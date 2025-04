L’Oklahoma est le dernier État américain à avoir officiellement abandonné les projets de création d’une réserve stratégique de Bitcoin.

Selon les données de la législature de l’Oklahoma, le projet de loi 1203 (HB1203) n’a pas été adopté par la commission des revenus et de la fiscalité du Sénat après un vote serré de 6 contre 5 lors d’une séance lundi.

Cette décision met effectivement un terme aux efforts législatifs de l’État visant à adopter le Bitcoin dans le cadre de sa stratégie d’investissement des fonds publics, aucun autre projet de loi actuellement à l’étude ne proposant de telles mesures.

Le projet de loi HB1203, également connu sous le nom de Strategic Bitcoin Reserve Act, a été présenté en janvier par le représentant Cody Maynard.

Le projet de loi, comme beaucoup d’autres actuellement à l’étude aux États-Unis, proposait d’autoriser le trésorier de l’État à investir jusqu’à 10 % des fonds provenant de comptes clés de l’État, notamment le Fonds général, le Fonds de stabilisation des recettes et le Fonds de réserve constitutionnel, dans le Bitcoin, les stablecoins et d’autres actifs numériques dont la capitalisation boursière dépasse 500 milliards de dollars.

Le projet de loi de Maynard visait à positionner le Bitcoin comme une protection contre l’inflation et les ingérences politiques. Selon lui, le Bitcoin représente une forme de souveraineté financière. Il a déclaré à l’époque :

Le Bitcoin représente la liberté face aux bureaucrates qui impriment de la monnaie et érodent notre pouvoir d’achat. En tant que monnaie décentralisée, le Bitcoin ne peut être manipulé ni créé par des entités gouvernementales. C’est la réserve de valeur ultime pour ceux qui croient en la liberté financière et aux principes d’une monnaie saine.

Le projet de loi comprenait également des dispositions relatives au jalonnement d’actifs numériques et proposait même d’offrir des options cryptographiques au sein des portefeuilles de retraite de l’État.

Malgré le franchissement des premières étapes, notamment un vote favorable de 77 voix contre 15 à la Chambre des représentants de l’Oklahoma et un vote favorable de 12 voix contre 2 en commission, le projet de loi a rencontré une opposition au Sénat.

Des législateurs des deux partis ont exprimé des inquiétudes, ce qui a finalement conduit à son rejet. Parmi les six votes « Non », on compte les républicains Todd Gollihare, Chuck Hall, Brent Howard et Dave Rader, ainsi que les démocrates Julia Kirt et Mark Mann.

Ce développement fait suite de près au retrait de l’Utah d’une initiative similaire le mois dernier. L’Utah avait proposé une approche plus conservatrice par le biais du projet de loi 230 de la Chambre, qui autorisait initialement l’État à investir jusqu’à 5 % de certains fonds dans le Bitcoin et d’autres cryptomonnaies de premier plan.

Cependant, lors des discussions finales début mars, les législateurs ont complètement supprimé la clause sur la réserve de Bitcoin. Le projet de loi amendé a ensuite été adopté sans la disposition sur les cryptomonnaies, après que des inquiétudes concernant les risques liés à une adoption précoce aient été soulevées par des parrains tels que le sénateur Kirk A. Cullimore.

Au 16 avril, cinq autres États — le Montana, le Dakota du Nord, la Pennsylvanie, le Dakota du Sud et le Wyoming — ont également rejeté les efforts législatifs visant à établir une réserve de bitcoins au niveau de l’État.

De plus en plus d’États proposent une réserve en Bitcoin.

Plus tôt ce mois-ci, le New Hampshire est devenu le dernier État à progresser dans ses projets de réserve en Bitcoin. Le 10 avril, les législateurs ont adopté le projet de loi 302 de la Chambre par un vote serré de 192 contre 179, faisant de cet État le quatrième aux États-Unis à faire adopter un projet de loi relatif à une réserve en Bitcoin par une chambre législative.

Pendant ce temps, l’Arizona reste en tête de la course aux réserves de Bitcoin. Deux de ses projets de loi, SB1373 et SB1025, ont été adoptés par le Comité des règles de la Chambre en mars.

Ailleurs, le Texas s’emploie activement à créer une réserve de Bitcoin gérée par l’État. Le projet de loi sénatorial 21, connu sous le nom de Texas Strategic Bitcoin Reserve and Investment Act, propose la création d’un fonds spécial hors du trésor de l’État, dédié à la détention de Bitcoin comme actif financier.

Selon le site de suivi de la législation sur le Bitcoin, Bitcoin Laws, 40 projets de loi stratégiques sur les réserves de Bitcoin sont en cours d’examen dans 20 États américains.