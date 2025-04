Les marchés boursiers européens ont entamé la semaine sur une note positive lundi, les investisseurs s’accrochant à un semblant de stabilité après les récentes turbulences commerciales, et se tournant en partie vers la prochaine saison des résultats du premier trimestre.

Une exemption temporaire des produits électroniques des nouveaux tarifs douaniers américains a été le principal catalyseur de cette dynamique ascendante, même si les signaux contradictoires de Washington ont maintenu une incertitude sous-jacente.

L’indice Stoxx Europe 600 a reflété l’amélioration du sentiment, progressant de 2,0 % à 8h05 à Londres.

Les actions technologiques ont été les principaux bénéficiaires après que la Maison Blanche a indiqué, par le biais de directives des douanes et de la protection des frontières américaines publiées vendredi soir, que les smartphones, les ordinateurs et autres composants électroniques seraient épargnés par les lourdes taxes douanières « réciproques » annoncées précédemment par le président Donald Trump.

Cette première mesure, qui imposait des droits de douane allant jusqu’à 145 % sur certains produits chinois, menaçait de provoquer des perturbations importantes, notamment pour les géants de la technologie comme Apple (NASDAQ : AAPL), fortement dépendants des chaînes d’approvisionnement chinoises.

Sur tout le continent, les principaux indices ont suivi le mouvement. À 3h05 ET (7h05 GMT), l’indice DAX allemand avait grimpé de 2,1 %, le CAC 40 français avait gagné 2 %, et le FTSE 100 britannique avait progressé de 1,5 %.

L’indice paneuropéen plus large Stoxx 600 a également enregistré des gains de 1,4 %.

Le rebond du marché suggérait que les investisseurs spéculaient, ou peut-être espéraient, que la forte réaction négative du marché suite aux premières salves tarifaires de Trump pourrait tempérer les actions futures de l’administration, conduisant à un conflit commercial globalement moins dommageable.

Le coup de fouet tarifaire : l’incertitude reste prédominante

Cependant, ce sentiment de calme s’est avéré fragile. Au cours du week-end, le président Trump lui-même a semé le trouble en suggérant que l’exemption pour les produits électroniques n’était que temporaire.

Il a indiqué son intention d’annoncer des droits de douane distincts ciblant spécifiquement les produits électroniques, y compris potentiellement les semi-conducteurs, dès la semaine prochaine.

De plus, il a souligné que les importations de produits électroniques en provenance de Chine n’étaient pas totalement exemptées de droits de douane, précisant qu’elles restaient soumises à un tarif distinct de 20 % imposé en mars dernier.

Cet échange a mis en lumière le manque persistant de clarté entourant la politique commerciale américaine.

Changement de cap : la réunion de la BCE se profile à l’horizon

Avec un calendrier économique léger en Europe lundi, les acteurs du marché se tournent déjà vers une réunion cruciale de la Banque centrale européenne (BCE) plus tard cette semaine.

Les décideurs politiques sont confrontés à un exercice d’équilibrage complexe, devant prendre en compte les nouveaux vents contraires économiques générés par les tensions commerciales et le récent renforcement de l’euro face au dollar.

Selon investing.com, les analystes d’ING ont suggéré que le point de vue de la BCE a probablement évolué depuis sa réunion de mars.

À l’époque, un optimisme prudent se développait, soutenu par des facteurs tels que les changements de politique budgétaire de l’Allemagne et l’augmentation des dépenses de défense européennes, les taux d’intérêt étant perçus comme approchant un niveau neutre.

Cependant, « les nouveaux droits de douane américains sur les marchandises européennes, conjugués à la hausse de l’euro et à la baisse des prix de l’énergie, ont suscité des inquiétudes quant à la croissance et à la désinflation à court terme », selon ING, ce qui pourrait inciter la banque centrale à adopter une position plus prudente.

Actualités des entreprises : le secteur technologique brille, Holcim prévoit une scission

Sur le plan des entreprises, les nouvelles concernant les droits de douane ont directement profité aux géants européens de la technologie.

Les actions de sociétés comme le fabricant d’équipements pour semi-conducteurs ASML (AS : ASML) et le géant du logiciel SAP (ETR : SAPG) ont enregistré de fortes hausses, réagissant positivement à la suspension temporaire des mesures concernant les produits électroniques provenant en grande partie de Chine.

Par ailleurs, le groupe suisse de matériaux de construction Holcim (SIX : HOLN) a fait le point sur ses plans stratégiques, annonçant que la scission prévue de son importante activité nord-américaine est prévue pour juin.

Cette décision reste soumise à l’approbation des actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle de la société prévue le 14 mai.

Le marché pétrolier se stabilise malgré les inquiétudes concernant la demande.

Parallèlement, dans le secteur des matières premières, les prix du pétrole ont retrouvé une certaine stabilité lundi après avoir subi des baisses récentes.

Les pertes précédentes étaient principalement dues aux inquiétudes selon lesquelles les tensions commerciales croissantes entre les États-Unis et la Chine – les deux plus grands consommateurs de pétrole au monde – ralentiraient inévitablement la croissance économique mondiale et freinerait la demande de carburant.

À 3h05 ET, les contrats à terme sur le Brent ont enregistré une légère baisse de 0,1 % à 64,67 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate (WTI) américain ont également reculé de 0,1 % à 61,44 dollars le baril.

Les deux indices de référence avaient perdu environ 10 dollars le baril depuis le début du mois, soulignant l’impact tangible des inquiétudes liées à la guerre commerciale sur les marchés de l’énergie.