombreux investisseurs, particuliers comme institutionnels, souhaitaient pénétrer ce secteur vertical en pleine croissance, mais ils s’inquiétaient du statut juridique ambigu de l’industrie.

La décision du président Trump de créer la Réserve stratégique de Bitcoin et le Stock de biens numériques a envoyé un signal fort à de nombreux investisseurs, légitimant le Bitcoin et les autres cryptomonnaies comme un type d’actif « propre ».

Parallèlement, les régulateurs clarifient leurs positions concernant le minage : par exemple, la SEC a récemment confirmé que les activités de minage ne constituent pas une valeur mobilière.

Cela nous donne plus de marge de manœuvre pour nous concentrer sur la création de valeur pour nos investisseurs et augmenter les dépenses d’investissement afin d’étendre nos opérations.

L’entreprise de minage de BTC de la famille Trump, un événement de « promotion par influenceurs » pour le secteur.

Copy link to section

Invezz : Récemment, il a été annoncé que les fils de Donald Trump s’associaient à Hut 8 pour une nouvelle entreprise de minage de Bitcoin. En tant qu’acteur du secteur, quelle est l’importance de ce développement ?

Ce partenariat montre que le secteur connaît une croissance rapide compte tenu des changements réglementaires récents et à venir.

Le secteur anticipe de nouveaux moteurs de demande importants, ce qui attire inévitablement l’attention de nouveaux acteurs cherchant à capter des profits.

Je pense que la concurrence est une excellente nouvelle car elle permettra plus d’innovation dans le secteur et élèvera les normes, au bénéfice de nos clients à long terme.

Cela signifie également une légitimation accrue du secteur et sert d’événement de « parrainage par des influenceurs » pour l’industrie minière elle-même.

Sur l’intérêt des investisseurs institutionnels pour le BTC et le minage

Copy link to section

Invezz : GoMining a récemment annoncé le lancement du fonds Alpha Blocks de 100 millions de dollars. Pensez-vous que les institutions sont prêtes à investir dans le minage de Bitcoin ?

Les investisseurs institutionnels s’intéressent de plus en plus au BTC et au minage.

Par exemple, EY-Parthenon et Coinbase ont interrogé 352 entreprises, dont plus de 80 % prévoient d’accroître leur exposition aux cryptomonnaies.

Grâce au fonds Alpha Blocks de GoMining Institutional, les investisseurs institutionnels peuvent accéder à des rendements structurés adossés à l’exploitation minière avec deux stratégies d’investissement.

Nous nous sommes concentrés sur la transparence des marchés traditionnels et une sécurité robuste, c’est pourquoi nous avons créé une société en commandite fermée domiciliée au Delaware et nous nous sommes associés à BitGo, un important dépositaire institutionnel.

GoMining Institutional élargira son offre de produits avec des fonds à rendement fixe tokenisés et des produits de dette, générant des rendements réels et offrant une exposition directe à l’extraction de BTC au lieu des investissements en actions traditionnels.

Notre approche est tournée vers l’avenir et a le potentiel de débloquer une toute nouvelle classe d’actifs pour les investisseurs institutionnels, en unissant les pratiques de longue date de la finance traditionnelle (TradFi) et les produits de rendement innovants de l’espace crypto.

Allègement fiscal pour les mineurs afin de consolider le leadership mondial des mines américaines

Copy link to section

Invezz : Avec la position pro-crypto de l’administration Trump, comment les récents changements réglementaires ont-ils affecté l’extraction de Bitcoin ? Quelles politiques seraient les plus favorables aux opérations d’extraction nationales ?

L’administration Trump a inauguré une nouvelle ère dans le développement des cryptomonnaies, clarifiant des zones juridiques auparavant floues et servant de moteur clé de la demande pour l’industrie minière.

Cela crée un optimisme justifié dans le secteur. À l’avenir, le gouvernement fédéral consolidera le leadership mondial du secteur minier américain s’il crée un cadre national pour la réglementation des cryptomonnaies et introduit des allégements fiscaux pour les mineurs.

Citant le secrétaire au Trésor Scott Bessent, « Tout est sur la table avec le Bitcoin ».

Invezz : La récente réduction de moitié des récompenses de minage de bitcoins a comprimé les marges bénéficiaires du secteur, rendant difficile pour les petits acteurs de rivaliser avec les grandes opérations. Vos réflexions ?

Le minage de Bitcoin reste très rentable, et les halving sont toujours pris en compte dans les prix.

La Réserve stratégique de Bitcoin et les réserves d’État proposées ont renforcé la crédibilité du BTC auprès des investisseurs institutionnels, qui stimuleront la demande et les prix dans un contexte d’offre limitée.

Un autre aspect de la pression à la hausse de la demande est l’introduction de mécanismes législatifs au niveau des États permettant l’investissement de fonds publics dans le Bitcoin.

Pourquoi l’exploitation minière de Bitcoin pourrait-elle devenir difficile pour les petits acteurs ?

Copy link to section

Le résultat sera un nouvel équilibre à long terme. Les petits acteurs et les mineurs individuels auront en effet plus de mal à concurrencer : les économies d’échelle sont désormais à l’œuvre.

Les grandes entreprises minières peuvent également se diversifier dans l’informatique IA et travailler à l’optimisation des coûts des installations minières, augmentant ainsi leurs bénéfices.

La meilleure approche pour eux est de participer à des opérations de grands bassins miniers.

