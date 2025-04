Adobe a franchi une étape stratégique supplémentaire dans le domaine de l’intelligence artificielle en investissant dans Synthesia, une start-up londonienne spécialisée dans la vidéo IA, signe supplémentaire de la manière dont les géants des logiciels d’entreprise soutiennent les outils qui automatisent la création de contenu.

Cet investissement non divulgué intervient parallèlement à une étape importante en termes de revenus pour Synthesia, qui a dépassé les 100 millions de dollars de revenus récurrents annuels.

Cet accord rapproche Adobe, surtout connu pour Photoshop et Premiere Pro, de l’un des acteurs les plus dynamiques du secteur des médias synthétiques, alors que la demande de contenu vidéo dans la communication d’entreprise explose.

Synthesia atteint 100 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel récurrent (ARR)

Fondée en 2017, Synthesia développe une plateforme de création vidéo alimentée par l’IA qui permet aux utilisateurs de générer des avatars vidéo réalistes avec un minimum d’effort de production.

Les clients, dont plus de 70 % des entreprises du Fortune 100, peuvent soit se filmer dans les studios de Synthesia, soit utiliser un appareil personnel pour créer des avatars numériques destinés à des vidéos de formation, à la communication interne ou à des contenus destinés aux clients.

L’entreprise a confirmé avoir dépassé les 100 millions de dollars de chiffre d’affaires récurrent annuel (ARR), doublant ainsi son chiffre d’affaires d’une année sur l’autre grâce à l’expansion auprès des clients existants et à une solide rentabilité unitaire.

Cependant, malgré la forte croissance de son chiffre d’affaires, Synthesia reste déficitaire. En 2023, elle a enregistré une perte avant impôts de 25,2 millions de livres sterling pour un chiffre d’affaires de 25,7 millions de livres sterling, selon les documents déposés auprès de Companies House.

Le PDG Victor Riparbelli a déclaré que la rentabilité n’était pas une priorité immédiate, mais que l’entreprise disposait d’une voie claire et de liquidités suffisantes provenant des précédentes levées de fonds.

La startup a été valorisée à 2,1 milliards de dollars en janvier 2024, l’implication d’Adobe étant désormais perçue comme faisant partie d’une stratégie plus large visant à consolider la position de Synthesia dans le secteur de la vidéo d’entreprise.

Adobe élargit sa stratégie vidéo IA

Cet investissement s’inscrit dans le cadre de la stratégie plus large d’Adobe Ventures en matière d’IA générative et fait suite à son offre d’acquisition de Figma, une plateforme de conception collaborative, qui a échoué (20 milliards de dollars).

Bien que la taille exacte de la participation de Synthesia n’ait pas été divulguée, l’opération souligne l’intérêt continu d’Adobe à se développer au-delà des outils créatifs traditionnels vers des plateformes natives de l’IA qui servent directement les clients professionnels.

Le produit vidéo phare d’Adobe, Premiere Pro, est largement utilisé par les professionnels des médias et du marketing.

Avec Synthesia, Adobe cible un nouveau segment : les clients entreprises souhaitant augmenter rapidement leur production vidéo sans les processus traditionnels de tournage ou de montage.

Cette décision intervient également alors qu’Adobe fait face à la concurrence d’entreprises axées sur l’IA dans le secteur des technologies créatives. Ces dernières années, Adobe a soutenu des startups comme Captions, VidMob et Runway ML afin d’élargir son pipeline d’innovation.

Synthesia rejoint désormais ce portefeuille en tant qu’acteur parmi les plus matures, bénéficiant d’une traction commerciale.

La concurrence dans le domaine de la vidéo IA s’intensifie.

Synthesia est l’une des nombreuses startups de vidéo IA en compétition pour les clients entreprises.

Parmi les concurrents figurent Colossyan, DeepBrain AI et Invideo AI, tous axés sur la génération de vidéos synthétiques.

D’autres, comme Filmora et Veed.io, ciblent des outils de montage plus légers destinés au grand public.

Parallèlement, OpenAI fait son entrée sur ce marché avec son modèle texte-vidéo Sora, capable de produire des séquences vidéo réalistes à partir d’instructions utilisateur.

Malgré une concurrence croissante, Synthesia reste axée sur les cas d’utilisation professionnels, se positionnant comme la « plateforme vidéo IA pour les entreprises ».

Sa large clientèle et ses investisseurs stratégiques comme Accel, Kleiner Perkins et maintenant Adobe pourraient lui donner un avantage sur un marché de plus en plus intéressé par l’automatisation et la personnalisation à grande échelle.

Les investisseurs continuent de miser sur l’IA.

Le partenariat d’Adobe intervient dans un contexte d’intérêt soutenu des investisseurs pour les plateformes natives de l’IA, notamment celles qui ont des modèles commerciaux éprouvés.

La récente valorisation de Synthesia la place parmi les startups d’IA de premier plan à l’échelle mondiale, et sa capacité à doubler son chiffre d’affaires annuel récurrent en un an souligne à la fois la demande du marché et l’adéquation produit-marché.

L’entreprise a déclaré qu’elle n’avait pas besoin de ce nouveau financement, mais qu’elle l’avait accepté pour accélérer le développement de ses produits et s’aligner sur un investisseur stratégique.

La validation d’Adobe prend de l’importance à un moment où les entreprises de logiciels traditionnelles recherchent de plus en plus des partenariats qui peuvent les aider à opérer une transition vers un avenir axé sur l’IA.