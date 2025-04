Une vague de prudence a déferlé sur les marchés financiers asiatiques mercredi, entraînant les principaux indices à la baisse alors que les investisseurs continuaient de s’inquiéter des droits de douane américains et se positionnaient avant la publication de données économiques cruciales en provenance de Chine.

La faiblesse des échanges a fait suite à une tendance négative de Wall Street dans la nuit.

Au Japon, l’indice de référence Nikkei 225 a reculé de 0,3 %, tandis que l’indice plus large Topix a légèrement baissé de 0,05 %. Les marchés sud-coréens ont également subi des pressions, le Kospi reculant de 0,2 % et le Kosdaq de 0,18 %.

Les contrats à terme sur l’indice Hang Seng de Hong Kong laissaient présager une ouverture tout aussi faible, renforçant l’ambiance hésitante dans toute la région.

Pleins feux sur la Chine : données économiques attendues

L’attention des investisseurs lors de la séance asiatique se portera principalement sur la publication des principaux indicateurs économiques chinois plus tard dans la journée, notamment les chiffres du produit intérieur brut (PIB) du premier trimestre.

Ces chiffres sont considérés comme un indicateur vital de la santé de la deuxième économie mondiale dans un contexte commercial mondial complexe.

Un sondage Reuters auprès d’économistes prévoit une expansion de 5,1 % en glissement annuel pour le premier trimestre, soit un léger ralentissement par rapport à la croissance de 5,4 % enregistrée au trimestre précédent.

Parallèlement au PIB, la Chine devrait également dévoiler des données importantes sur la production industrielle, les ventes au détail et le taux de chômage, offrant ainsi un aperçu plus complet de sa trajectoire économique.

L’inquiétude persistante de Wall Street concernant les tarifs douaniers

Le ton prudent en Asie reflétait directement la performance de Wall Street mardi, où les marchés boursiers américains ont terminé en baisse.

Si les résultats financiers positifs de plusieurs grandes banques ont apporté un certain soutien sous-jacent, les incertitudes persistantes concernant les politiques tarifaires américaines ont finalement pesé sur le moral des investisseurs.

L’indice Dow Jones Industrial Average a clôturé la séance en baisse de 155,83 points, soit 0,38 %, à 40 368,96.

L’indice S&P 500 a perdu 9,34 points, soit 0,17 %, pour clôturer à 5 396,63, et le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a enregistré une baisse plus faible, terminant la séance en recul de 8,32 points, soit 0,05 %, à 16 823,17.

Malgré la baisse des indices, l’ampleur du mouvement sur les marchés boursiers de Wall Street n’a pas été uniformément négative.

Selon les données de Reuters, les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 1,29 contre 1 au NYSE et de 1,2 contre 1 au Nasdaq, ce qui suggère une certaine résilience sous-jacente, même si les inquiétudes liées aux tarifs ont limité les gains globaux.

49 nouveaux plus hauts et 67 nouveaux plus bas ont été enregistrés à la Bourse de New York.

Reflétant la faiblesse régionale plus large et les signaux mondiaux négatifs, le marché boursier indien devrait ouvrir sur une note plus faible mercredi.

Les premiers indicateurs, notamment les tendances observées sur la plateforme Gift Nifty, laissaient présager une ouverture en baisse pour les indices de référence nationaux, le Sensex et le Nifty 50.

Le Gift Nifty se négociait autour du niveau de 23 286, représentant une décote d’environ 54 points par rapport à la clôture précédente des contrats à terme Nifty, signalant une prudence des investisseurs qui s’étend au marché boursier indien.