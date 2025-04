Comment les banques de Wall Street ont profité des turbulences tarifaires de Trump, la volatilité des marchés ayant stimulé les revenus du trading d’actions.

Si la nouvelle campagne tarifaire du président américain Donald Trump a ébranlé les marchés et mis les nerfs des entreprises à rude épreuve, les banques de Wall Street en récoltent les fruits.

Les principaux prêteurs américains ont annoncé des bénéfices solides pour le premier trimestre, soutenus par une reprise des transactions sur les marchés boursiers, les investisseurs s’étant empressés de repositionner leurs portefeuilles face aux tensions géopolitiques croissantes et à l’incertitude commerciale.

Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley et Citi ont tous dépassé les attentes des analystes, citant l’augmentation de l’activité des clients et les fluctuations du marché comme principaux moteurs de la hausse des revenus.

Bank of America a annoncé mardi que ses revenus de négociation d’actions avaient augmenté de 17 % pour atteindre 2,2 milliards de dollars, légèrement au-dessus des estimations.

Les transactions sur les titres à revenu fixe ont rapporté 3,5 milliards de dollars, dépassant également les attentes.

Globalement, le bénéfice trimestriel de la banque a augmenté de 11 % pour atteindre 7,4 milliards de dollars, soit 90 cents par action, tandis que le chiffre d’affaires a progressé de près de 6 % pour s’établir à 27,51 milliards de dollars.

Citigroup a également enregistré une forte augmentation de ses revenus de négociation d’actions — en hausse de 23 % à 1,5 milliard de dollars — grâce à « une volatilité accrue des marchés » et à une activité accrue de la clientèle.

Cela a permis à la banque de dépasser les prévisions de revenus malgré l’incertitude économique générale.

Goldman Sachs, qui a publié ses résultats la veille, a vu ses revenus de négociation d’actions bondir de 27 % pour atteindre 4,19 milliards de dollars, soit environ 540 millions de dollars de plus que les estimations.

Le chiffre d’affaires global a augmenté de 10 %, pour atteindre 10,71 milliards de dollars, grâce aux gains enregistrés tant dans les activités de trading que dans les activités de banque d’investissement.

La banque a indiqué que la hausse des revenus de négociation au cours du trimestre a compensé une légère baisse des revenus de gestion d’actifs et de patrimoine par rapport à l’année précédente.

JPMorgan Chase a enregistré une hausse de 8 % de son chiffre d’affaires, atteignant 46,01 milliards de dollars. Les revenus de négociation ont à eux seuls bondi de 48 %, à 3,8 milliards de dollars, dépassant une fois de plus les attentes de Wall Street.

Morgan Stanley a également enregistré un trimestre solide, avec des revenus de négociation d’actions en hausse de 45 %, à 4,13 milliards de dollars.

Les bénéfices totaux de la banque ont augmenté de 26 %, pour atteindre 4,32 milliards de dollars, soit 2,60 dollars par action.

La volatilité a entraîné une activité modérée dans le secteur des banques d’investissement.

Malgré les solides performances financières, les dirigeants des banques ont exprimé une certaine prudence quant aux perspectives.

« L’économie est confrontée à de fortes turbulences, avec les aspects positifs potentiels de la réforme fiscale et de la déréglementation, et les aspects négatifs potentiels des droits de douane et des guerres commerciales », a déclaré Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase.

« Comme toujours, nous espérons le meilleur, mais nous préparons l’entreprise à un large éventail de scénarios. »

Le PDG de Goldman Sachs, David Solomon, a également averti que l’environnement des affaires avait considérablement changé depuis le début de l’année.

« Nos clients, notamment les PDG d’entreprises et les investisseurs institutionnels, sont préoccupés par l’incertitude significative à court et à long terme qui a limité leur capacité à prendre des décisions importantes », a déclaré Solomon.

Solomon a fait écho aux préoccupations exprimées par ses pairs de JPMorgan et Morgan Stanley, notant que la volatilité accrue des marchés avait incité les clients entreprises à retarder ou à reconsidérer leurs projets de transactions.

« Dans le secteur des banques d’investissement, le contexte volatil a entraîné une activité plus modérée que ce que nous avions anticipé en début d’année », a-t-il déclaré lundi aux analystes.

Un schéma familier en période de troubles

L’aubaine commerciale actuelle n’est pas sans précédent.

Lors des épisodes passés de tensions géopolitiques et économiques, les banques disposant de solides opérations sur les marchés de capitaux ont souvent constaté une augmentation de leurs revenus de négociation.

Pendant la guerre commerciale sino-américaine de 2018, Goldman Sachs a enregistré une augmentation de 17 % de ses revenus de négociation d’actions par rapport à l’année précédente, tandis que JPMorgan et Morgan Stanley ont également bénéficié d’une forte augmentation de l’activité sur les marchés.

Des schémas similaires ont été observés lors du référendum sur le Brexit en 2016 et des premiers mois de la pandémie de COVID-19 en 2020, lorsque les salles de marché ont profité des fluctuations extrêmes du marché.

Au deuxième trimestre 2020, les revenus des marchés et des services de titres de JPMorgan ont grimpé de 77 %, tandis que les revenus des transactions sur actions de Citigroup ont augmenté de 41 % sur un an.

Cette période a été marquée par des volumes de transactions record, les investisseurs s’étant rapidement adaptés au choc économique déclenché par la pandémie.