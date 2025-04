Un nombre croissant de voyageurs britanniques se détournent de la Méditerranée pendant les mois d’été les plus chauds, optant plutôt pour des destinations plus fraîches en Europe du Nord.

Ce changement, baptisé « coolcations », est motivé par les préoccupations climatiques, la surpopulation et la hausse des coûts de voyage.

Selon le voyagiste d’aventure Intrepid Travel, les réservations depuis le Royaume-Uni vers des destinations telles que l’Islande, l’Estonie et la Scandinavie ont bondi de 50 % pour juillet et août 2024.

Parallèlement, les voyages vers des pays populaires du sud de l’Europe comme la Grèce, l’Espagne et l’Italie perdent de leur attrait pendant les mois de pointe.

Ce renversement fait suite à la canicule record de l’été 2023 en Europe et aux inquiétudes concernant l’impact croissant des incendies de forêt et des températures extrêmes sur les projets de vacances traditionnels.

L’Europe du Nord profite du passage à l’heure d’été.

Les données d’Intrepid Travel montrent que cette tendance n’est pas temporaire.

Les réservations estivales au Royaume-Uni pour le sud de l’Europe ont chuté de 15 % pour juillet et août, tandis que la demande pour les saisons intermédiaires — avril à juin et septembre à octobre — a augmenté.

Les réservations pour l’Italie ont augmenté de 16 % pendant ces périodes creuses, tandis que la Grèce a enregistré une hausse de 37 %.

En revanche, les pays au climat estival plus doux ont gagné du terrain.

La Norvège, la Suède, la Finlande, l’Islande et l’Estonie sont désormais les destinations de choix pour les voyageurs en quête de fraîcheur et d’expériences moins touristiques.

Cela marque un changement majeur par rapport à l’afflux post-pandémique de 2022 et 2023, période où la Méditerranée dominait les réservations.

Les baby-boomers et la génération Z stimulent la demande.

Ce changement semble être mené par deux groupes distincts. Selon James Thornton, PDG d’Intrepid Travel, les baby-boomers – les voyageurs de 50 et 60 ans – sont une force majeure derrière cette tendance, disposant souvent de revenus disponibles plus importants et d’une plus grande flexibilité.

Parallèlement, les primo-voyageurs âgés de 18 à 35 ans privilégient les expériences aux biens matériels et recherchent des destinations nouvelles et moins fréquentées.

Pour les deux groupes, le sud de l’Europe reste attractif, mais pas en plein été.

Cependant, ces destinations sont désormais plus populaires au printemps et à l’automne, tandis que le pic estival est de plus en plus réservé aux escapades plus fraîches et tempérées.

Les vagues de chaleur modifient les comportements en matière de voyage.

L’année dernière a été l’été le plus chaud jamais enregistré en Europe. Les conditions anormalement chaudes de ce mois de mars laissent présager le retour de phénomènes météorologiques extrêmes, entraînant des changements à long terme dans le tourisme.

Les analystes du secteur du voyage affirment que les inquiétudes concernant les incendies de forêt, les coups de chaleur et la surpopulation poussent les consommateurs à faire des choix plus conscients.

Jenny Southan, PDG de Globetrender, a noté que les touristes « ne fuient pas » complètement les pays méditerranéens.

Au lieu de cela, ils modifient leurs dates. Des destinations comme la Norvège et la Finlande, traditionnellement non considérées comme des hauts lieux estivaux, deviennent les nouvelles options incontournables.

L’office du tourisme estonien a déclaré que le pays se félicitait de ce changement, car il attire généralement les randonneurs et les amoureux de la nature plutôt que les vacanciers en quête de plages.

Les responsables du tourisme suédois ont ajouté que, bien qu’il soit encore trop tôt pour mesurer l’impact total, des signes clairs d’un intérêt croissant sont perceptibles.

Un coup de pouce pour les économies nordiques

Alors que l’Europe du Sud connaît un ralentissement estival, les pays d’Europe du Nord pourraient tirer profit économiquement de cette tendance.

Globetrender a déclaré qu’un calendrier de voyage plus équilibré — plutôt qu’une ruée estivale de quatre mois — pourrait réduire la pression sur les infrastructures et conduire à une croissance durable du tourisme.

Ce changement pourrait également ouvrir de nouveaux marchés pour les régions auparavant sous-représentées dans l’économie mondiale du tourisme.

Pour l’Estonie et la Suède, qui ont mis l’accent sur le tourisme nature et culturel, la tendance des « coolcations » s’inscrit dans le prolongement de stratégies nationales de longue date.

Pour l’avenir, les analystes suggèrent que la redéfinition des vacances d’été pourrait devenir permanente. Avec l’intensification des phénomènes climatiques extrêmes, l’attrait des destinations très chaudes pourrait diminuer au profit d’environnements plus frais et plus agréables.