L’aspiration à un iPhone portant la mention « Fabriqué aux États-Unis » est un thème récurrent du discours politique américain, mais les obstacles pratiques restent aussi redoutables aujourd’hui que lorsque le regretté Steve Jobs a catégoriquement rejeté l’idée auprès du président Barack Obama il y a plus de dix ans.

Si les occupants de la Maison Blanche et du bureau d’angle d’Apple ont changé, les réalités complexes de la fabrication mondiale continuent de mettre à l’épreuve cette ambition.

Suite à l’imposition de droits de douane réciproques élevés, l’administration Trump a réitéré sa conviction que les États-Unis disposent de la main-d’œuvre et des ressources nécessaires pour fabriquer des iPhones sur leur territoire.

Cependant, ni le PDG d’Apple, Tim Cook, ni le géant technologique lui-même n’ont publiquement approuvé cette vision.

Au contraire, les analystes du secteur brossent un tableau où le transfert de la production d’iPhone aux États-Unis va de prohibitif à carrément impossible.

Le prix du patriotisme : un iPhone fabriqué aux États-Unis, un choc pour le portefeuille

L’estimation du coût d’un tel changement théorique donne des chiffres qui donnent à réfléchir.

Wamsi Mohan, analyste chez Bank of America Securities, a calculé dans une note récente que les coûts de main-d’œuvre à eux seuls pourraient faire grimper le prix d’un iPhone 16 Pro (actuellement à 1 199 $) de 25 %, le poussant vers la barre des 1 500 $.

L’analyste de Wedbush, Dan Ives, a fait une projection encore plus alarmante peu après la dernière annonce tarifaire, estimant le prix potentiel d’un iPhone fabriqué aux États-Unis à 3 500 $.

Son estimation prenait en compte un investissement hypothétique de 30 milliards de dollars sur trois ans, nécessaire ne serait-ce que pour déplacer 10 % de la chaîne d’approvisionnement d’Apple aux États-Unis.

Ce gouffre financier reflète la profonde intégration d’Apple dans la fabrication mondiale, notamment chinoise.

Actuellement, plus de 80 % des produits Apple sont fabriqués en Chine, des marchandises désormais soumises à un lourd droit de douane de 145 % en vertu des nouvelles règles.

Les experts s’accordent tous à dire que le déplacement de ce réseau complexe pose d’immenses défis, rendant cette perspective hautement improbable à court terme.

« Je ne pense pas que ce soit une réalité », a ironisé Laura Martin de Needham sur CNBC, faisant écho au scepticisme de longue date de Wall Street.

Jeff Fieldhack, directeur de la recherche chez Counterpoint Research, a été plus direct : « Il est tout simplement irréaliste de penser que l’imposition de droits de douane va relocaliser la production ici. C’est une chimère. »

Au-delà des frontières : le réseau complexe de la fabrication mondiale

Bien qu’Apple conçoive ses produits en Californie, elle dépend fortement de fabricants sous-traitants comme son principal fournisseur, Foxconn.

Reproduire aux États-Unis les opérations chinoises massives et hautement efficaces de Foxconn présente de multiples obstacles.

Même trouver un partenaire disposé à construire des usines d’assemblage aux États-Unis nécessiterait des années de construction et d’investissement, le tout sous la menace de politiques commerciales potentiellement changeantes qui pourraient rendre ces installations économiquement non viables.

Le principal obstacle réside cependant dans la main-d’œuvre.

L’administration Trump considère le potentiel de création massive d’emplois comme un atout, le secrétaire au Commerce Howard Lutnick envisageant la migration vers l’Amérique de « l’armée de millions et de millions d’êtres humains qui vissent de petites vis pour fabriquer des iPhones ».

Pourtant, l’ampleur et la nature de la main-d’œuvre requise se heurtent aux réalités américaines.

L’équation humaine : coûts de main-d’œuvre, échelle et compétences, les facteurs de division

Foxconn exploite de vastes campus en Chine, dotés de dortoirs et de moyens de transport pour les travailleurs, ce qui permet une augmentation rapide de ses effectifs, souvent en faisant appel à de la main-d’œuvre temporaire des régions environnantes.

Ce système permet une augmentation saisonnière de l’emploi – cruciale pour répondre à la forte demande précédant les lancements de nouveaux iPhone chaque automne – aidant Apple à produire plus de 200 millions d’unités par an.

L’automne dernier, Foxconn aurait embauché 50 000 travailleurs supplémentaires dans une seule usine pour la montée en puissance de la production de l’iPhone 16.

Ce modèle opérationnel a cependant fait l’objet d’un examen minutieux concernant les conditions de travail, notamment les horaires exténuants et la pression pour les heures supplémentaires, tragiquement mis en lumière par les suicides de travailleurs en 2011 qui ont conduit à l’installation de filets de sécurité autour des bâtiments.

Point crucial, le coût de la main-d’œuvre diffère considérablement. Lors du pic de production de l’iPhone 16, le salaire horaire en Chine était de 26 yuans (3,63 $), plus une prime à la signature d’environ 1 000 $.

En revanche, le salaire minimum en Californie s’élève à 16,50 dollars de l’heure.

Mohan de Bank of America a estimé que la main-d’œuvre d’assemblage et de test aux États-Unis coûterait 200 dollars par iPhone, contre 40 dollars en Chine.