GoMining est la plateforme leader dans ce domaine, et nous disposons de la puissance de calcul et de l’expertise nécessaires pour offrir les meilleurs rendements tout en préservant l’esprit décentralisé des cryptomonnaies.

Invezz : Il existe de nombreux modèles différents de coût d’extraction du BTC. Pourriez-vous nous dire si l’extraction reste viable pour les petits acteurs ou si la consolidation du secteur est inévitable ?

Selon les dernières estimations de MacroMicro, le coût moyen de minage fluctue autour de 90 000 $ par BTC.

Un autre modèle important, le modèle de régression de la difficulté de Glassnode, indique que les coûts de production sont d’environ 33 000 $ par BTC.

Les chiffres du coût d’extraction ne disent souvent pas tout. Beaucoup dépend des coûts de l’électricité, mais les coûts de main-d’œuvre et de matériel sont également un élément crucial de l’équation.

La consolidation, au moins partielle, est inévitable et constitue un signe sain de la maturité d’un secteur.

Les obstacles à la rentabilité minière sont désormais plus importants, car les grandes entreprises minières disposent de technologies sophistiquées et de capitaux pour construire et exploiter des centres de données. Pour accéder aux économies d’échelle, les petits acteurs doivent envisager des options de regroupement comme le minage en pool.

Sur la forte consommation énergétique du minage de BTC et les mesures pour assurer sa durabilité

Copy link to section

Invezz : L’extraction de bitcoins est souvent critiquée pour sa forte consommation énergétique. Comment GoMining assure-t-elle la durabilité de ses opérations ?

Près de 100 % de notre flotte est alimentée par de l’électricité provenant de centrales hydroélectriques, une source d’énergie renouvelable.

Notre niveau de consommation d’électricité nous permet de mettre en œuvre des stratégies d’atténuation pour garantir la durabilité.

Des innovations telles que le minage de cryptomonnaies et les énergies renouvelables sont complémentaires, et les centres de données deviennent parfois des consommateurs clés d’énergies renouvelables.

En tant que membre du Bitcoin Mining Council, nous travaillons également à la recherche et à la mise en œuvre de solutions pour réduire la consommation d’énergie. L’amélioration des normes environnementales est une priorité pour notre secteur.

Invezz : La hausse des coûts de l’électricité a comprimé la rentabilité minière. Comment vous protégez-vous contre la volatilité des prix de l’énergie ?

Nous sommes stratégiques dans le choix des emplacements de nos centres de données, et un approvisionnement fiable en électricité bon marché est un facteur important.

Les prix de l’électricité sont très volatils tout au long de la journée, et nous tenons bien sûr compte de cette volatilité.

Grâce aux achats groupés à grande échelle effectués par notre équipe, tous les membres de GoMining bénéficient de prix de l’électricité très compétitifs.

Dans diverses régions, nous, comme de nombreuses grandes sociétés minières, travaillons avec des heures de pointe de charge électrique et des accords d’achat d’énergie pour garantir un calendrier de prix stable et fluide.

Malgré la hausse des coûts de l’électricité, la marge bénéficiaire du secteur minier reste positive.

Copy link to section

Invezz : De plus en plus de sociétés minières se réorientent ou se diversifient vers des tâches liées à l’IA. S’agit-il d’une tendance à court terme ou d’un changement fondamental de modèle économique ? L’extraction de Bitcoin et l’IA pourraient-elles devenir des industries symbiotiques ?

Le minage de Bitcoin et l’IA sont symbiotiques car ils nécessitent essentiellement le même équipement.

Les deux sont également gourmands en capitaux et nécessitent des compétences financières pour la construction de centres de données et une expertise technique pour leur exploitation.

En tant que mineurs, nous pouvons fournir une infrastructure prête à l’emploi pour l’IA et le calcul haute performance tout en générant des revenus supplémentaires.

Cela ne fait qu’accroître la stabilité de notre modèle économique à long terme, car cela diversifie la gamme de tâches que nous pouvons effectuer sur notre matériel.

De plus, les petits mineurs ne seront plus dépendants des fluctuations du prix du BTC et pourront se tourner vers des tâches plus rentables en cas de baisse des prix.

Ce flux de revenus supplémentaire renforce l’attrait économique du minage de Bitcoin et consolide la résilience des modèles économiques du secteur en diversifiant les sources de revenus.

Sur l’adoption de projets de loi sur les réserves en BTC par de plus en plus d’États

Copy link to section

Invezz : Le Texas, la Floride et le New Hampshire constituent leurs propres réserves de Bitcoin. Comment cela pourrait-il remodeler la concurrence entre les États en termes d’incitations et de réglementations minières ?

Il est inspirant de voir comment les États américains exploitent le potentiel des nouvelles technologies.

À ce jour, 28 législatures d’État ont déjà présenté des projets de loi sur les réserves de Bitcoin, plusieurs d’entre eux gagnant en popularité.

Pour l’instant, les réserves commenceraient par les Bitcoins saisis, mais avec de nombreux acteurs visant à ce que les stocks de Bitcoins représentent jusqu’à 10 % des fonds publics, un approvisionnement en Bitcoins conformes, traçables et propres est une nécessité absolue.

Nous attendons plus de transparence dans le cadre juridique, les accords énergétiques, les permis de construction de centres de données et les allégements fiscaux, et en retour, les mineurs apporteront des investissements, des emplois et un savoir-faire technologique.