Crypto en bref : le BTC proche des 85 000 $, le XRP en baisse de 2 % malgré une mise à jour juridique majeure

Le marché des cryptomonnaies est resté calme mercredi, peinant à maintenir son élan.

Le Bitcoin est resté fermement au-dessus de la barre des 84 000 $, mais n’a pas réussi à réaliser de mouvements haussiers importants.

La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies s’élève à 2,67 billions de dollars, en baisse de 0,50 % au cours des dernières 24 heures.

Le volume total du marché sur la même période a diminué de 8,30 % pour atteindre 70,63 milliards de dollars.

Le marché dans son ensemble reste prudent face à l’incertitude persistante concernant le paysage tarifaire.

Les investisseurs restent prudents quant à l’ampleur et au calendrier des éventuelles nouvelles mesures commerciales.

Prix du Bitcoin (BTC) aujourd’hui

Le Bitcoin s’est échangé à 84 944,31 $, en hausse modeste de 0,24 % au cours des dernières 24 heures.

La fourchette de négociation de la pièce sur 24 heures se situait entre 83 100,62 $ et 85 232,09 $.

La domination du marché par le Bitcoin a augmenté de 0,18 % pour atteindre 63,14 %.

Semler Scientific (SMLR) a déposé mardi auprès de la SEC américaine une demande d’enregistrement de 500 millions de dollars pour l’acquisition de bitcoins supplémentaires.

Ces fonds permettront de poursuivre la stratégie de trésorerie en Bitcoin de la société, adoptée pour la première fois en mai 2024. Semler détient actuellement 3 192 BTC.

Prix de l’Ethereum (ETH) aujourd’hui

L’Ethereum a baissé d’environ 1,7 % pour s’échanger à 1 590,78 $.

Le plus bas et le plus haut de la journée ont été respectivement de 1 558 $ et de 1 627,19 $.

Un nouveau rapport de Binance Research met en garde contre le fait que la transition d’Ethereum vers une scalabilité de couche 2 pourrait compromettre l’accumulation de valeur pour l’Ether.

Si les solutions de couche 2 visent à réduire la congestion et les coûts de transaction, le rapport suggère qu’elles pourraient détourner l’activité de la couche de base d’Ethereum, exerçant ainsi une pression sur le prix de l’Ether.

Prix du XRP et du SOL aujourd’hui

Le XRP a également baissé d’environ 2 %, s’échangeant à 2,09 $ après avoir atteint un plus bas intrajournalier de 2,04 $ et un plus haut de 2,14 $.

Le prix reste modéré même si la Cour d’appel des États-Unis a approuvé une requête conjointe de Ripple et de la SEC visant à suspendre l’appel dans le procès XRP en cours.

Cette décision donne aux deux parties le temps de travailler à la finalisation d’un règlement. Selon les documents judiciaires, la SEC a été chargée de soumettre un rapport d’étape dans les 60 jours.

Le prix du Solana (SOL) a baissé de près de 1 % pour s’échanger à 128,55 $.

La pièce a atteint un plus bas intrajournalier de 123,72 $ et un plus haut de 130,50 $.

Les plus fortes hausses et baisses des cryptomonnaies

Core (CORE) a mené la hausse lors de la dernière séance, progressant de 16,56 % au cours des dernières 24 heures pour s’échanger à 0,5838 $.

Le Fartcoin (FARTCOIN) a également connu une hausse notable, gagnant 8,20 % pour atteindre 0,9306 $. Le Raydium (RAY) a grimpé de 8,92 % au cours de la dernière journée pour atteindre 2,33 $.

Le jeton Curve DAO (CRV) a gagné 5,83 % pour s’établir à 0,6389 $.

EOS (EOS) a complété la liste des gagnants avec une hausse de 5,73 % à 0,6340 $.

Du côté des perdants, Onyxcoin (XCN) a chuté de 15,08 % à 0,01695 $, tandis que Movement (MOVE) a baissé de 10,57 % à 0,2540 $.

JasmyCoin (JASMY) a baissé de 7,98 %, son prix actuel étant de 0,01409 $.

Celestia (TIA) a reculé de 7,14 % à 2,29 $, et Pi (PI) a chuté de 6,91 % à 0,6177 $.