Au-delà du coût et de l’échelle, le PDG d’Apple, Tim Cook, a déjà évoqué un déficit de compétences.

Dans une interview de 2017, Cook a déploré le manque d’ingénieurs en outillage aux États-Unis – des spécialistes essentiels pour traduire des conceptions numériques complexes en processus de fabrication physique.

Il a illustré le contraste de manière frappante : une réunion de tels ingénieurs en Chine pourrait remplir « plusieurs terrains de football », tandis qu’aux États-Unis, il serait difficile d’en rassembler suffisamment pour en remplir un seul.

« La raison tient à la quantité de compétences concentrées en un seul endroit, et au type de compétences en question », a expliqué Cook concernant l’empreinte de production d’Apple en Chine.

Échos d’ambition : leçons du Wisconsin et d’ailleurs

L’histoire récente offre des exemples édifiants. Une annonce très médiatisée de Foxconn en 2017, soutenue par Trump, promettait un investissement de 10 milliards de dollars et 13 000 emplois pour des usines de fabrication de pointe dans le Wisconsin.

Bien qu’Apple n’ait jamais été officiellement impliqué, Trump a affirmé qu’Apple construirait « de grandes et belles usines ».

Le projet a finalement échoué, a été considérablement réduit, produisant des masques faciaux pendant la pandémie au lieu de produits électroniques, et n’a créé qu’une fraction (1 454) des emplois promis. La majeure partie de l’installation reste inachevée.

Apple et Foxconn ont réussi à étendre la production d’iPhone au Brésil en 2011, principalement pour contourner les droits d’importation élevés dans ce pays.

Bien que cette usine soit toujours en activité aujourd’hui, elle met en lumière un autre défi : même avec un assemblage local, la plupart des composants étaient toujours importés d’Asie.

Quatre ans après son annonce, les iPhones fabriqués au Brésil se vendaient apparemment deux fois plus cher que leurs homologues fabriqués en Chine.

Un exemple plus positif, quoique limité, existe avec Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), le principal fournisseur de puces d’Apple.

TSMC a récemment commencé la production de petites quantités de puces avancées dans une nouvelle usine en Arizona, avec Apple comme client principal, démontrant qu’une partie de la fabrication de haute technologie peut être implantée aux États-Unis, bien que cela reste une entreprise complexe et coûteuse.

Un puzzle mondial : le défi de l’approvisionnement en composants

Même si l’assemblage final était possible aux États-Unis, l’iPhone lui-même est un produit mondial.

Les composants clés proviennent du monde entier : processeurs de TSMC à Taïwan, écrans de sociétés sud-coréennes comme LG ou Samsung, et d’innombrables autres pièces provenant principalement de Chine.

Avec les structures tarifaires actuelles, Apple serait probablement confronté à des droits de douane sur ces composants importés (bien que les semi-conducteurs soient actuellement exemptés), ce qui augmenterait encore les coûts à moins que des dérogations spécifiques ne puissent être obtenues.

Mohan a calculé que si la récente pause tarifaire de 90 jours expire, l’impact combiné des droits de douane et de l’augmentation des coûts de main-d’œuvre pourrait faire grimper le prix d’un iPhone 16 Pro Max de 91 %, un chiffre stupéfiant.

« Bien qu’il soit possible de délocaliser l’assemblage final aux États-Unis, déplacer toute la chaîne d’approvisionnement de l’iPhone serait une entreprise beaucoup plus importante et prendrait probablement de nombreuses années, si tant est qu’elle soit possible », a conclu Mohan.

Face à ces réalités, Tim Cook a adopté une approche différente de celle de Steve Jobs, qui consistait à rejeter catégoriquement le problème.

Cook s’est activement engagé auprès de l’administration Trump, participant à des événements et mettant en avant les investissements nationaux importants d’Apple (un engagement de 500 milliards de dollars, incluant la production de serveurs d’IA à Houston), que Trump cite souvent avec approbation.

Cette stratégie s’est avérée efficace durant le premier mandat de Trump, permettant d’obtenir des exemptions tarifaires temporaires pour des produits Apple clés comme l’iPhone.

Un moment notable a eu lieu en 2019 lorsque Apple s’est engagé à assembler ses ordinateurs Mac Pro haut de gamme (3 000 $) dans une usine au Texas, aboutissant à une visite de l’usine à laquelle ont participé Cook et Trump.

Les analystes suggèrent qu’Apple pourrait employer des tactiques similaires aujourd’hui, en s’engageant potentiellement dans une production américaine à petite échelle d’articles à faible volume comme les HomePods ou les AirTags, comme un geste politique pour obtenir des exemptions plus larges.

Erik Woodring de Morgan Stanley a déclaré à CNBC : « Étant donné que nous savons maintenant que l’administration Trump est disposée à négocier, nous ne serions pas surpris de voir Apple s’engager dans une production de faible volume aux États-Unis… pour tenter d’obtenir une exemption. »

En fin de compte, si l’appel à un iPhone « Made in the USA » trouve un écho politique, le réseau complexe des chaînes d’approvisionnement mondiales, l’économie du travail et les compétences spécialisées constituent des obstacles monumentaux.

La voie à suivre pour Apple implique probablement une navigation politique continue plutôt qu’un changement fondamental et coûteux de sa géographie de fabrication.